Blizzard annonce une série animée Diablo en développement chez Netflix, avant d’autres collaborations

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Blizzard avait besoin de taper fort avec le retour de la BlizzCon. C’est chose faite puisque des tas d’annonces ont été faites sur scène, et cela a commencé par un speech de Johanna Faries, présidente du groupe, qui a voulu rappeler que même si Blizzard reste concentré sur ses jeux, pas question d’oublier leur potentiel crossmédia. Mais sans doute refroidi par l’expérience Warcraft au cinéma, l’éditeur se tourne maintenant vers Netflix.

Diablo IV // Source : Blizzard

Ce n’est que le début

Et cela commencera par une série Diablo. C’est ce que la présidente de Blizzard a révélé sur scène, en précisant bien qu’il s’agira là d’une série animée Diablo, et non d’une série en live-action (et c’est tant mieux ?). Connaissant le talent des équipes de Blizzard pour l’animation, on se dirige vers quelque chose qui pourrait être du même calibre qu’un Arcane, ce qui a sans doute pesé dans la balance pour Netflix.

Mais pour le moment, c’est tout ce que l’on sait. Johanna Faries a tout de même laissé entendre que cela pourrait être le début d’une plus longue lignée d’adaptations, qui pourrait ensuite s’étaler à d’autres licences, Warcraft et Overwatch étant cités ici. On nous fait malgré tout comprendre que ce projet n’en est qu’à ses balbutiements, et qu’il ne verra pas le jour avant un moment, Blizzard nous demandant d’être patients avant de recevoir de nouvelles informations à propos de cette adaptation. La promesse est en tout cas séduisante sur le papier, alors on surveillera cela de près.

Diablo 1

Diablo arrive sur Netflix sous la forme d’une série animée // Source : Blizzard

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