Heroes of the Storm n’est étonnamment pas mort, la preuve avec un nouveau personnage
Chez Blizzard, on pensait que Heroes of the Storm était définitivement mort et enterré. Après six années sans grande mise à jour de contenu, le MOBA n’existait plus réellement, au grand dam de sa maigre communauté qui ne lâchait pas le morceau. Blizzard a donc décidé de penser à elle lors de la dernière BlizzCon en annonçant l’arrivée d’un nouveau personnage, à la surprise générale.
L’un des retours les plus étonnants de la BlizzCon
Entre StarCraft et Diablo V, Blizzard voulait définitivement marquer les esprits lors de la BlizzCon et afficher son meilleur visage. Pour cela, il devait aussi montrer qu’aucun de ses jeux n’était un échec, c’est pourquoi il a exhumé Heroes of the Storm alors que sa fin de suivi avait été prononcée officiellement en 2022, après quelques années de disette (même si quelques mises à jour techniques étaient encore disponibles). C’est donc Xal’atath qui va faire un massage cardiaque à ce MOBA en venant d’Azeroth pour redynamiser le Nexus.
On a pu découvrir les premières images de gameplay de ce nouveau personnage qui frappera ses ennemis à distance avec le pouvoir du Vide, qui deviendra de plus en plus dangereux. Vous pourrez mieux en profiter dès le 28 septembre prochain, date à laquelle Xal’atath sera disponible dans Heroes of the Storm.
Vous pouvez également préacheter un pack spécial qui contient les modèles Traque-cœur et Crépuscule, avec la monture Phénix sin’dorei, afin d’être parés pour ce retour pour le moins inattendu.