N’attendez plus aucune extension pour Diablo IV, même si de nouvelles saisons viendront enrichir le jeu

Les futures saisons raconteront le reste de l’histoire

Avec deux extensions au compteur, Diablo IV s’arrêtera là. Le réalisateur Brent Gibson a précisé chez PC Gamer qu’il ne fallait plus s’attendre à une nouvelle extension pour cet épisode, même si de nouvelles saisons viendront rythmer les années à venir avec du contenu supplémentaire, dont la nouvelle classe de l’Amazon :

« Nous sommes focalisés sur les saisons de Diablo IV et sur la transition vers Diablo V. Nous avons le sentiment d’avoir raconté l’histoire de la Haine. Nous avons offert une excellente conclusion avec Lord of Hatred et l’arc narratif autour de Méphisto, et nous nous apprêtons désormais à raconter l’histoire de la Terreur. »

Puisque Diablo V arrive dans moins de 3 ans, Blizzard n’aura donc pas de temps à consacrer à une autre grosse extension du quatrième épisode. Diablo V viendra quant à lui raconter une histoire encore plus sombre qui se déroulera un siècle après les événements de Diablo IV, un laps de temps qui permet tout de même à Blizzard de raconter de nouvelles histoires au travers des futures saisons :

« Les événements de Diablo V se déroulent 100 ans après ceux de Diablo IV, cela nous laisse donc une grande marge de manœuvre pour faire évoluer l’histoire en compagnie de nos fans. La continuité est un aspect qui nous enthousiasme beaucoup, mais nous n’avons pas encore une vision parfaitement arrêtée de la direction que prendra le récit, car nous voulons observer les réactions des fans au fil des saisons. »

Au moins, l’Amazone permettra d’occuper la communauté durant un moment dès le printemps 2027.