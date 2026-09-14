Débrief : Diablo 5, Zelda Ocarina of Time, Starcraft, Physint et Layton
Comme toutes les semaines, c’est l’heure de votre débrief afin de rattraper toute l’actualité de ces derniers jours en quelques minutes. Avec les conférences de la rentrée qui se multiplient, il y en avait des choses à dire, et on fait le point en vidéo.
Au programme de votre débrief, un focus sur le Nintendo Direct consacré à Zelda qui a naturellement mis le paquet sur la présentation du remake d’Ocarina of Time, mais aussi un point sur la présentation de Level-5, qui a permis de faire le point sur le line-up du studio. Il est aussi question du cas Physint, abandonné par PlayStation et récupéré à la volée par Xbox, ainsi que de la BlizzCon, qui a notamment révélé StarCraft et Diablo V.