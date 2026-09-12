Blizzard n’a plus de temps à perdre et annonce Diablo V, qui arrivera en 2029

Diablo IV n’est pas encore mort, mais…

C’était pour le moins inattendu. L’attente entre le troisième Diablo et le quatrième a été particulièrement longue, c’est pourquoi on ne s’attendait pas forcément à voir débouler un Diablo V aussi rapidement, surtout avec un Diablo IV qui n’a pas encore livré tous ses secrets. Enfin, rapidement, ce n’est pas tellement le cas, puisque même si Blizzard a officialisé la chose, Diablo V n’arrivera pas avant le printemps 2029.

Diablo IV a donc encore trois ans avant de doucement tirer sa révérence, et Blizzard a encore pas mal de plans pour cet épisode. À commencer par une nouvelle classe, qui n’est autre que l’Amazone, dont un premier artwork a été partagé.

Armée d’un bout de lance magique et d’un bouclier, il faut s’attendre à ce qu’elle soit une guerrière redoutable, et on en apprendra plus à son sujet dès demain, le 13 septembre à 20 heures, lors d’un panel dédié à la saga lors de la BlizzCon. On sait en revanche qu’elle sera disponible dès le premier trimestre 2027.

Le portage Switch 2 de Diablo IV est en chemin

De plus, la Saison de l’Héritage Infernal commencera ce 15 septembre, avec de nouvelles récompenses à récupérer qui font écho à toute l’histoire de la saga. On retrouvera par exemple des ennemis venus du passé sous la forme de Vestiges à affronter, tandis que des « Cauchemars éveillés » nous feront revivre quelques moments cultes de la série.

Cette date coïncide également avec l’arrivée de Diablo IV sur Nintendo Switch 2. Le secret n’était pas très bien gardé ici, mais Blizzard a indiqué que Diablo IV: Age of Hatred Collection, qui regroupe le jeu de base avec les extensions, sortirait sur la console de Nintendo le 15 septembre. Une combinaison très dangereuse qui risque bien d’aspirer tout votre temps libre.