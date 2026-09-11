Until Dawn 2 ne sera pas vendu plein pot, du moins pas à l’échelle des autres jeux PlayStation Studios

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L’une des stars du dernier State of Play en date aura été Until Dawn 2, suite du jeu d’horreur de Supermassive Games qui est maintenant entre les mains de Firesprite (qui a reçu de l’aide de chez AdHoc Studio). On sait désormais quand ce deuxième épisode arrivera, permettant ainsi à Sony de lancer le top départ des précommandes, tout en précisant le prix du jeu.

Until Dawn 2 // Source : Firesprite

Facture moins élevée pour jeu de courte durée

Bonne nouvelle, Until Dawn 2 ne sera donc pas vendu à un prix exorbitant. C’est ce que l’on voit sur le PlayStation Store maintenant que les précommandes sont ouvertes. Le jeu est affiché à « seulement » 49,99 €, ce qui reste une somme élevée pour certains, mais c’est logiquement moins que la plupart des autres productions made in PlayStation Studios.

La raison derrière ce prix est évidente. Until Dawn 2 est probablement un jeu à la durée de vie très courte, comme la plupart des autres jeux d’horreur suivant le modèle imposé par Supermassive Games. On table sans doute sur 8 heures si l’on se fie à la durée du premier épisode, sans compter le fait de recommencer l’aventure plusieurs fois pour en voir toutes les débouchées.

Une édition Deluxe numérique est malgré tout prévue à 59,99 €. En plus du jeu de base, elle contiendra également les éléments suivants :

  • Pack Néon années 2000 – Tenues à thème pour les huit personnages jouables
  • Diorama des morts – Une galerie permettant d’observer en détail chaque mort

Until Dawn 2 est prévu en exclusivité sur PlayStation 5 dès le 28 janvier 2027.

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Jaquette d'Until Dawn 2
Until Dawn 2
ps5

Date de sortie : 28/01/2027

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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Until Dawn 2 annoncé par surprise, un nouvel épisode développé par Firesprite pour une sortie calée en 2027

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