Wardogs est le succès surprise de cette rentrée, avec plus d’un million de ventes en quelques heures pour le shooter

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Il a pu passer sous notre radar en raison d’une rentrée trop chargée, et pourtant, beaucoup de monde l’attendait au tournant. Wardogs s’impose déjà comme l’un des grands gagnants de ce mois de septembre pourtant très rempli, avec des ventes qui ont décollé d’un seul coup.

Wardogs // Source : Team17

Forcément, les serveurs ont été saturés

Sorti hier en accès anticipé, Wardogs a connu un succès immédiat. Le FPS de Bulkhead édité par Team17 a rapidement trouvé preneur, avec plus de 1,25 million d’exemplaires vendus en quelques heures seulement.

Le studio lui-même ne s’attendait pas à voir autant de monde débarquer sur son jeu, c’est pourquoi de nombreux problèmes de serveurs sont venus gâcher la fête avec des files d’attente et des soucis techniques qui ont plombé l’ambiance. Bulkhead promet qu’il règle cela au plus vite, ce qui n’a pas empêché le jeu d’atteindre un pic à plus de 340 000 personnes connectées sur Steam hier.

Un excellent démarrage pour un jeu en accès anticipé, qui vient bousculer les autres tauliers du genre. Wardogs propose une expérience plutôt classique sur le papier avec trois équipes qui se mènent la vie dure sur une map relativement immense. Le titre met l’accent sur votre gestion de l’argent et sur les armes que vous allez acheter pour vous défendre, et là où d’autres jeux peuvent vous laisser trop jouer en solo, ici, le travail d’équipe est récompensé puisque aider vos compagnons vous rapportera quelques billets. Les plus altruistes pourront donc mieux s’équiper, de quoi créer un climat peut-être un peu plus sain que d’autres jeux compétitifs.

À voir maintenant si les soucis de serveurs ne décourageront pas tout le monde, et si Wardogs continuera sur sa bonne lancée.

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Jaquette de Wardogs
Wardogs
pc

Date de sortie : 10/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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