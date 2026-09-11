Fairgames semble réapparaitre sous le nom de Project Espresso, avec un playtest qui ouvre ses inscriptions

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PlayStation a perdu Physint, n’est pas prêt de produire un Horizon 3 et a bien du mal à faire en sorte que Naughty Dog sorte un jeu sur cette génération, mais rassurez-vous, Fairgames est encore là. Le projet maudit de Haven Studio a probablement changé de nom, puisque Sony a enregistré il y a peu la marque « Break In », qui fait penser à ce jeu de cambriolages. Mais c’est encore sous un autre nom que le jeu semble réapparaitre aujourd’hui avec Project Espresso.

Project Espresso (ou Fairgames) // Source : Player.gg

What else ?

Ce Projet Espresso n’est pas directement vendu comme étant Fairgames, et Sony n’a pour l’instant pas participé activement à la promotion de celui-ci. Mais Player.gg nous dévoile les premières images de ce projet « développé par un studio AAA » qui est prévu sur PS5 et PC, et qui est un shooter coopératif dans lequel vous devez vous infiltrer pour récupérer des magots avant de prendre la fuite. Donc tout ce que Fairgames doit être.

Le mystère n’est donc pas réellement au rendez-vous à moins qu’un autre projet très similaire apparaisse de nulle part (ce qui n’est pas impossible tant le genre est saturé). Mais puisque un compte PlayStation est visiblement demandé…

Pour le moment, ce Project Espresso passera par une phase de playtest dont les inscriptions sont maintenant ouvertes sur la plateforme Player.gg. Gematsu nous partage la première bande-annonce de ce jeu coopératif, où l’on peut voir que le jeu se présente plutôt comme du PvPvE, chaque équipe devant se presser pour cambrioler un endroit avant les autres, tout en échappant aux forces de l’ordre contrôlées par l’IA.

Un autre jeu service qui arrive dans un climat particulièrement hostile, surtout chez Sony. Reste à voir si c’est bien Fairgames, et comment le constructeur compte nous le vendre si c’est bien le cas.

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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