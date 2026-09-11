Naoki Hamaguchi explique pourquoi Final Fantasy VII Revelation demande un téléchargement supplémentaire en plus du disque

Une solution à deux disques pas suffisante ?

Après avoir laissé la presse prendre en main Final Fantasy VII Revelation pendant une heure, Naoki Hamaguchi a accordé des tas d’interviews pour donner plus de détails sur cet ultime opus. IGN lui a alors demandé pourquoi Square Enix n’avait pas opté pour la solution à deux disques avec cet épisode, plutôt que de demander un téléchargement supplémentaire aux personnes possédant la version physique. Selon le réalisateur, la taille du jeu est plus grande que Rebirth, et l’éditeur ne pouvait donc pas opter pour le même schéma sans faire de compromis :

« Avant toute chose, je suis personnellement très heureux que nous puissions proposer une version physique sur disque de FFVII Revelation, surtout quand on voit comment le marché du jeu vidéo s’oriente vers le dématérialisé. […] Lorsque nous avons discuté en interne avec l’équipe de développement de l’approche à adopter pour les disques physiques et la sortie physique de FFVII Revelation, il y a eu des discussions pour utiliser la même stratégie que pour FFVII Rebirth. Mais cela aurait impliqué de faire des compromis sur la fidélité et la qualité du jeu. En tant qu’équipe de développement, nous ne voulions pas de ça. Nous refusions tout compromis sur le jeu. La seule option qui s’offrait à nous était donc de sortir ce disque physique tout en proposant certaines parties du jeu sous forme de téléchargement numérique associé à ce disque. »

La question est maintenant de savoir combien pèse réellement Final Fantasy VII Revelation ? La version Switch 2 est d’environ 130 Go selon le site officiel, mais pour les autres, on l’ignore encore. Il faudrait que le jeu dépasse les 150 Go pour qu’un deuxième disque de 50 Go ne soit pas assez (ce qui obligerait à un deuxième disque à 100 Go, plus cher). C’est sans doute une question de coût d’échelle qui est en jeu ici, dans un monde où la production de jeux sur disques s’apprête à disparaitre.

Final Fantasy VII Revelation sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2 dès le 8 avril 2027.