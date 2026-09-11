Sony aurait abandonné Physint par crainte de voir son budget exploser et les retards s’accumuler, alors que Death Stranding 2 a déçu

La saga Death Stranding a créé un précédent

Dans un article publié sur Bloomberg ainsi que dans une vidéo YouTube, le journaliste Jason Schreier revient en détail sur ce qui a cloché entre Sony et Kojima, alors que les deux étaient main dans la main depuis plusieurs décennies.

Il commence par expliquer que la saga Death Stranding n’a pas été aussi couronnée de succès que Sony l’aurait espéré. Pour le deuxième épisode, on pouvait s’en douter, mais le premier s’est tout de même vendu à 5 millions d’exemplaires en un peu plus d’un an, mais le jeu se serait surtout bien vendu sur PC (donc moins rentable pour Sony car cette version était publiée par 505 Games), et lorsque des promotions étaient actives.

Il faut comprendre que ces deux jeux ont demandé beaucoup d’investissement, et même si le journaliste précise qu’ils pourraient être techniquement profitables, Sony en espérait davantage. Schreier indique que cette question de rentabilité pourrait être mise au second plan si les jeux de Kojima étaient de réelles exclusivités, mais puisqu’ils finissent par devenir multiplateformes, comme cela allait être le cas avec Physint, Sony s’intéresse moins au « prestige » qu’une collaboration avec Kojima pourrait apporter.

De plus, les personnes qui connaissaient bien Kojima chez Sony ne font plus forcément partie de l’entreprise. Ce qui aurait joué, puisque le créateur japonais avait moins de support au sein du constructeur.

Physint dépassait déjà son budget

Autre facteur important : depuis deux ans, Physint accumulerait du retard et dépasserait son budget. Pour un jeu qui demanderait plusieurs centaines de millions de dollars et qui ne serait pas totalement exclusif à PlayStation, Sony a préféré arrêter le tir :

« Combinez le fait que les gros développements deviennent de plus en plus incertains, le fait que Kojima demandait beaucoup d’argent – des centaines de millions de dollars –, le fait que ce ne soit pas une exclusivité PlayStation, et le fait que le projet prenait plus de temps et qu’il allait être plus cher que prévu, et vous avez là la recette d’un jeu qui va être annulé. Il y a eu des négociations, comme sur le fait d’avoir une période d’exclusivité plus longue, mais cela a tout de même mené à une annulation. »

Puisque Sony serait dans une phase de maximisation totale à l’aube du lancement d’une nouvelle génération, alors que la crise de la RAM causée par l’IA rend le domaine du hardware difficile, il n’était donc pas question de sacrifier trop d’argent ici. Le constructeur serait également plus « rigoureux » depuis 2024 dans son approche du développement en étant plus strict sur certaines étapes que doit passer un jeu. Le but étant d’éviter un nouveau Concord, d’où l’annulation de plusieurs projets.

Pourquoi Xbox a récupéré Physint

De son côté, même si Xbox veut plutôt se reconcentrer sur des licences profitables, ce partenariat avec Kojima est important pour aller séduire un peu plus les marchés asiatiques. De plus, en récupérant Physint, Xbox récupère également les droits d’adaptation de ce dernier, si un film ou une série venait à voir le jour. Puisque c’est en train d’arriver avec Death Stranding, ce cas de figure est plus que probable.

D’ailleurs, Xbox ne s’attend pas forcément à vendre beaucoup d’exemplaires de Physint sur ses consoles, puisqu’il a le marché PC en tête. C’est là que Death Stranding s’est le mieux débrouillé après tout. Que le jeu puisse voir le jour ou non, c’est une autre question étant donné tout ce qui se passe chez Xbox, mais il est possible que ce soit là un jeu sur lequel le constructeur est prêt à faire un gros pari.