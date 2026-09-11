Koei Tecmo veut un peu lever le pied sur les costumes sexy de Dead or Alive 6 et tente de justifier les choix derrière Minato

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Dead or Alive 6: Last Round vient tout juste d’accueillir un nouveau DLC en la personne de Minato, et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dernière ne fait pas l’unanimité. Beaucoup lui reprochent un système de combat trop simpliste, copié-collé sur d’autres personnages, dont Honoka. Le réalisateur Akihiro Nakamura a tenté d’expliquer chez Famitsu en quoi Minato est cependant unique avec une réponse… particulière.

Dead or Alive 6: Last Round // Source : Koei Tecmo

Minato, Honoka, même combat, ou presque

Oui, Minato ressemble trop à Honoka, ne serait-ce que parce que son moveset consiste à copier celui des autres. Mais Akihiro Nakamura vous assure pourtant qu’elles sont différentes, car elles ne copient pas les choses de la même façon :

« Bien qu’ils utilisent tous deux les mêmes techniques, la différence fondamentale réside dans leur histoire : Honoka possède une capacité innée à imiter instantanément n’importe quelle technique qu’elle observe, tandis que Minato apprend grâce à un appareil et à un entraînement acharné. De plus, Honoka aime regarder les arts martiaux et le catch, donc elle choisit des techniques qui lui plaisent, alors que Minato apprend des techniques en pensant au style et au plaisir de la danse. »

Ce qui est une bien belle explication concernant le lore du personnage… mais dans les faits, manettes en mains, eh bien ça ne change rien du tout ? Cette réponse ne devrait donc pas réellement convaincre celles et ceux qui se plaignent d’avoir un nouveau DLC aussi peu innovant.

D’autres regrettent l’absence de costumes un peu plus olé-olé pour le personnage, dans la pure tradition des jeux Dead or Alive 6. À ce propos, Manager Tsuyoshi a indiqué que Koei Tecmo allait maintenant réduire la voilure sur les costumes du genre, tout simplement parce que ceux-ci ne sont en réalité pas très utilisés, surtout en ligne et dans les tournois :

« Je comprends que certains espèrent des costumes sexy, mais en réalité, ces costumes sont moins utilisés dans les parties compétitives, un peu par gêne. Par exemple, même dans les parties classées, on ne voit pas souvent ses adversaires en maillot de bain, n’est-ce pas ? Cette fois-ci, nous créons des costumes que les fans du personnage continueront d’utiliser, c’est pourquoi les éléments sexy sont naturellement réduits au minimum. »

Avant la sortie de Dead or Alive 6, on se rappelle que l’éditeur voulait aussi atténuer le fan service pour se concentrer sur le gameplay, mais la promesse n’a pas duré très longtemps. Allez donc savoir si cela tiendra pour Dead or Alive 7 ou non.

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