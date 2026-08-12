Odette – Genshin Impact

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Le premier personnage 5 étoiles inédit de la région de Snezhnaya dans Genshin Impact n’est autre qu’Odette, une danseuse aussi gracieuse que mortelle. Voici tout ce qu’il faut savoir sur son kit.

Odette dans Genshin Impact // Source : ActuGaming

Vous trouverez ici tout ce qu’il faut savoir sur le personnage d’Odette, en passant par son build et ses matériaux.

Présentation d’Odette

Genshin impact 5 1

Odette dans Genshin Impact // Source : ActuGaming

  • Rareté : ★★★★★
  • Élément : Cryo (Cryo element genshin impact 2)
  • Arme : Epée à une main
  • Seiyū : Sumire Uesaka
  • Anniversaire : 20 février
  • Date d’arrivée bannière de Odette : 12 août 2026

Description officielle : « Célèbre ballerine de Snezhnaya, elle s’épanouit sur le paysage gelé avec une beauté aussi tranchante que le givre. »

Compétences Odette

Genshin impact 6 3

Odette dans Genshin Impact // Source : ActuGaming

Compétences actives

  • Attaque normale – Variante du cygne des neiges : Enchaîne jusqu’à 5 coups d’épée.
  • Attaque chargée : Consomme de l’endurance pour déclencher une taillade éblouissante vers l’avant.
  • Attaque plongeante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des DGT aux ennemis en chemin et des DGT de zone à l’impact.
  • Danse lente – Transe nocturne fantôme : Avec des pas de danse lents et gracieux, Odette inflige des DGT Cryo de zone et invoque sa doublure de danse solo. Si une doublure de danse solo invoquée par Odette est sur le terrain, elle est invoquée à nouveau et sa durée est réinitialisée.
    • Doublure de danse solo : Alterne entre la danse de type Plume et celle de type Aile, attaquant de façon intermittente les ennemis proches avec des mouvements élégants et légers afin de leur infliger des DGT Cryo de zone. De plus, la compétence élémentaire Danse lente : Transe nocturne fantôme d’Odette est remplacée par la compétence élémentaire spéciale Danse lente : Final de l’aube pendant 6 secondes lorsque Odette a utilisé sa compétence élémentaire Danse lente : Transe nocturne fantôme. Cette nouvelle danse en duo inflige des DGT Cryo de zone de façon continue aux ennemis proches, puis une instance supplémentaire de DGT Cryo de zone considérés comme des DGT de réaction d’Astroconduction ou d’Astrodispersion est infligée à la fin de la danse en duo.
  • Danse rapide – Rêve de plumes noires : Avec des pas de danse rapides et vifs, Odette inflige plusieurs fois des DGT Cryo de zone, invoque sa doublure de danse solo et obtient l’effet Rêve du cygne des neiges : augmente les DGT des réactions astrales infligées par Odette. De plus, la compétence élémentaire Danse lente : Transe nocturne fantôme d’Odette est remplacée par la compétence élémentaire spéciale Danse lente : Final de l’aube pendant 6 s lorsque Odette a utilisé son déchaînement élémentaire Danse rapide : Rêve de plumes noires. Si une doublure de danse solo invoquée par Odette est sur le terrain, elle est appelée à ses côtés et sa durée est réinitialisée.

Compétences passives

  • Printemps de l’élue : Lorsque Odette invoque sa doublure de danse solo, elle obtient également 4 cumuls de splendeur merveilleuse.
  • Pathétique de Pateticheskaya : Chaque tranche de 100 pts d’ATQ d’Odette au-delà de 1 000 pts augmente ses DGT de réaction astrale d’une valeur équivalant à 1,5 % des DGT d’origine, les DGT pouvant être augmentés d’un maximum de 30 % supplémentaires de cette manière.
  • Jubilé stellaire – Danse du matin argenté : Odette passe en radiance « Astroconduction » ou en radiance « Astrodispersion » pendant 8 secondes lorsqu’elle est dans une étendue polaris ou lorsqu’un personnage de l’équipe a déclenché une réaction d’Astrodispersion à proximité, respectivement. Lorsqu’un personnage de l’équipe déclenche une réaction de Supraconduction ou de Dispersion Cryo, elle est convertie en réaction d’Astroconduction ou d’Astrodispersion, dont les DGT de base augmentent selon l’ATQ d’Odette : chaque tranche de 100 pts d’ATQ augmente les DGT de base de ces réactions de 0,7 %, les DGT pouvant être augmentés d’un maximum de 14 % de cette manière.
  • Écho du rêve d’hiver : Affiche l’emplacement des produits de Snezhnaya sur la mini-carte. Pratiquer la danse pendant le temps libre pourrait même déclencher d’autres effets…

Constellation

  • « En ce matin sans danse, elle contemple son double » : Après avoir utilisé sa compétence élémentaire spéciale Danse lente : Final de l’aube, Odette inflige, à la fin de la danse en duo, une instance supplémentaire de DGT Cryo de zone dont le type et la valeur dépendent aux ennemis proches :
    • Radiance « Astroconduction » ou sans radiance : Ces DGT sont considérés comme des DGT de réaction d’Astroconduction d’une valeur équivalant à 300 % de l’ATQ d’Odette.
    • Radiance « Astrodispersion » : Ces DGT sont considérés comme des DGT de réaction d’Astrodispersion d’une valeur équivalant à 450 % de l’ATQ d’Odette.
    • De plus, l’aptitude d’élévation « Printemps de l’élue » est renforcée : Odette obtient 2 cumuls supplémentaires de splendeur merveilleuse lorsqu’elle invoque sa doublure de danse solo et la cadence à laquelle Odette perd sa splendeur merveilleuse lorsqu’elle fait partie de l’équipe mais n’est pas déployée passe à 2 cumuls par seconde.
  • « Je dois voir de mes yeux le rêve du cygne des neiges, pensa-t-elle » : L’aptitude d’élévation « Printemps de l’élue » est renforcée : chaque cumul de splendeur merveilleuse augmente également l’ATQ du personnage de 7 %. De plus, si Odette est en radiance astrale alors que sa doublure de danse solo est sur le terrain, les RÉS élémentaires des ennemis à proximité de la doublure de danse solo diminuent également de 20 % :
    • Radiance « Astroconduction » : Cryo et Électro.
    • Radiance « Astrodispersion » : Cryo et Anémo.
  • « Voici, car j’ai dit adieu aux souffrances terrestres » : Niveau d’aptitude Danse lente : Transe nocturne fantôme +3.
  • « Je monte, tandis que je tombe dans le ciel brumeux et brûlant » : Le déchaînement élémentaire Danse rapide : Rêve de plumes noires est renforcé : lorsque Odette obtient l’effet rêve du cygne des neiges, les DGT des réactions astrales des autres personnages de l’équipe à proximité augmentent également d’une valeur équivalant à 50 % de l’effet du rêve du cygne des neiges. De plus, lorsqu’un personnage de l’équipe inflige des DGT de réaction astrale à un ennemi, Odette effectue également une attaque coordonnée sur ce dernier, infligeant des DGT Cryo de zone dont le type et la valeur dépendent, cet effet pouvant être déclenché une fois toutes les 3,5 secondes :
    • Radiance « Astroconduction » ou sans radiance : Ces DGT sont considérés comme des DGT de réaction d’Astroconduction d’une valeur équivalant à 66 % de l’ATQ d’Odette.
    • Radiance « Astrodispersion » : Ces DGT sont considérés comme des DGT de réaction d’Astrodispersion d’une valeur équivalant à 99 % de l’ATQ d’Odette.
  • « Voici, car j’ai dit adieu aux souffrances terrestres » : Niveau d’aptitude Danse rapide : Rêve de plumes noires +3.
  • « Tendez la main pour toucher le visage éternel du ciel » : L’aptitude d’élévation « Printemps de l’élue » est renforcée : lorsque Odette accorde de la splendeur merveilleuse à tous les membres de l’équipe à proximité, sa propre splendeur merveilleuse ne diminue plus. De plus, les DGT de réaction astrale des personnages sous l’effet d’une splendeur merveilleuse bénéficient d’une élévation de 25 %, tandis que les DGT de réaction astrale d’Odette bénéficient d’une élévation supplémentaire de 20 %.

Comment jouer Odette ?

Odette est plutôt vue comme un personnage sub-DPS, qui aura pour but de poser son clone sur le terrain avec sa compétence qui fera des dégâts à sa place. Lorsque Odette est déployée, vous devrez appuyer sur sa compétence pour invoquer le clone, appuyer une seconde fois pour effectuer des dégâts, puis changer de personnage pour maximiser la rotation.

Avec qui jouer Odette ?

Odette va principalement jouer avec les réactions d’Astroconduction et d’Astrodispersion, donc avec des personnages Electro et Anemo qui peuvent profiter de ces effets, à savoir :

Meilleur équipement Odette

Quelle arme pour Odette ?

  • Plume hivernale du lac blanc : L’arme signature du personnage.
  • Puits-de-braises : Option free-to-play qui joue sur les réactions astrales

Meilleur set pour Odette

  • Cœur de la fournaise : Set de base pour la réaction astrale qui augmente également l’attaque du personnage.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

  • Sablier genshin impact logo 8 Sablier : ATQ%
  • Coupe genshin impact logo 9 Coupe : ATQ %
  • Coiffe courronne genshin impact logo 10 Coiffe/Couronne : Taux Critique > Dégâts Critiques

Quelles sub-statistiques en premier pour Odette ?

  1. Taux critique
  2. Dégâts critiques
  3. Recharge d’énergie
  4. ATQ%

Matériaux d’élévation et d’aptitudes Odette

Matériaux d’élévation Odette

Voici tout ce qu’il faudra pour monter Odette :

  • Niveau 20 : 1 x Eclat de Jade shivada / 3 x Fleur de féegivre / 3 x Paillette éthérée / 20.000 moras
  • Niveau 40 : 3 x Fragment de Jade shivada / 2 x Branche fleurie imbrûlable / 10 x Fleur de féegivre / 15 x Paillette éthérée / 40.000 moras
  • Niveau 50 : 6 x Fragment de Jade shivada / 4 x Branche fleurie imbrûlable / 20 x Fleur de féegivre / 12 x Cristal éthéré / 60.000 moras
  • Niveau 60 : 3 x Morceau de Jade shivada / 8 x Branche fleurie imbrûlable / 30 x Fleur de féegivre / 18 x Cristal éthéré / 80.000 moras
  • Niveau 70 : 6 x Fragment de Jade shivada / 12 x Branche fleurie imbrûlable / 45 x Fleur de féegivre / 12 x Écaille éthérée / 100.000 moras
  • Niveau 80 : 6 x Pierre de Jade shivada / 20 x Branche fleurie imbrûlable / 60 x Fleur de féegivre / 24 x Écaille éthérée / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude Odette

  • Paillette / Cristal / Écaille éthérée
  • Enseignement / Guide / Philosophie de la Charité
  • Branche flétrie et tordue

Si vous souhaitez d’autres conseils, on vous renvoie vers notre soluce complète de Genshin Impact ou tout simplement revenir sur l’index de notre guide complet de tous les personnages.

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Jaquette de Genshin Impact
Genshin Impact
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Date de sortie : 28/08/2020

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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