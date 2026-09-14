Fin de partie pour le studio Polyarc, à qui l’on doit les jeux d’aventure Moss

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Le marché du jeu VR ne se porte pas bien du temps, et même quand un studio décide de faire un pas de côté pour s’écarter de la réalité virtuelle, le mal semble être déjà fait. Polyarc est la dernière victime de ce phénomène, alors qu’on lui doit l’excellente série Moss.

Moss: Book 2 // Source : Polyarc

La petite souris tire sa révérence

Fut un temps où Moss était l’un des fers de lance de la VR, du moins chez celles et ceux qui recherchaient de vraies expériences sur la durée plutôt que des jeux très typés arcade. Après cela, le studio avait misé gros sur Glassbreaker, jeu plus compétitif qui n’a pas su trouver son public. C’était le début de la fin pour Polyarc, qui a tout de même tenté de sortir les jeux Moss sur les plateformes standards, sans réalité virtuelle, après avoir déjà procédé à des licenciements.

Quelques semaines plus tard, on apprend que cela n’a pas fonctionné non plus, le studio étant contraint de fermer ses portes :

« Après presque 12 années passées à vivre les montagnes russes émotionnelles propres à la création de jeux vidéo, notre aventure commune touche à sa fin. Alors que nous mettons un terme à nos activités, nous nous disons au revoir. Travailler ensemble durant toutes ces années a été un honneur. Apporter de la surprise et de la joie aux joueurs a été un privilège. Merci à toute l’équipe de Polyarc, notre travail s’achève ici. »

Une triste fin pour un studio talentueux, qui a touché peut-être un peu trop tardivement un public plus large.

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Date de sortie : 16/07/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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