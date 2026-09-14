Les sorties jeux vidéo de la semaine du 14 septembre (Marvel’s Wolverine, Fire Emblem: Fortune’s Weave…)
C’est encore une très grosse semaine qui nous attend, et, de toute manière, ce cas de figure devrait se répéter jusqu’à la mi-octobre sans vraiment faiblir. C’est l’heure de faire des choix, à cause de sorties jeux vidéo qui se superposent et qui laissent peu de temps pour respirer. Voici les sorties de la semaine.
Les sorties de la semaine
Il y en a, des choses à voir cette semaine. À commencer par Marvel’s Wolverine, exclusivité PS5 qui fait couler beaucoup d’encre et qui ressemble à un petit coup de mou chez Insomniac Games. Du côté de la Switch 2, on attend plutôt le prochain Fire Emblem, qui se cale sur la formule Three Houses tout en visant encore plus loin. Et ce n’est là que la surface du tas de sorties jeux vidéo qu’il faut surveiller attentivement.
Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
14 septembre
- Truck-kun is Supporting Me from Another World?! (Switch 2, Xbox Series)
- Cloudscrapers (PC)
15 septembre
- Marvel’s Wolverine (PS5)
- RuneScape: Dragonwilds (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- TCG Card Shop Simulator (PS5, PS4, Switch 2, Switch)
- Destroy All Humans! 2: Reprobed (Switch 2)
- Train Sim World 7 (PC, PS5, Xbox Series)
16 septembre
- Aniimo (PC, PS5, Xbox Series)
- Woodo (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)
- Little Witch in the Woods (Switch)
17 septembre
- Fire Emblem: Fortune’s Weave (Switch 2)
- Endless Legend 2 (PC)
- Kernel Hearts (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Trails in the Sky 2nd Chapter (PC, PS5, Switch, Switch 2)
- Another Eden Begins (PC, Switch, Switch 2)
- Granblue Fantasy Versus Rising (Switch 2)
- Fading Echo (Switch, Switch 2)
- Akiba Lost (PC, PS5, Switch, Switch 2)
- The Guild Remake: Europa 1410 (PC, accès anticipé)
- Maestro (Switch, Switch 2)
- Dave the Diver (iOS, Android)
18 septembre
- The Walking Dead: Streets of Survival (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2)
- LEGO Batman: L’héritage du Chevalier Noir (Switch 2)
- The Grinch 2: Saving Christmas (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch)
- Nascar 26 (PC, PS5, Xbox Series)