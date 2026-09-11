Wardogs est le succès surprise de cette rentrée, avec plus d’un million de ventes en quelques heures pour le shooter

Forcément, les serveurs ont été saturés

Sorti hier en accès anticipé, Wardogs a connu un succès immédiat. Le FPS de Bulkhead édité par Team17 a rapidement trouvé preneur, avec plus de 1,25 million d’exemplaires vendus en quelques heures seulement.

Le studio lui-même ne s’attendait pas à voir autant de monde débarquer sur son jeu, c’est pourquoi de nombreux problèmes de serveurs sont venus gâcher la fête avec des files d’attente et des soucis techniques qui ont plombé l’ambiance. Bulkhead promet qu’il règle cela au plus vite, ce qui n’a pas empêché le jeu d’atteindre un pic à plus de 340 000 personnes connectées sur Steam hier.

Un excellent démarrage pour un jeu en accès anticipé, qui vient bousculer les autres tauliers du genre. Wardogs propose une expérience plutôt classique sur le papier avec trois équipes qui se mènent la vie dure sur une map relativement immense. Le titre met l’accent sur votre gestion de l’argent et sur les armes que vous allez acheter pour vous défendre, et là où d’autres jeux peuvent vous laisser trop jouer en solo, ici, le travail d’équipe est récompensé puisque aider vos compagnons vous rapportera quelques billets. Les plus altruistes pourront donc mieux s’équiper, de quoi créer un climat peut-être un peu plus sain que d’autres jeux compétitifs.

À voir maintenant si les soucis de serveurs ne décourageront pas tout le monde, et si Wardogs continuera sur sa bonne lancée.