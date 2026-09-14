Fin de partie pour le studio Polyarc, à qui l’on doit les jeux d’aventure Moss

La petite souris tire sa révérence

Fut un temps où Moss était l’un des fers de lance de la VR, du moins chez celles et ceux qui recherchaient de vraies expériences sur la durée plutôt que des jeux très typés arcade. Après cela, le studio avait misé gros sur Glassbreaker, jeu plus compétitif qui n’a pas su trouver son public. C’était le début de la fin pour Polyarc, qui a tout de même tenté de sortir les jeux Moss sur les plateformes standards, sans réalité virtuelle, après avoir déjà procédé à des licenciements.

Quelques semaines plus tard, on apprend que cela n’a pas fonctionné non plus, le studio étant contraint de fermer ses portes :

« Après presque 12 années passées à vivre les montagnes russes émotionnelles propres à la création de jeux vidéo, notre aventure commune touche à sa fin. Alors que nous mettons un terme à nos activités, nous nous disons au revoir. Travailler ensemble durant toutes ces années a été un honneur. Apporter de la surprise et de la joie aux joueurs a été un privilège. Merci à toute l’équipe de Polyarc, notre travail s’achève ici. »

Une triste fin pour un studio talentueux, qui a touché peut-être un peu trop tardivement un public plus large.