Professeur Layton et l’Étrange Village passera par la case remake, avec une sortie sur PC, PS5 et les deux Switch

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Level-5 est enfin requinqué après des années de disette, et nul doute que la sortie du prochain Professeur Layton devrait l’aider à complètement se remettre sur pied d’un point de vue financier. Le studio sait qu’il peut miser gros sur cette licence très porteuse, c’est pourquoi il a eu l’idée d’offrir un remake au premier épisode, notamment pour qu’un nouveau public, pas forcément adepte des consoles de Nintendo, puisse en profiter.

Professeur Layton et l'Étrange Village // Source : Level-5

Redécouvrez les origines de la série

Level-5 a organisé aujourd’hui sa propre conférence (très tournée vers l’IA) dans la foulée du Nintendo Direct, notamment pour nous parler de Professeur Layton et le Nouveau Monde. Mais le studio avait une autre surprise dans sa besace avec un remake de Professeur Layton et l’Étrange Village, qui nous racontera encore une fois les premières aventures de Layton et Luke.

Et si l’on parle d’un remake plutôt que d’un portage, c’est parce que l’on aura ici droit à de nouveaux modèles 3D (on conserve les cinématiques 2D, pas de panique), avec un village dont le design a été repensé. Les séquences profiteront maintenant d’une résolution en haute définition, ce qui ne fera pas de mal à cet épisode sur les machines les plus récentes, même si le rendu est… étrange, pour rester dans le thème.

Sorti sur DS il y a maintenant presque 20 ans, cet opus s’offre une refonte qui a toute sa place sur Switch 2 et même sur la première Switch, mais pas seulement. Level-5 a compris que le multiplateforme était désormais le nerf de la guerre, et à l’image de Professeur Layton et le Nouveau Monde, ce remake sortira également sur PS5 ainsi que sur PC via Steam.

La sortie de Professeur Layton et l’Étrange Village Remake est désormais prévue quelque part dans le courant de l’année 2027.

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Jaquette de Professeur Layton et l'étrange village
Professeur Layton et l'étrange village
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Date de sortie : 07/11/2008

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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