Le fonds d’investissement d’Arabie saoudite réfléchit à fusionner Electronic Arts avec son propre géant Savvy Games Group
On aura beau vous dire qu’Electronic Arts a été racheté par un trio d’investisseurs, dans les faits, c’est surtout le gouvernement d’Arabie saoudite qui a la main sur l’éditeur étant donné qu’il en possède 93 % des parts. Silver Lake et Affinity Partners ne comptent pas réellement dans l’affaire, et n’auront été importants que pour obtenir l’aval de certaines organisations de régulation (avoir le beau-fils de Donald Trump dans les rangs aide). Maintenant qu’il a le contrôle sur EA, le PIF (Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite) se tâte à fusionner ses deux grandes entreprises gaming.
Pokémon Go pourrait donc être édité par EA
Andrew Wilson, PDG d’Electronic Arts s’efforce de dire que rien ne va changer pour les jeux et les studios EA, et pourtant, l’entreprise pourrait bien être au cœur d’une sacrée fusion avec Savvy Games Group.
Il s’agit là d’une société qui regroupe tout un tas de choses liées au gaming, que ce soit des initiatives esports, ou encore des studios de jeux vidéo, comme Scopely, spécialisé dans le jeu mobile qui a désormais sous son aile Pokémon Go. C’est aussi à lui que l’on doit l’effondrement d’Embracer Group suite à un deal qui n’est pas allé jusqu’au bout, tandis que c’est par ce biais que le gouvernement saoudien possède des parts dans plusieurs entreprises comme Nintendo, SNK ou Take-Two.
Selon les informations recueillies par Bloomberg, le PIF envisagerait maintenant de fusionner Savvy Games et Electronic Arts pour créer un véritable géant, et pour mieux partager les savoirs entre les deux sociétés. On en arrive donc dans un monde où Battlefield est compté dans le même portfolio qu’un Pokémon Go, ce qui est plus qu’étrange. La convergence entre les deux sociétés pourrait aider EA à enfin posséder un pôle mobile puissant, tout en continuant son activité sur PC et sur consoles. Rien n’est encore décidé pour le moment, mais le visage d’Electronic Arts devrait sans nul doute changer au cours des prochaines années.