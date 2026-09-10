Spyro: A Realm Beyond fait prendre la pose au dragon violet pour son anniversaire avec de nouvelles images

Ça pousse si vite

28 ans et on l’a pas vu grandir. Remarquez, c’est peut-être parce qu’il n’a pas vraiment grandi. Pourtant, Spyro: A Realm Beyond compte bien proposer une version plus « adulte » du dragon violet que l’on a accompagné lors de la trilogie originale. En tout cas, il a pu poser ses griffes sur un joli gâteau à l’occasion du Community Day 2026.

La vidéo nous révèle un nouveau key art officiel, avec évidemment Spyro au centre, alors qu’il est entouré des bestioles que l’on risque de croiser à Arcadian Vale, la première région du jeu. Celle-ci s’est par ailleurs de nouveau distinguée à travers deux nouveaux artworks. On nous montre également ce qui semble être la bouille du méchant, un antagoniste inédit pour cet épisode.

Bon, voilà, hormis le petit coucou aux fans, on apprend rien de particulier sur cette future aventure du dragon le plus mignon du paysage vidéoludique, alors que l’impatience de voir une vraie séquence de gameplay grandit.

On rappelle que Spyro: A Realm Beyond est attendu pour le printemps 2027 sur PC (via Steam et Microsoft Store), PS5, Xbox Series, Switch 2 et Switch.