Les sorties jeux vidéo de la semaine du 14 septembre (Marvel’s Wolverine, Fire Emblem: Fortune’s Weave…)

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C’est encore une très grosse semaine qui nous attend, et, de toute manière, ce cas de figure devrait se répéter jusqu’à la mi-octobre sans vraiment faiblir. C’est l’heure de faire des choix, à cause de sorties jeux vidéo qui se superposent et qui laissent peu de temps pour respirer. Voici les sorties de la semaine.

Fire Emblem Fortune's Weave
Fire Emblem Fortune's Weave // Source : Nintendo

Les sorties de la semaine

Il y en a, des choses à voir cette semaine. À commencer par Marvel’s Wolverine, exclusivité PS5 qui fait couler beaucoup d’encre et qui ressemble à un petit coup de mou chez Insomniac Games. Du côté de la Switch 2, on attend plutôt le prochain Fire Emblem, qui se cale sur la formule Three Houses tout en visant encore plus loin. Et ce n’est là que la surface du tas de sorties jeux vidéo qu’il faut surveiller attentivement.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

14 septembre

15 septembre

16 septembre

17 septembre

18 septembre

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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