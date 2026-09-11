Le fonds d’investissement d’Arabie saoudite réfléchit à fusionner Electronic Arts avec son propre géant Savvy Games Group

Publié le :

3 commentaires

Avatar de Jordan

Rédigé par

3

On aura beau vous dire qu’Electronic Arts a été racheté par un trio d’investisseurs, dans les faits, c’est surtout le gouvernement d’Arabie saoudite qui a la main sur l’éditeur étant donné qu’il en possède 93 % des parts. Silver Lake et Affinity Partners ne comptent pas réellement dans l’affaire, et n’auront été importants que pour obtenir l’aval de certaines organisations de régulation (avoir le beau-fils de Donald Trump dans les rangs aide). Maintenant qu’il a le contrôle sur EA, le PIF (Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite) se tâte à fusionner ses deux grandes entreprises gaming.

Le logo d'Electronic Arts // Source : Electronic Arts

Pokémon Go pourrait donc être édité par EA

Andrew Wilson, PDG d’Electronic Arts s’efforce de dire que rien ne va changer pour les jeux et les studios EA, et pourtant, l’entreprise pourrait bien être au cœur d’une sacrée fusion avec Savvy Games Group.

Il s’agit là d’une société qui regroupe tout un tas de choses liées au gaming, que ce soit des initiatives esports, ou encore des studios de jeux vidéo, comme Scopely, spécialisé dans le jeu mobile qui a désormais sous son aile Pokémon Go. C’est aussi à lui que l’on doit l’effondrement d’Embracer Group suite à un deal qui n’est pas allé jusqu’au bout, tandis que c’est par ce biais que le gouvernement saoudien possède des parts dans plusieurs entreprises comme Nintendo, SNK ou Take-Two.

Selon les informations recueillies par Bloomberg, le PIF envisagerait maintenant de fusionner Savvy Games et Electronic Arts pour créer un véritable géant, et pour mieux partager les savoirs entre les deux sociétés. On en arrive donc dans un monde où Battlefield est compté dans le même portfolio qu’un Pokémon Go, ce qui est plus qu’étrange. La convergence entre les deux sociétés pourrait aider EA à enfin posséder un pôle mobile puissant, tout en continuant son activité sur PC et sur consoles. Rien n’est encore décidé pour le moment, mais le visage d’Electronic Arts devrait sans nul doute changer au cours des prochaines années.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Until Dawn 2 ne sera pas vendu plein pot, du moins pas à l’échelle des autres jeux PlayStation Studios

ps5
Until Dawn 2 ne sera pas vendu plein pot, du moins pas à l’échelle des autres jeux PlayStation Studios

Fairgames semble réapparaitre sous le nom de Project Espresso, avec un playtest qui ouvre ses inscriptions

pc ps5
Fairgames semble réapparaitre sous le nom de Project Espresso, avec un playtest qui ouvre ses inscriptions

Naoki Hamaguchi explique pourquoi Final Fantasy VII Revelation demande un téléchargement supplémentaire en plus du disque

pc ps5 xbox series switch 2
Naoki Hamaguchi explique pourquoi Final Fantasy VII Revelation demande un téléchargement supplémentaire en plus du disque

Durée Marvel’s Wolverine : Combien de temps pour finir le jeu d’Insomniac Games ?

ps5
Durée Marvel’s Wolverine : Combien de temps pour finir le jeu d’Insomniac Games ?
S'abonner
Me notifier des
guest
3 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Level-5 annonce Inazuma Eleven: Bold Revolution et prévoit de sortir Decapolice, Snack World et Holy Horror Mansion en 2027
pc ps5 switch ps4 switch 2
Level-5 annonce Inazuma Eleven: Bold Revolution et prévoit de sortir Decapolice, Snack World et Holy Horror Mansion en 2027
Spyro: A Realm Beyond fait prendre la pose au dragon violet pour son anniversaire avec de nouvelles images
pc ps5 xbox series switch 2
Spyro: A Realm Beyond fait prendre la pose au dragon violet pour son anniversaire avec de nouvelles images
Professeur Layton et l’Étrange Village passera par la case remake, avec une sortie sur PC, PS5 et les deux Switch
pc ps5 switch switch 2
Professeur Layton et l’Étrange Village passera par la case remake, avec une sortie sur PC, PS5 et les deux Switch
La Switch 2 se met à jour avec l’ajout du VRR lorsque la console est connectée à votre TV
switch 2
nintendo switch 2
On a joué une heure à Final Fantasy VII Revelation, qui est définitivement l’épisode de la démesure
pc ps5 xbox series switch 2
On a joué une heure à Final Fantasy VII Revelation, qui est définitivement l’épisode de la démesure
PlayStation abandonne Physint sans en expliquer la raison et force Kojima à trouver refuge chez Xbox pour éditer le jeu
PlayStation abandonne Physint sans en expliquer la raison et force Kojima à trouver refuge chez Xbox pour éditer le jeu
Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX : Konami annonce un remake de TAG FORCE 3 pour février 2027
Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX : Konami annonce un remake de TAG FORCE 3 pour février 2027
Dead or Alive 6: Last Round acceuille Minato dans ses rangs, nouveau DLC disponible dès aujourd’hui
pc ps5 xbox series
Dead or Alive 6: Last Round acceuille Minato dans ses rangs, nouveau DLC disponible dès aujourd’hui
Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau revient sur Switch 2 dans une Édition ultime en février 2027
switch
Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau revient sur Switch 2 dans une Édition ultime en février 2027
La console retro NeoGeo AES+ prend du retard, son lancement est repoussé de presque un an
La console retro NeoGeo AES+ prend du retard, son lancement est repoussé de presque un an
Pokémon Pokopia : la partie 2 du Pass d’extension exhibe ses accessoires pour rendre vos Pokémon stylés
switch 2
Pokémon Pokopia : la partie 2 du Pass d’extension exhibe ses accessoires pour rendre vos Pokémon stylés
Fatal Fury: City of the Wolves s’invite sur Switch 2 en annonçant une colllaboration avec le manga Tokyo Revengers
pc ps5 xbox series ps4
Fatal Fury: City of the Wolves s’invite sur Switch 2 en annonçant une colllaboration avec le manga Tokyo Revengers
Romancing SaGa 3: Destinies United sera un remake dans la lignée du deuxième épisode, premières images
pc ps5 xbox series switch switch 2
Romancing SaGa 3: Destinies United sera un remake dans la lignée du deuxième épisode, premières images
Une date pour la version Switch 2 de Stellar Blade, avec des costumes Bayonetta en bonus
pc ps5 switch 2
Une date pour la version Switch 2 de Stellar Blade, avec des costumes Bayonetta en bonus
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en septembre avec Ball x Pit, Date Everything! et d’autres
ps5 ps4
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en septembre avec Ball x Pit, Date Everything! et d’autres
Monster Hunter Wilds montre ses premières images sur Nintendo Switch 2 et annonce sa date de sortie
pc ps5 xbox series
Monster Hunter Wilds montre ses premières images sur Nintendo Switch 2 et annonce sa date de sortie
Marvel’s Guardians of the Galaxy en veut encore avec une nouvelle édition sur Switch 2
switch 2
Marvel’s Guardians of the Galaxy en veut encore avec une nouvelle édition sur Switch 2
Les remakes des Resident Evil 2, 3 et 4 sortiront du coffre de Capcom le 16 octobre sur Switch 2
switch 2
Resident Evil 3 Remake
Persona 4 Revival sortira un peu en retard sur Switch 2, mais au moins Persona 6 sortira aussi sur la console de Nintendo
pc ps5 xbox series
Persona 4 Revival sortira un peu en retard sur Switch 2, mais au moins Persona 6 sortira aussi sur la console de Nintendo
Metroid Ravenous proposera en début d’année prochaine sur Switch 2 une nouvelle aventure de Samus en 2D
switch 2
Metroid Ravenous proposera en début d’année prochaine sur Switch 2 une nouvelle aventure de Samus en 2D
Nintendo Direct : Le résumé des 35 annonces (nouveau jeu Kirby, Metroid Ravenous, Professeur Layton…)
switch switch 2
Nintendo Direct : Le résumé des 35 annonces (nouveau jeu Kirby, Metroid Ravenous, Professeur Layton…)
Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur a enfin trouvé une date de sortie, juste avant Noël
switch switch 2
Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur a enfin trouvé une date de sortie, juste avant Noël
Kirby and the World Beyond : une nouvelle aventure 3D annoncée sur Nintendo Switch 2 pour 2027
Kirby and the World Beyond : une nouvelle aventure 3D annoncée sur Nintendo Switch 2 pour 2027
Mario Kart World accueille 10 circuits rétro de Super Mario Kart dans une mise à jour gratuite
switch 2
Mario Kart World accueille 10 circuits rétro de Super Mario Kart dans une mise à jour gratuite