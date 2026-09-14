N’attendez plus aucune extension pour Diablo IV, même si de nouvelles saisons viendront enrichir le jeu

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À la surprise générale, Blizzard a tenu à annoncer l’existence de Diablo V lors de sa dernière BlizzCon, alors qu’il ne devrait pourtant pas sortir avant 2029. Un choix curieux qui a laissé perplexe toute la communauté de Diablo IV, qui s’est demandé ce que cela signifiait pour cet épisode. Blizzard a donc mis les points sur les i en indiquant que les nouveautés allaient continuer, mais pas les extensions.

L'Amazone dans Diablo IV // Source : Blizzard

Les futures saisons raconteront le reste de l’histoire

Avec deux extensions au compteur, Diablo IV s’arrêtera là. Le réalisateur Brent Gibson a précisé chez PC Gamer qu’il ne fallait plus s’attendre à une nouvelle extension pour cet épisode, même si de nouvelles saisons viendront rythmer les années à venir avec du contenu supplémentaire, dont la nouvelle classe de l’Amazon :

« Nous sommes focalisés sur les saisons de Diablo IV et sur la transition vers Diablo V. Nous avons le sentiment d’avoir raconté l’histoire de la Haine. Nous avons offert une excellente conclusion avec Lord of Hatred et l’arc narratif autour de Méphisto, et nous nous apprêtons désormais à raconter l’histoire de la Terreur. »

Puisque Diablo V arrive dans moins de 3 ans, Blizzard n’aura donc pas de temps à consacrer à une autre grosse extension du quatrième épisode. Diablo V viendra quant à lui raconter une histoire encore plus sombre qui se déroulera un siècle après les événements de Diablo IV, un laps de temps qui permet tout de même à Blizzard de raconter de nouvelles histoires au travers des futures saisons :

« Les événements de Diablo V se déroulent 100 ans après ceux de Diablo IV, cela nous laisse donc une grande marge de manœuvre pour faire évoluer l’histoire en compagnie de nos fans. La continuité est un aspect qui nous enthousiasme beaucoup, mais nous n’avons pas encore une vision parfaitement arrêtée de la direction que prendra le récit, car nous voulons observer les réactions des fans au fil des saisons. »

Au moins, l’Amazone permettra d’occuper la communauté durant un moment dès le printemps 2027.

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Jaquette de Diablo IV
Diablo IV
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Date de sortie : 06/06/2023

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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