StarCraft est enfin de retour chez Blizzard et en monde ouvert, mais il va falloir attendre jusqu’en… 2030

Une nouvelle perspective pour la saga

Après tant d’années d’attente, la licence StarCraft vient enfin d’être déterrée chez Blizzard. Et pas de n’importe quelle manière. Dan Hay, qui a longtemps travaillé chez Ubisoft avant de devenir vice-président de Blizzard, a tenu à présenter lui-même une première bande-annonce du prochain jeu StarCraft.

Cependant, n’attendez pas de réelles images de gameplay. Cela ne sert qu’à donner le ton de cet épisode, avec un soldat enrôlé qui croit dur comme fer aux discours de ses supérieurs lui indiquant qu’il deviendra un héros, tout cela pour finir oublié dans la boue d’un champ de bataille. C’est tout ce que l’on aura sur ce StarCraft, si ce n’est la confirmation qu’il ne s’agira pas d’un épisode en vue de dessous, contrairement à ce que la série fait d’ordinaire. Il s’agira plutôt d’un jeu en monde ouvert où l’on sera à hauteur d’homme, ce qui veut donc dire nouvelle caméra. FPS ou TPS, ça ça reste encore à voir.

Blizzard a largement le temps de rentrer dans les détails, puisque ce StarCraft ne sortira pas avant 2030. Oui, l’annonce arrive peut-être un peu tôt, mais c’était sans doute pour calmer les rumeurs au sujet de la licence tout en frappant fort pour le retour de la BlizzCon. Allez, encore un peu de patience.