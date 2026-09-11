Until Dawn 2 ne sera pas vendu plein pot, du moins pas à l’échelle des autres jeux PlayStation Studios
L’une des stars du dernier State of Play en date aura été Until Dawn 2, suite du jeu d’horreur de Supermassive Games qui est maintenant entre les mains de Firesprite (qui a reçu de l’aide de chez AdHoc Studio). On sait désormais quand ce deuxième épisode arrivera, permettant ainsi à Sony de lancer le top départ des précommandes, tout en précisant le prix du jeu.
Facture moins élevée pour jeu de courte durée
Bonne nouvelle, Until Dawn 2 ne sera donc pas vendu à un prix exorbitant. C’est ce que l’on voit sur le PlayStation Store maintenant que les précommandes sont ouvertes. Le jeu est affiché à « seulement » 49,99 €, ce qui reste une somme élevée pour certains, mais c’est logiquement moins que la plupart des autres productions made in PlayStation Studios.
La raison derrière ce prix est évidente. Until Dawn 2 est probablement un jeu à la durée de vie très courte, comme la plupart des autres jeux d’horreur suivant le modèle imposé par Supermassive Games. On table sans doute sur 8 heures si l’on se fie à la durée du premier épisode, sans compter le fait de recommencer l’aventure plusieurs fois pour en voir toutes les débouchées.
Une édition Deluxe numérique est malgré tout prévue à 59,99 €. En plus du jeu de base, elle contiendra également les éléments suivants :
- Pack Néon années 2000 – Tenues à thème pour les huit personnages jouables
- Diorama des morts – Une galerie permettant d’observer en détail chaque mort
Until Dawn 2 est prévu en exclusivité sur PlayStation 5 dès le 28 janvier 2027.