Until Dawn 2 ne sera pas vendu plein pot, du moins pas à l’échelle des autres jeux PlayStation Studios

Facture moins élevée pour jeu de courte durée

Bonne nouvelle, Until Dawn 2 ne sera donc pas vendu à un prix exorbitant. C’est ce que l’on voit sur le PlayStation Store maintenant que les précommandes sont ouvertes. Le jeu est affiché à « seulement » 49,99 €, ce qui reste une somme élevée pour certains, mais c’est logiquement moins que la plupart des autres productions made in PlayStation Studios.

La raison derrière ce prix est évidente. Until Dawn 2 est probablement un jeu à la durée de vie très courte, comme la plupart des autres jeux d’horreur suivant le modèle imposé par Supermassive Games. On table sans doute sur 8 heures si l’on se fie à la durée du premier épisode, sans compter le fait de recommencer l’aventure plusieurs fois pour en voir toutes les débouchées.

Une édition Deluxe numérique est malgré tout prévue à 59,99 €. En plus du jeu de base, elle contiendra également les éléments suivants :

Pack Néon années 2000 – Tenues à thème pour les huit personnages jouables

Diorama des morts – Une galerie permettant d’observer en détail chaque mort

Until Dawn 2 est prévu en exclusivité sur PlayStation 5 dès le 28 janvier 2027.