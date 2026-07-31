Genshin Impact ouvrira son premier café permanent en France le 14 août à Paris

Des 50/50, mais sur l’addition

Le Genshin Café proposera des décors inspirés des régions, des personnages et des histoires de Genshin Impact. Les visiteurs pourront y retrouver des plats et boissons thématiques, une exposition de fanarts, des créations communautaires ainsi que des produits dérivés commercialisés en édition limitée.

Son inauguration sera d’ailleurs accompagnée d’un événement consacré à Snezhnaya, la nouvelle nation introduite dans la version 7.0 du jeu. Intitulé « Allons prendre un café, direction Snezhnaya », il se déroulera ainsi du 14 août au 3 septembre 2026. Le café adoptera pour l’occasion une décoration inspirée de la nation enneigée. De plus, un menu spécial mettra à l’honneur Odette, la nouvelle combattante Cryo 5 étoiles.

D’autres cadeaux pourront être récupérés en mangeant sur place, en partageant une publication sur les réseaux sociaux, en laissant un souvenir sur le mur de messages ou en répondant à un questionnaire. Après l’exposition immersive organisée aux Halles l’an dernier, Genshin Impact confirme une nouvelle fois son immense popularité en France. Un succès qui ne semble pas s’essouffler et qui témoigne de la solidité de sa communauté française.

Le Genshin Café ouvrira le 14 août à partir de 10 heures, au 7 rue Froment, 75011 Paris. La participation aux activités nécessite une réservation préalable (via ce lien), chaque réservation étant valable pour une seule personne.