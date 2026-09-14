« L’année prochaine marquera notre grand retour en force » : Entre Final Fantasy VII Revelation et Kingdom Hearts IV, Square Enix mise gros sur 2027

Naoki Hamaguchi joue gros lui aussi

Les deux jeux sortiront durant la même année, et surtout la même année fiscale, c’est pourquoi Square Enix voit 2027 comme un tournant après quelques années difficiles, marquées par des changements de stratégie en interne. Ce seront là ses plus grosses sorties depuis le virage multiplateforme, et Naoki Hamaguchi a révélé chez Deadline que le président de Square Enix mise gros sur cette année :

« Pour ce qui est de Square Enix en 2027, notre président Takashi Kiryu a dit que l’année prochaine marquera notre grand retour en force, où tout va basculer. »

Une grosse période pour Square Enix, mais surtout pour son Creative Studio 1. En effet, dans cette interview, on apprend que ce même studio est à la fois au travail sur Final Fantasy VII Revelation et sur Kingdom Hearts IV. Via deux équipes séparées, évidemment, même si Hamaguchi supervise le tout :

« Et évidemment, Final Fantasy VII Revelation et Kingdom Hearts IV sont des titres majeurs qui vont donner l’impulsion de tout cela. Tous deux sont développés au sein de mon propre studio, le Creative Studio 1. Alors oui, je suis vraiment enthousiaste à ce sujet. C’est désormais sous ma responsabilité directe, je vais donc être cette personne qui va pousser tout ça. »

Pour rappel, Final Fantasy VII Revelation sortira le 8 avril 2027 tandis que Kingdom Hearts IV est plutôt attendu pour la fin de l’année.