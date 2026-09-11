Clair Obscur: Expedition 33 repart en tournée avec de nouveaux concerts prévus pour 2027, voici les dates
Célébré partout dans le monde pour sa bande-son qui a marqué les esprits, Clair Obscur: Expedition 33 a fait l’objet d’une tournée de concerts il y a peu, qui a permis à des milliers de personnes d’écouter les morceaux emblématiques du jeu en live. Puisque la popularité du titre ne faiblit pas, de nouvelles dates viennent d’être ajoutées, y compris pour la France et l’Europe.
Top départ en janvier, et en France
Si vous avez manqué votre chance d’assister à un concert autour de Clair Obscur: Expedition 33, c’est l’occasion de vous rattraper. En 2027, le compositeur Lorien Testard, la chanteuse Alice Duport-Percier et l’Orchestre Curieux repartent en tournée, aussi bien en France qu’en Europe, et même aux États-Unis. On nous promet même une nouvelle scénographie pour l’occasion, avec un top départ donné à Amnéville le 28 janvier prochain.
Voici la liste des nouveaux concerts prévus en France en 2027 pour la tournée Clair Obscur: Expedition 33 – A Painted Symphony :
- 28 janvier : Amnéville – Galaxie
- 29 janvier : Strasbourg – Zénith
- 9 février : Lille – Zénith
- 10 février : Clermont-Ferrand – Zénith
- 11 février : Bordeaux – Arkéa Arena
- 3 mars : Montpellier – Sud de France Arena
- 4 mars : Marseille – Le Dôme
- 7 mars : Lyon – LDLC Arena
- 22 mars : Toulouse – Zénith
- 25 mai : Rouen – Zénith
- 26 mai : Nantes – Zénith
Notez aussi que d’autres concerts auront lieu en Europe et aux États-Unis, si jamais vous vous trouvez sur place :
- 28 février : Londres – O2 Arena
- 23 mars : Barcelone – Palau Sant Jordi
- 30 mars : Bruxelles – ING Arena
- 31 mars : Hambourg – Barclays Arena
- 1er avril : Berlin – Uber Arena
- 27 avril : Oslo – Unity Arena
- 28 avril : Stockholm – Avicii Arena
- 3 mai : Amsterdam – Ziggo Dome
- 4 mai : Cracovie – Tauron Arena
- 29 & 30 septembre : New York – Radio City Music Hall
- 6 & 7 octobre : Los Angeles – Greek Theatre
La billetterie ouvrira dès le 15 septembre à 17 heures, sur le site officiel.