StarCraft est enfin de retour chez Blizzard et en monde ouvert, mais il va falloir attendre jusqu’en… 2030

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Voilà comment ouvrir la BlizzCon 2026 en beauté. Alors que des rumeurs autour d’un nouveau jeu StarCraft continuent de se répandre du côté de l’Asie, Blizzard a voulu montrer qu’il s’occupait toujours de la licence lui-même, avec un nouveau jeu qui est maintenant en préparation. Et si l’on peut se réjouir de cette officialisation, l’attente n’est finalement pas terminée.

StarCraft // Source : Blizzard

Une nouvelle perspective pour la saga

Après tant d’années d’attente, la licence StarCraft vient enfin d’être déterrée chez Blizzard. Et pas de n’importe quelle manière. Dan Hay, qui a longtemps travaillé chez Ubisoft avant de devenir vice-président de Blizzard, a tenu à présenter lui-même une première bande-annonce du prochain jeu StarCraft.

Cependant, n’attendez pas de réelles images de gameplay. Cela ne sert qu’à donner le ton de cet épisode, avec un soldat enrôlé qui croit dur comme fer aux discours de ses supérieurs lui indiquant qu’il deviendra un héros, tout cela pour finir oublié dans la boue d’un champ de bataille. C’est tout ce que l’on aura sur ce StarCraft, si ce n’est la confirmation qu’il ne s’agira pas d’un épisode en vue de dessous, contrairement à ce que la série fait d’ordinaire. Il s’agira plutôt d’un jeu en monde ouvert où l’on sera à hauteur d’homme, ce qui veut donc dire nouvelle caméra. FPS ou TPS, ça ça reste encore à voir.

Blizzard a largement le temps de rentrer dans les détails, puisque ce StarCraft ne sortira pas avant 2030. Oui, l’annonce arrive peut-être un peu tôt, mais c’était sans doute pour calmer les rumeurs au sujet de la licence tout en frappant fort pour le retour de la BlizzCon. Allez, encore un peu de patience.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Blizzard annonce une série animée Diablo en développement chez Netflix, avant d’autres collaborations

Blizzard annonce une série animée Diablo en développement chez Netflix, avant d’autres collaborations

Wardogs est le succès surprise de cette rentrée, avec plus d’un million de ventes en quelques heures pour le shooter

pc
Wardogs est le succès surprise de cette rentrée, avec plus d’un million de ventes en quelques heures pour le shooter

Sony aurait abandonné Physint par crainte de voir son budget exploser et les retards s’accumuler, alors que Death Stranding 2 a déçu

Sony aurait abandonné Physint par crainte de voir son budget exploser et les retards s’accumuler, alors que Death Stranding 2 a déçu

Ubisoft ne va plus forcément vous obliger à lancer Ubisoft Connect lorsque vous jouerez à l’un de ses jeux sur Steam

pc
prince of Persia: the lost crown
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Koei Tecmo veut un peu lever le pied sur les costumes sexy de Dead or Alive 6 et tente de justifier les choix derrière Minato
pc ps5 xbox series
Koei Tecmo veut un peu lever le pied sur les costumes sexy de Dead or Alive 6 et tente de justifier les choix derrière Minato
Clair Obscur: Expedition 33 repart en tournée avec de nouveaux concerts prévus pour 2027, voici les dates
pc ps5 xbox series
Clair Obscur: Expedition 33 repart en tournée avec de nouveaux concerts prévus pour 2027, voici les dates
Until Dawn 2 ne sera pas vendu plein pot, du moins pas à l’échelle des autres jeux PlayStation Studios
ps5
Until Dawn 2 ne sera pas vendu plein pot, du moins pas à l’échelle des autres jeux PlayStation Studios
Fairgames semble réapparaitre sous le nom de Project Espresso, avec un playtest qui ouvre ses inscriptions
pc ps5
Fairgames semble réapparaitre sous le nom de Project Espresso, avec un playtest qui ouvre ses inscriptions
Le fonds d’investissement d’Arabie saoudite réfléchit à fusionner Electronic Arts avec son propre géant Savvy Games Group
Le fonds d’investissement d’Arabie saoudite réfléchit à fusionner Electronic Arts avec son propre géant Savvy Games Group
Naoki Hamaguchi explique pourquoi Final Fantasy VII Revelation demande un téléchargement supplémentaire en plus du disque
pc ps5 xbox series switch 2
Naoki Hamaguchi explique pourquoi Final Fantasy VII Revelation demande un téléchargement supplémentaire en plus du disque
Durée Marvel’s Wolverine : Combien de temps pour finir le jeu d’Insomniac Games ?
ps5
Durée Marvel’s Wolverine : Combien de temps pour finir le jeu d’Insomniac Games ?
Level-5 annonce Inazuma Eleven: Bold Revolution et prévoit de sortir Decapolice, Snack World et Holy Horror Mansion en 2027
pc ps5 switch ps4 switch 2
Level-5 annonce Inazuma Eleven: Bold Revolution et prévoit de sortir Decapolice, Snack World et Holy Horror Mansion en 2027
Spyro: A Realm Beyond fait prendre la pose au dragon violet pour son anniversaire avec de nouvelles images
pc ps5 xbox series switch 2
Spyro: A Realm Beyond fait prendre la pose au dragon violet pour son anniversaire avec de nouvelles images
Professeur Layton et l’Étrange Village passera par la case remake, avec une sortie sur PC, PS5 et les deux Switch
pc ps5 switch switch 2
Professeur Layton et l’Étrange Village passera par la case remake, avec une sortie sur PC, PS5 et les deux Switch
La Switch 2 se met à jour avec l’ajout du VRR lorsque la console est connectée à votre TV
switch 2
nintendo switch 2
On a joué une heure à Final Fantasy VII Revelation, qui est définitivement l’épisode de la démesure
pc ps5 xbox series switch 2
On a joué une heure à Final Fantasy VII Revelation, qui est définitivement l’épisode de la démesure
PlayStation abandonne Physint sans en expliquer la raison et force Kojima à trouver refuge chez Xbox pour éditer le jeu
PlayStation abandonne Physint sans en expliquer la raison et force Kojima à trouver refuge chez Xbox pour éditer le jeu
Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX : Konami annonce un remake de TAG FORCE 3 pour février 2027
Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX : Konami annonce un remake de TAG FORCE 3 pour février 2027
Dead or Alive 6: Last Round acceuille Minato dans ses rangs, nouveau DLC disponible dès aujourd’hui
pc ps5 xbox series
Dead or Alive 6: Last Round acceuille Minato dans ses rangs, nouveau DLC disponible dès aujourd’hui
Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau revient sur Switch 2 dans une Édition ultime en février 2027
switch
Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau revient sur Switch 2 dans une Édition ultime en février 2027
La console retro NeoGeo AES+ prend du retard, son lancement est repoussé de presque un an
La console retro NeoGeo AES+ prend du retard, son lancement est repoussé de presque un an
Pokémon Pokopia : la partie 2 du Pass d’extension exhibe ses accessoires pour rendre vos Pokémon stylés
switch 2
Pokémon Pokopia : la partie 2 du Pass d’extension exhibe ses accessoires pour rendre vos Pokémon stylés
Fatal Fury: City of the Wolves s’invite sur Switch 2 en annonçant une colllaboration avec le manga Tokyo Revengers
pc ps5 xbox series ps4
Fatal Fury: City of the Wolves s’invite sur Switch 2 en annonçant une colllaboration avec le manga Tokyo Revengers
Romancing SaGa 3: Destinies United sera un remake dans la lignée du deuxième épisode, premières images
pc ps5 xbox series switch switch 2
Romancing SaGa 3: Destinies United sera un remake dans la lignée du deuxième épisode, premières images
Une date pour la version Switch 2 de Stellar Blade, avec des costumes Bayonetta en bonus
pc ps5 switch 2
Une date pour la version Switch 2 de Stellar Blade, avec des costumes Bayonetta en bonus
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en septembre avec Ball x Pit, Date Everything! et d’autres
ps5 ps4
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en septembre avec Ball x Pit, Date Everything! et d’autres
Monster Hunter Wilds montre ses premières images sur Nintendo Switch 2 et annonce sa date de sortie
pc ps5 xbox series
Monster Hunter Wilds montre ses premières images sur Nintendo Switch 2 et annonce sa date de sortie
Marvel’s Guardians of the Galaxy en veut encore avec une nouvelle édition sur Switch 2
switch 2
Marvel’s Guardians of the Galaxy en veut encore avec une nouvelle édition sur Switch 2