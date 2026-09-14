Le PDG de Level-5 présente ses excuses pour l’IA utilisée dans son showcase, mais continuera à l’utiliser réduire le temps de développement

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Depuis le début du phénomène, Level-5 est l’un des studios qui se cachent le moins d’utiliser l’IA générative dans la production de ses jeux. Son président Akihiro Hino en est tellement fan que le dernier showcase du studio mettait le paquet dessus, avec une présentation principalement générée de la sorte, au résultat plus que discutable. Sous le feu des critiques depuis la diffusion, le président a tenu à prendre la parole pour s’excuser, du moins à moitié.

L'avatar du président Akihiro Hino // Source : Level-5

Pas question de freiner côté production

Le dernier showcase de Level-5 est resté en travers de la gorge du public, non pas à cause de ses annonces, mais pour la manière dont le tout a été présenté. Avec un avatar créé via l’IA générative, Akihiro Hino n’a pas fait l’unanimité, et a donc présenté ses excuses pour cela en indiquant que Level-5 cherchait par ce biais à rendre la présentation plus « spectaculaire » :

« Cette fois-ci, l’utilisation de l’IA pour certaines séquences vidéo diffusées lors de l’événement a suscité des inquiétudes quant à son éventuelle utilisation dans le contenu même de nos jeux, je tiens donc à apporter quelques précisions à ce sujet. Pour faire simple, nous avons utilisé des expérimentations basées sur les dernières technologies d’IA afin de rendre la présentation elle-même plus spectaculaire et attrayante. Toutefois, il semble que cela ait mis certaines personnes mal à l’aise, et nous tenons à présenter nos sincères excuses à ce sujet. »

Pour autant, malgré les critiques, Level-5 ne freinera pas ses ambitions autour de l’IA générative. Beaucoup en suspectent déjà les effets sur le remake du premier Layton qui vient d’être annoncé, et Akihiro Hino n’a de toute façon pas envie de reculer ici. Il justifie son utilisation dans le développement en indiquant que cela réduirait de presque trois ans la durée de production d’un jeu, tout en indiquant que la partie créative reste assurée par des humains :

« Cela dit, au sein de notre entreprise, tout ce qui touche à l’attractivité et à l’originalité de nos titres — les scénarios, le design des personnages ou de l’univers de base — est entièrement l’œuvre d’êtres humains. Les domaines où nous cherchons principalement à utiliser l’IA pour gagner en efficacité concernent la numérisation de créations humaines préexistantes, comme la conversion précise d’un dessin original en polygones. […] À terme, nous menons actuellement des expérimentations et tentons de réduire le temps de développement de nos titres majeurs, le faisant passer de cinq ans à deux ans. »

On ne devrait donc pas assister à un nouveau showcase propulsé par l’IA, mais pour ce qui est des jeux, c’est visiblement une autre paire de manches.

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