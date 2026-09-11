Fairgames semble réapparaitre sous le nom de Project Espresso, avec un playtest qui ouvre ses inscriptions

What else ?

Ce Projet Espresso n’est pas directement vendu comme étant Fairgames, et Sony n’a pour l’instant pas participé activement à la promotion de celui-ci. Mais Player.gg nous dévoile les premières images de ce projet « développé par un studio AAA » qui est prévu sur PS5 et PC, et qui est un shooter coopératif dans lequel vous devez vous infiltrer pour récupérer des magots avant de prendre la fuite. Donc tout ce que Fairgames doit être.

Le mystère n’est donc pas réellement au rendez-vous à moins qu’un autre projet très similaire apparaisse de nulle part (ce qui n’est pas impossible tant le genre est saturé). Mais puisque un compte PlayStation est visiblement demandé…

Pour le moment, ce Project Espresso passera par une phase de playtest dont les inscriptions sont maintenant ouvertes sur la plateforme Player.gg. Gematsu nous partage la première bande-annonce de ce jeu coopératif, où l’on peut voir que le jeu se présente plutôt comme du PvPvE, chaque équipe devant se presser pour cambrioler un endroit avant les autres, tout en échappant aux forces de l’ordre contrôlées par l’IA.

Un autre jeu service qui arrive dans un climat particulièrement hostile, surtout chez Sony. Reste à voir si c’est bien Fairgames, et comment le constructeur compte nous le vendre si c’est bien le cas.