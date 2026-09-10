Spyro: A Realm Beyond fait prendre la pose au dragon violet pour son anniversaire avec de nouvelles images

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Le truc avec les anniversaires du monde du jeu vidéo, c’est qu’il y en a à célébrer tout au long de l’année. Les 40 ans de Zelda et de Castlevania, les 30 ans de Rayman… il y a des bougies partout, et pas que pour des chiffres ronds. C’est le cas de l’adorable dragon violet le plus célèbre, dont les 28 ans sont célébrés avec des nouvelles images de Spyro: A Realm Beyond.

Spyro : A Realm Beyond // Source : Activision

Ça pousse si vite

28 ans et on l’a pas vu grandir. Remarquez, c’est peut-être parce qu’il n’a pas vraiment grandi. Pourtant, Spyro: A Realm Beyond compte bien proposer une version plus « adulte » du dragon violet que l’on a accompagné lors de la trilogie originale. En tout cas, il a pu poser ses griffes sur un joli gâteau à l’occasion du Community Day 2026.

La vidéo nous révèle un nouveau key art officiel, avec évidemment Spyro au centre, alors qu’il est entouré des bestioles que l’on risque de croiser à Arcadian Vale, la première région du jeu. Celle-ci s’est par ailleurs de nouveau distinguée à travers deux nouveaux artworks. On nous montre également ce qui semble être la bouille du méchant, un antagoniste inédit pour cet épisode.

Bon, voilà, hormis le petit coucou aux fans, on apprend rien de particulier sur cette future aventure du dragon le plus mignon du paysage vidéoludique, alors que l’impatience de voir une vraie séquence de gameplay grandit.

On rappelle que Spyro: A Realm Beyond est attendu pour le printemps 2027 sur PC (via Steam et Microsoft Store), PS5, Xbox Series, Switch 2 et Switch.

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Jaquette de Spyro: A Realm Beyond
Spyro: A Realm Beyond
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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