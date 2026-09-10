Durée Marvel’s Wolverine : Combien de temps pour finir le jeu d’Insomniac Games ?

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PlayStation s’apprête à nous sortir sa nouvelle adaptation super-héroïque Marvel’s Wolverine. Toujours avec Insomniac à la manœuvre, c’est donc au tour de Logan d’être mis en avant dans une aventure spectaculaire, sauvage, mais aussi plus linéaire. En laissant de côté le principe de monde ouvert des jeux Spider-Man, cela veut dire que la durée de vie s’en ressent. Alors, combien de temps faut-il pour arriver au bout ? Réponse dans cet article.

Marvel's Wolverine // Source : Sony

Quelle est la durée de vie de Marvel’s Wolverine ?

Wolvy ressort ses griffes 17 ans après sa dernière apparition vidéoludique en tant que personnage principal. Le bien nommé Marvel’s Wolverine le met en scène dans une aventure à forte dimension narrative, ce qu’Insomniac Games a eu l’habitude de travailler avec les titres Marvel’s Spider-Man. Sauf que comme on l’a dit dans l’introduction, la structure du jeu est toute autre. Linéaire et découpé en chapitres et sous-chapitres, le jeu d’action-aventure se traverse plus rapidement. Voici notre estimation de la durée de vie de Marvel’s Wolverine :

  • Histoire principale : 12-15 heures
  • Histoire principale + collectibles et trophée platine : environ 20 heures maximum

L’estimation dépend notamment, et comme très souvent lorsque cela est proposé, de la difficulté choisie. Marvel’s Wolverine offre en effet cinq modes de difficulté avec possibilité de personnaliser à sa sauce certains paramètres précis, comme la santé des ennemis ou les dégâts qu’ils infligent. Ensuite, à part l’histoire principale, le contenu annexe rajoute quelques heures.

Trouver toutes les bouteilles de whisky, les coffres à matériaux ou les Portes cauchemardesques ne prendra pas plus de temps que ça, tout comme le déblocage du Platine, avec à la limite quelques trophées spécifiques qu’il faudra aller chercher dans un second temps. Une activité facile à mener grâce à la présence d’une sélection de chapitres. Enfin, il y a bien la présence d’un New Game + mais l’intérêt d’y retourner n’est pas très criant.

Marvel’s Wolverine sera disponible le 15 septembre sur PS5. N’hésitez pas à jeter un œil à notre test complet pour en savoir plus.

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Jaquette de Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine
ps5

Date de sortie : 15/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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