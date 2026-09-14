Les sorties jeux vidéo de la semaine du 14 septembre (Marvel’s Wolverine, Fire Emblem: Fortune’s Weave…)

Les sorties de la semaine

Il y en a, des choses à voir cette semaine. À commencer par Marvel’s Wolverine, exclusivité PS5 qui fait couler beaucoup d’encre et qui ressemble à un petit coup de mou chez Insomniac Games. Du côté de la Switch 2, on attend plutôt le prochain Fire Emblem, qui se cale sur la formule Three Houses tout en visant encore plus loin. Et ce n’est là que la surface du tas de sorties jeux vidéo qu’il faut surveiller attentivement.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

14 septembre

15 septembre

16 septembre

17 septembre

18 septembre