Heroes of the Storm n’est étonnamment pas mort, la preuve avec un nouveau personnage

L’un des retours les plus étonnants de la BlizzCon

Entre StarCraft et Diablo V, Blizzard voulait définitivement marquer les esprits lors de la BlizzCon et afficher son meilleur visage. Pour cela, il devait aussi montrer qu’aucun de ses jeux n’était un échec, c’est pourquoi il a exhumé Heroes of the Storm alors que sa fin de suivi avait été prononcée officiellement en 2022, après quelques années de disette (même si quelques mises à jour techniques étaient encore disponibles). C’est donc Xal’atath qui va faire un massage cardiaque à ce MOBA en venant d’Azeroth pour redynamiser le Nexus.

On a pu découvrir les premières images de gameplay de ce nouveau personnage qui frappera ses ennemis à distance avec le pouvoir du Vide, qui deviendra de plus en plus dangereux. Vous pourrez mieux en profiter dès le 28 septembre prochain, date à laquelle Xal’atath sera disponible dans Heroes of the Storm.

Vous pouvez également préacheter un pack spécial qui contient les modèles Traque-cœur et Crépuscule, avec la monture Phénix sin’dorei, afin d’être parés pour ce retour pour le moins inattendu.