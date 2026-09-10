Level-5 annonce Inazuma Eleven: Bold Revolution et prévoit de sortir Decapolice, Snack World et Holy Horror Mansion en 2027

Le line-up 2027 et au-delà chez Level-5

Car pour commencer, Level-5 a annoncé le report de Decapolice à 2027. Rien de surprenant ici dans la mesure où le titre ne fait plus vraiment parler de lui. Personne n’espérait encore une sortie en 2026 à ce stade, mais encore fallait-il que le tout soit officialisé.

C’est fait, puisque Akihiro Hino, PDG de Level-5, a annoncé que son jeu de flics attendra l’année prochaine. On nous précise également que pour les besoins de certaines énigmes, le studio a fait appel à SCRAP, qui regroupe plusieurs créateurs d’escape games, afin de proposer des énigmes bien tordues.

Autre jeu prévu pour 2027, Snack World: Reloaded, un remake qui a été annoncé un peu plus tôt dans l’année. Si le jeu sera jouable au Tokyo Game Show, Level-5 prévient qu’il faudra attendre l’année prochaine pour en profiter sur PC, PS5 et Switch 2.

L’année promet donc d’être intense, surtout si l’on vient rajouter Holy Horror Mansion, sorte de successeur spirituel (c’est le cas de le dire) de Yo-Kai Watch. Là encore, le jeu sera jouable au Tokyo Game Show, mais c’est en 2027 que le jeu complet devrait sortir.

Connaissant Level-5 et les retards accumulés sur ses jeux, on n’en mettra pas notre main à couper, mais puisque le studio semble désormais prêt à utiliser sans vergogne l’IA générative dans ses projets, on imagine qu’il se sent plus confiant pour une sortie rapide.

On termine enfin sur la grosse annonce de la présentation, qui n’était autre que celle d’Inazuma Eleven: Bold Revolution, suite d’Inazuma Eleven: Victory Road. Ici, juste un logo et une image du nouveau protagoniste de cette aventure.

Autrement dit, ne l’attendez pas avant un bout de temps, surtout si vous vous rappelez à quel point le précédent jeu a été un projet de longue haleine. De plus, un remake du premier épisode de la saga est aussi dans les cartons, c’est pourquoi cette suite devra sans doute attendre un moment.