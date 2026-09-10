Durée Marvel’s Wolverine : Combien de temps pour finir le jeu d’Insomniac Games ?

Quelle est la durée de vie de Marvel’s Wolverine ?

Wolvy ressort ses griffes 17 ans après sa dernière apparition vidéoludique en tant que personnage principal. Le bien nommé Marvel’s Wolverine le met en scène dans une aventure à forte dimension narrative, ce qu’Insomniac Games a eu l’habitude de travailler avec les titres Marvel’s Spider-Man. Sauf que comme on l’a dit dans l’introduction, la structure du jeu est toute autre. Linéaire et découpé en chapitres et sous-chapitres, le jeu d’action-aventure se traverse plus rapidement. Voici notre estimation de la durée de vie de Marvel’s Wolverine :

Histoire principale : 12-15 heures

Histoire principale + collectibles et trophée platine : environ 20 heures maximum

L’estimation dépend notamment, et comme très souvent lorsque cela est proposé, de la difficulté choisie. Marvel’s Wolverine offre en effet cinq modes de difficulté avec possibilité de personnaliser à sa sauce certains paramètres précis, comme la santé des ennemis ou les dégâts qu’ils infligent. Ensuite, à part l’histoire principale, le contenu annexe rajoute quelques heures.

Trouver toutes les bouteilles de whisky, les coffres à matériaux ou les Portes cauchemardesques ne prendra pas plus de temps que ça, tout comme le déblocage du Platine, avec à la limite quelques trophées spécifiques qu’il faudra aller chercher dans un second temps. Une activité facile à mener grâce à la présence d’une sélection de chapitres. Enfin, il y a bien la présence d’un New Game + mais l’intérêt d’y retourner n’est pas très criant.

Marvel’s Wolverine sera disponible le 15 septembre sur PS5. N’hésitez pas à jeter un œil à notre test complet pour en savoir plus.