Genshin Impact ouvrira son premier café permanent en France le 14 août à Paris

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Quelques jours après avoir bien dosé la mise à jour 7.0 de Genshin Impact, il vous sera possible boire un p’tit café, tout en restant dans l’ambiance du RPG en monde ouvert chinois. HoYoverse annonce aujourd’hui l’ouverture du premier Genshin Café en France. Sans surprise, l’établissement s’installe dans la capitale. Contrairement aux boutiques éphémères ou aux évènements temporaires, le Genshin Café est pensé pour rester ouvert à long terme.

Genshin Café // Source : HoYoverse

Des 50/50, mais sur l’addition

Le Genshin Café proposera des décors inspirés des régions, des personnages et des histoires de Genshin Impact. Les visiteurs pourront y retrouver des plats et boissons thématiques, une exposition de fanarts, des créations communautaires ainsi que des produits dérivés commercialisés en édition limitée.

Genshin cafe 02 1

Genshin Café // Source : ActuGaming

Son inauguration sera d’ailleurs accompagnée d’un événement consacré à Snezhnaya, la nouvelle nation introduite dans la version 7.0 du jeu. Intitulé « Allons prendre un café, direction Snezhnaya », il se déroulera ainsi du 14 août au 3 septembre 2026. Le café adoptera pour l’occasion une décoration inspirée de la nation enneigée. De plus, un menu spécial mettra à l’honneur Odette, la nouvelle combattante Cryo 5 étoiles.

D’autres cadeaux pourront être récupérés en mangeant sur place, en partageant une publication sur les réseaux sociaux, en laissant un souvenir sur le mur de messages ou en répondant à un questionnaire. Après l’exposition immersive organisée aux Halles l’an dernier, Genshin Impact confirme une nouvelle fois son immense popularité en France. Un succès qui ne semble pas s’essouffler et qui témoigne de la solidité de sa communauté française.

Le Genshin Café ouvrira le 14 août à partir de 10 heures, au 7 rue Froment, 75011 Paris. La participation aux activités nécessite une réservation préalable (via ce lien), chaque réservation étant valable pour une seule personne.

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Jaquette de Genshin Impact
Genshin Impact
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Date de sortie : 28/08/2020

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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