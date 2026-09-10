Professeur Layton et l’Étrange Village passera par la case remake, avec une sortie sur PC, PS5 et les deux Switch

Redécouvrez les origines de la série

Level-5 a organisé aujourd’hui sa propre conférence (très tournée vers l’IA) dans la foulée du Nintendo Direct, notamment pour nous parler de Professeur Layton et le Nouveau Monde. Mais le studio avait une autre surprise dans sa besace avec un remake de Professeur Layton et l’Étrange Village, qui nous racontera encore une fois les premières aventures de Layton et Luke.

Et si l’on parle d’un remake plutôt que d’un portage, c’est parce que l’on aura ici droit à de nouveaux modèles 3D (on conserve les cinématiques 2D, pas de panique), avec un village dont le design a été repensé. Les séquences profiteront maintenant d’une résolution en haute définition, ce qui ne fera pas de mal à cet épisode sur les machines les plus récentes, même si le rendu est… étrange, pour rester dans le thème.

Sorti sur DS il y a maintenant presque 20 ans, cet opus s’offre une refonte qui a toute sa place sur Switch 2 et même sur la première Switch, mais pas seulement. Level-5 a compris que le multiplateforme était désormais le nerf de la guerre, et à l’image de Professeur Layton et le Nouveau Monde, ce remake sortira également sur PS5 ainsi que sur PC via Steam.

La sortie de Professeur Layton et l’Étrange Village Remake est désormais prévue quelque part dans le courant de l’année 2027.