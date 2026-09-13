World of Warcraft Forever se présente comme un Vanilla 2.0, un premier teaser pour l’extension The Last Titan dévoilé

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La BlizzCon fait son retour cette année après plusieurs années d’absence. Pour marquer le coup, l’éditeur californien avait de belles surprises dans sa besace, à commencer par un nouveau Starcraft et l’officialisation (déjà) de Diablo V. Mais les titres déjà sortis ne sont pas oubliés et il était évident que le MMORPG phare de Blizzard allait refaire parler. Pour deux annonces plus précisément.

Wow forever cinematic still 10 // Source : Blizzard

Le WoW 2 tant espéré ?

Cela faisait un moment que la communauté réclamait un changement pour WoW Classic. Déployée en 2019, cette alternative permettait aux joueurs et joueuses de replonger dans les débuts du MMO, avec une version proche du lancement initial en 2004. Puis, petit à petit, des mises à jour ont été déployées, avec l’arrivée des extensions (Burning Crusade, Lich King..). Une partie des fans se sont cependant assez rapidement lassés une fois passé la (re)découverte passée, avec cet effet musée appuyé par le manque de nouveautés et cette course à la performance, ce qui a eu pour conséquence la perte de cet esprit Vanilla, qui était pourtant l’objectif de base.

Qu’est-ce que WoW Forever ?

A la BlizzCon, Blizzard a donc voulu montrer qu’ils essayaient d’écouter la communauté, avec l’annonce de World of Warcraft Forever. Officialisé avec une première bande-annonce cinématique, qui relancera quelques souvenirs aux plus anciens avec la présence du nain chasseur, cette nouvelle version est en quelque sorte un « WoW 2.0 », une version Vanilla qui va être améliorée.

Forever est donc la réponse directe à ce qu’on peut surnommer le fantasme du « Classic+ », une expérience qui restera figée définitivement à ce que proposait World of Warcraft en 2004, capée au niveau 60 et sans nouvelle extension. Mais cela ne veut pas dire pour autant que l’on copie à nouveau la version de l’époque puisque de nouveaux contenus et de nouvelles fonctionnalités sont intégrés.

Quelles nouveautés pour Forever ?

Outre le blocage au niveau 60 qui va amener une progression plutôt horizontale et non une course à la performance, on retrouvera de nouvelles zones, de nouvelles réputations, de nouveaux raids, plus d’un millier de quêtes inédites et même une nouvelle race jouable. Le but affiché est de préserver l’aspect social et le rythme lent qui ont façonné l’aventure d’origine, avec ces maîtres de classes qu’il faut aller consulter régulièrement et ces nombreux allers retours à la capitale, sans oublier des combats plus posés.

Voici les grandes lignes des nouveautés :

  • Mont Hyjal : La zone légendaire (presque) inaccessible à l’époque qui sera retravaillée pour le contenu haut niveau
  • Les fondrières (Riverglades) : Une nouvelle zone plutôt sauvage pour la progression intermédiaire
  • L’Île de Zéphras : Zone de départ de la nouvelle race, qui se présente comme une île céleste
  • Nouvelle race, les Eolides : Une race d’Elfes liés aux cieux et neutres (on peut choisir Allliance ou Horde), avec la possibilité d’être Guerrier, Chasseur, Voleur, Druide, ainsi que Mage (Alliance uniquement) et Chaman (Horde uniquement).
  • Le Paladin arrive chez les morts-vivants, le Chaman chez les Nains
  • Une dizaine de nouveaux donjons
  • Plus d’un nouveau millier de quêtes
  • De nouveaux raids, à 10 et 20 joueurs (Le Sommet d’Hyjal par exemple, qui arrivera en décembre)
  • Une amélioration du système de jobs (avec des arbres de talents pour les métiers)
  • Les talents revisités
  • Quelques rééquilibrages pour certaines classes (pour relancer l’intérêt sur certaines spécialisations qui étaient boudés)
  • Des graphismes améliorés
  • La possibilité de switcher entre des modèles HD ou de l’équipe (et garder le « charme rétro »)
  • Prise en charge du jeu à la manette

Quand sortira WoW Forever ?

Wow forever cinematic still 1 1

Blizzard est toujours aussi fort pour les cinématiques // Source : Blizzard

Aussitôt annoncé, aussitôt daté : World of Warcraft Forever sera disponible à partir du 4 novembre 2026. Notez qu’il y aura une première phase de bêta du 17 septembre au 21 octobre, avec un accès pour certaines précommandes. Puis, plusieurs nouveaux contenus seront accessibles à partir du 9 décembre, avec notamment les deux premiers raids inédits.

Blizzard a aussi évoqué l’arrivée de serveurs Hardcore, avec un mode mort permanente, qui seraient déployés pendant l’hiver. Si tout se passe bien, le titre aura droit à du nouveau contenu à l’avenir, mais toujours dans cette volonté de garder le niveau 60 et l’expérience initiale intacte (probablement seulement du nouveau contenu).

Notez enfin que WoW Forever sera inclus dans votre abonnement, mais des achats uniques ont déjà fait jaser la communauté. La nouvelle race par exemple (et leur zone de départ) est bloquée derrière un pack payant supplémentaire à 29.99€ (qui regroupe une monture et d’autres bonus).

Une initiative qui divise ?

Wow forever cinematic still 9 2

La nouvelle race de WoW Forever // Source : Blizzard

Sur le papier, proposer une alternative à World of Warcraft Classic en se basant sur la volonté de la communauté a évidemment de quoi charmer. Mais plusieurs interrogations sont bien là : comment cette nouvelle race va être intégrée de façon organique et donc, comment justifier l’existence rétroactive de ces elfes ? Est-ce que la refonte des spécialisations ne va pas dénaturer le côté « lourd » de l’époque ? Est-ce qu’une énième version ne va pas encore plus diviser la communauté, au risque de (trop) dépeupler certains serveurs ?

Il y a évidemment aussi l’obligation de passer à l’achat pour obtenir la nouvelle race. C’est sans aucun doute la composante qui a été le plus mal perçue, au-delà du fait qu’il s’agit encore d’une variante d’elfe. Reste donc plus qu’à attendre la sortie pour voir la réception définitive de ce nouveau volet.

The Last Titan, ultime extension Worldsoul

Mais juste avant de nous dévoiler cette version Vanilla+, Blizzard a également lâché une courte vidéo pour The Last Titan. Troisième et dernière extension de l’arc l’Âme-Monde initié avec The War Within et en cours avec Midnight, celle-ci n’a lâché qu’un très (court) teaser. Celui-ci nous plonge dans les paysages enneigés de Norfendre, où l’on peut voir un immense géant de fer clôturer la bande-annonce.

Il faudra se contenter de cela pour l’instant, mais Blizzard indique qu’on aura des informations sur World of Warcraft: The Last Titan début 2027. La sortie est quant à elle justement prévue l’année prochaine.

Ne partons pas sans évoquer le prochain contenu de la version retail actuelle, qui accueillera sa mise à jour 12.2 avec Xal’atath qui se rapprochera de plus en plus de son objectif de s’emparer de l’Âme Monde.

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Jaquette de World of Warcraft Classic
World of Warcraft Classic
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Date de sortie : 27/08/2019

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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