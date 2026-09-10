Level-5 annonce Inazuma Eleven: Bold Revolution et prévoit de sortir Decapolice, Snack World et Holy Horror Mansion en 2027

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L’horrible présentation générée par IA chez Level-5 aujourd’hui nous aura au moins permis d’apprendre quelques détails sur le planning à venir au sein du studio. En dehors d’un remake pour le tout premier Layton, l’année 2027 promet d’être particulièrement chargée chez Level-5, du moins si d’autres reports ne viennent pas s’en mêler.

Decapolice // Source : Level-5

Le line-up 2027 et au-delà chez Level-5

Car pour commencer, Level-5 a annoncé le report de Decapolice à 2027. Rien de surprenant ici dans la mesure où le titre ne fait plus vraiment parler de lui. Personne n’espérait encore une sortie en 2026 à ce stade, mais encore fallait-il que le tout soit officialisé.

C’est fait, puisque Akihiro Hino, PDG de Level-5, a annoncé que son jeu de flics attendra l’année prochaine. On nous précise également que pour les besoins de certaines énigmes, le studio a fait appel à SCRAP, qui regroupe plusieurs créateurs d’escape games, afin de proposer des énigmes bien tordues.

Autre jeu prévu pour 2027, Snack World: Reloaded, un remake qui a été annoncé un peu plus tôt dans l’année. Si le jeu sera jouable au Tokyo Game Show, Level-5 prévient qu’il faudra attendre l’année prochaine pour en profiter sur PC, PS5 et Switch 2.

L’année promet donc d’être intense, surtout si l’on vient rajouter Holy Horror Mansion, sorte de successeur spirituel (c’est le cas de le dire) de Yo-Kai Watch. Là encore, le jeu sera jouable au Tokyo Game Show, mais c’est en 2027 que le jeu complet devrait sortir.

Connaissant Level-5 et les retards accumulés sur ses jeux, on n’en mettra pas notre main à couper, mais puisque le studio semble désormais prêt à utiliser sans vergogne l’IA générative dans ses projets, on imagine qu’il se sent plus confiant pour une sortie rapide.

On termine enfin sur la grosse annonce de la présentation, qui n’était autre que celle d’Inazuma Eleven: Bold Revolution, suite d’Inazuma Eleven: Victory Road. Ici, juste un logo et une image du nouveau protagoniste de cette aventure.

Autrement dit, ne l’attendez pas avant un bout de temps, surtout si vous vous rappelez à quel point le précédent jeu a été un projet de longue haleine. De plus, un remake du premier épisode de la saga est aussi dans les cartons, c’est pourquoi cette suite devra sans doute attendre un moment.

Inazuma eleven bold revolution 1

Inazuma Eleven: Bold Revolution // Source : Level-5

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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