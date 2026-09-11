Naoki Hamaguchi explique pourquoi Final Fantasy VII Revelation demande un téléchargement supplémentaire en plus du disque

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À l’heure où le format des jeux sur disque est menacé d’extinction, on se réjouira de savoir que Final Fantasy VII Revelation sera bien imprimé sur disques, afin d’avoir la trilogie au complet. Pour autant, cet épisode possède un contenu si immense que tout ne tient pas sur un seul Blu-ray, et plutôt que d’opter pour un second disque comme il l’avait fait avec Rebirth, Square Enix vous demandera plutôt un téléchargement supplémentaire. Son réalisateur vous explique pourquoi.

Final Fantasy VII Revelation // Source : Square Enix

Une solution à deux disques pas suffisante ?

Après avoir laissé la presse prendre en main Final Fantasy VII Revelation pendant une heure, Naoki Hamaguchi a accordé des tas d’interviews pour donner plus de détails sur cet ultime opus. IGN lui a alors demandé pourquoi Square Enix n’avait pas opté pour la solution à deux disques avec cet épisode, plutôt que de demander un téléchargement supplémentaire aux personnes possédant la version physique. Selon le réalisateur, la taille du jeu est plus grande que Rebirth, et l’éditeur ne pouvait donc pas opter pour le même schéma sans faire de compromis :

« Avant toute chose, je suis personnellement très heureux que nous puissions proposer une version physique sur disque de FFVII Revelation, surtout quand on voit comment le marché du jeu vidéo s’oriente vers le dématérialisé. […] Lorsque nous avons discuté en interne avec l’équipe de développement de l’approche à adopter pour les disques physiques et la sortie physique de FFVII Revelation, il y a eu des discussions pour utiliser la même stratégie que pour FFVII Rebirth. Mais cela aurait impliqué de faire des compromis sur la fidélité et la qualité du jeu. En tant qu’équipe de développement, nous ne voulions pas de ça. Nous refusions tout compromis sur le jeu. La seule option qui s’offrait à nous était donc de sortir ce disque physique tout en proposant certaines parties du jeu sous forme de téléchargement numérique associé à ce disque. »

La question est maintenant de savoir combien pèse réellement Final Fantasy VII Revelation ? La version Switch 2 est d’environ 130 Go selon le site officiel, mais pour les autres, on l’ignore encore. Il faudrait que le jeu dépasse les 150 Go pour qu’un deuxième disque de 50 Go ne soit pas assez (ce qui obligerait à un deuxième disque à 100 Go, plus cher). C’est sans doute une question de coût d’échelle qui est en jeu ici, dans un monde où la production de jeux sur disques s’apprête à disparaitre.

Final Fantasy VII Revelation sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2 dès le 8 avril 2027.

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Jaquette de Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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