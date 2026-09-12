Blizzard n’a plus de temps à perdre et annonce Diablo V, qui arrivera en 2029

1

Lorsque est venu le moment de parler de Diablo sur la scène de la BlizzCon, on pensait que Blizzard allait se contenter de présenter la nouvelle ère de Diablo IV tout en officialisant sa version Switch 2, qui n’était plus un secret. C’est bien ce qu’il s’est passé, mais décidément, Blizzard voulait taper fort avec cette édition, puisqu’en plus d’un StarCraft prévu pour 2030, l’éditeur prévoit maintenant de sortir Diablo V.

Diablo V // Source : Blizzard

Diablo IV n’est pas encore mort, mais…

C’était pour le moins inattendu. L’attente entre le troisième Diablo et le quatrième a été particulièrement longue, c’est pourquoi on ne s’attendait pas forcément à voir débouler un Diablo V aussi rapidement, surtout avec un Diablo IV qui n’a pas encore livré tous ses secrets. Enfin, rapidement, ce n’est pas tellement le cas, puisque même si Blizzard a officialisé la chose, Diablo V n’arrivera pas avant le printemps 2029.

Diablo IV a donc encore trois ans avant de doucement tirer sa révérence, et Blizzard a encore pas mal de plans pour cet épisode. À commencer par une nouvelle classe, qui n’est autre que l’Amazone, dont un premier artwork a été partagé.

Diablo iv 1

L’Amazone dans Diablo IV // Source : Blizzard

Armée d’un bout de lance magique et d’un bouclier, il faut s’attendre à ce qu’elle soit une guerrière redoutable, et on en apprendra plus à son sujet dès demain, le 13 septembre à 20 heures, lors d’un panel dédié à la saga lors de la BlizzCon. On sait en revanche qu’elle sera disponible dès le premier trimestre 2027.

Le portage Switch 2 de Diablo IV est en chemin

De plus, la Saison de l’Héritage Infernal commencera ce 15 septembre, avec de nouvelles récompenses à récupérer qui font écho à toute l’histoire de la saga. On retrouvera par exemple des ennemis venus du passé sous la forme de Vestiges à affronter, tandis que des « Cauchemars éveillés » nous feront revivre quelques moments cultes de la série.

Cette date coïncide également avec l’arrivée de Diablo IV sur Nintendo Switch 2. Le secret n’était pas très bien gardé ici, mais Blizzard a indiqué que Diablo IV: Age of Hatred Collection, qui regroupe le jeu de base avec les extensions, sortirait sur la console de Nintendo le 15 septembre. Une combinaison très dangereuse qui risque bien d’aspirer tout votre temps libre.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Diablo IV
Diablo IV
pc ps5 xbox series ps4 xbox one

Date de sortie : 06/06/2023

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Diablo IV devrait débarquer à la rentrée sur Switch 2 dans une édition regroupant ses deux premières extensions

pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Diablo IV devrait débarquer à la rentrée sur Switch 2 dans une édition regroupant ses deux premières extensions

Blizzard était le studio le plus performant de Xbox l’année dernière, grâce à Overwatch et Diablo IV

pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Blizzard était le studio le plus performant de Xbox l’année dernière, grâce à Overwatch et Diablo IV

Comment fabriquer des gemmes horadriques ? – Diablo 4

pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Comment fabriquer des gemmes horadriques ? – Diablo 4

Mieux comprendre les ruptures de Pandémonium dans la Saison 14 – Diablo 4

pc ps5 xbox series ps4 xbox one
Mieux comprendre les ruptures de Pandémonium dans la Saison 14 – Diablo 4
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

StarCraft est enfin de retour chez Blizzard et en monde ouvert, mais il va falloir attendre jusqu’en… 2030
pc
StarCraft est enfin de retour chez Blizzard et en monde ouvert, mais il va falloir attendre jusqu’en… 2030
Blizzard annonce une série animée Diablo en développement chez Netflix, avant d’autres collaborations
Blizzard annonce une série animée Diablo en développement chez Netflix, avant d’autres collaborations
Wardogs est le succès surprise de cette rentrée, avec plus d’un million de ventes en quelques heures pour le shooter
pc
Wardogs est le succès surprise de cette rentrée, avec plus d’un million de ventes en quelques heures pour le shooter
Sony aurait abandonné Physint par crainte de voir son budget exploser et les retards s’accumuler, alors que Death Stranding 2 a déçu
Sony aurait abandonné Physint par crainte de voir son budget exploser et les retards s’accumuler, alors que Death Stranding 2 a déçu
Ubisoft ne va plus forcément vous obliger à lancer Ubisoft Connect lorsque vous jouerez à l’un de ses jeux sur Steam
pc
prince of Persia: the lost crown
Koei Tecmo veut un peu lever le pied sur les costumes sexy de Dead or Alive 6 et tente de justifier les choix derrière Minato
pc ps5 xbox series
Koei Tecmo veut un peu lever le pied sur les costumes sexy de Dead or Alive 6 et tente de justifier les choix derrière Minato
Clair Obscur: Expedition 33 repart en tournée avec de nouveaux concerts prévus pour 2027, voici les dates
pc ps5 xbox series
Clair Obscur: Expedition 33 repart en tournée avec de nouveaux concerts prévus pour 2027, voici les dates
Until Dawn 2 ne sera pas vendu plein pot, du moins pas à l’échelle des autres jeux PlayStation Studios
ps5
Until Dawn 2 ne sera pas vendu plein pot, du moins pas à l’échelle des autres jeux PlayStation Studios
Fairgames semble réapparaitre sous le nom de Project Espresso, avec un playtest qui ouvre ses inscriptions
pc ps5
Fairgames semble réapparaitre sous le nom de Project Espresso, avec un playtest qui ouvre ses inscriptions
Le fonds d’investissement d’Arabie saoudite réfléchit à fusionner Electronic Arts avec son propre géant Savvy Games Group
Le fonds d’investissement d’Arabie saoudite réfléchit à fusionner Electronic Arts avec son propre géant Savvy Games Group
Naoki Hamaguchi explique pourquoi Final Fantasy VII Revelation demande un téléchargement supplémentaire en plus du disque
pc ps5 xbox series switch 2
Naoki Hamaguchi explique pourquoi Final Fantasy VII Revelation demande un téléchargement supplémentaire en plus du disque
Durée Marvel’s Wolverine : Combien de temps pour finir le jeu d’Insomniac Games ?
ps5
Durée Marvel’s Wolverine : Combien de temps pour finir le jeu d’Insomniac Games ?
Level-5 annonce Inazuma Eleven: Bold Revolution et prévoit de sortir Decapolice, Snack World et Holy Horror Mansion en 2027
pc ps5 switch ps4 switch 2
Level-5 annonce Inazuma Eleven: Bold Revolution et prévoit de sortir Decapolice, Snack World et Holy Horror Mansion en 2027
Spyro: A Realm Beyond fait prendre la pose au dragon violet pour son anniversaire avec de nouvelles images
pc ps5 xbox series switch 2
Spyro: A Realm Beyond fait prendre la pose au dragon violet pour son anniversaire avec de nouvelles images
Professeur Layton et l’Étrange Village passera par la case remake, avec une sortie sur PC, PS5 et les deux Switch
pc ps5 switch switch 2
Professeur Layton et l’Étrange Village passera par la case remake, avec une sortie sur PC, PS5 et les deux Switch
La Switch 2 se met à jour avec l’ajout du VRR lorsque la console est connectée à votre TV
switch 2
nintendo switch 2
On a joué une heure à Final Fantasy VII Revelation, qui est définitivement l’épisode de la démesure
pc ps5 xbox series switch 2
On a joué une heure à Final Fantasy VII Revelation, qui est définitivement l’épisode de la démesure
PlayStation abandonne Physint sans en expliquer la raison et force Kojima à trouver refuge chez Xbox pour éditer le jeu
PlayStation abandonne Physint sans en expliquer la raison et force Kojima à trouver refuge chez Xbox pour éditer le jeu
Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX : Konami annonce un remake de TAG FORCE 3 pour février 2027
Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX : Konami annonce un remake de TAG FORCE 3 pour février 2027
Dead or Alive 6: Last Round acceuille Minato dans ses rangs, nouveau DLC disponible dès aujourd’hui
pc ps5 xbox series
Dead or Alive 6: Last Round acceuille Minato dans ses rangs, nouveau DLC disponible dès aujourd’hui
Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau revient sur Switch 2 dans une Édition ultime en février 2027
switch
Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau revient sur Switch 2 dans une Édition ultime en février 2027
La console retro NeoGeo AES+ prend du retard, son lancement est repoussé de presque un an
La console retro NeoGeo AES+ prend du retard, son lancement est repoussé de presque un an
Pokémon Pokopia : la partie 2 du Pass d’extension exhibe ses accessoires pour rendre vos Pokémon stylés
switch 2
Pokémon Pokopia : la partie 2 du Pass d’extension exhibe ses accessoires pour rendre vos Pokémon stylés
Fatal Fury: City of the Wolves s’invite sur Switch 2 en annonçant une colllaboration avec le manga Tokyo Revengers
pc ps5 xbox series ps4
Fatal Fury: City of the Wolves s’invite sur Switch 2 en annonçant une colllaboration avec le manga Tokyo Revengers