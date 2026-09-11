Clair Obscur: Expedition 33 repart en tournée avec de nouveaux concerts prévus pour 2027, voici les dates

1

Célébré partout dans le monde pour sa bande-son qui a marqué les esprits, Clair Obscur: Expedition 33 a fait l’objet d’une tournée de concerts il y a peu, qui a permis à des milliers de personnes d’écouter les morceaux emblématiques du jeu en live. Puisque la popularité du titre ne faiblit pas, de nouvelles dates viennent d’être ajoutées, y compris pour la France et l’Europe.

Clair Obscur: Expedition 33 // Source : Sandfall Interactive

Top départ en janvier, et en France

Si vous avez manqué votre chance d’assister à un concert autour de Clair Obscur: Expedition 33, c’est l’occasion de vous rattraper. En 2027, le compositeur Lorien Testard, la chanteuse Alice Duport-Percier et l’Orchestre Curieux repartent en tournée, aussi bien en France qu’en Europe, et même aux États-Unis. On nous promet même une nouvelle scénographie pour l’occasion, avec un top départ donné à Amnéville le 28 janvier prochain.

Voici la liste des nouveaux concerts prévus en France en 2027 pour la tournée Clair Obscur: Expedition 33 – A Painted Symphony :

  • 28 janvier : Amnéville – Galaxie
  • 29 janvier : Strasbourg – Zénith
  • 9 février : Lille – Zénith
  • 10 février : Clermont-Ferrand – Zénith
  • 11 février : Bordeaux – Arkéa Arena
  • 3 mars : Montpellier – Sud de France Arena
  • 4 mars : Marseille – Le Dôme
  • 7 mars : Lyon – LDLC Arena
  • 22 mars : Toulouse – Zénith
  • 25 mai : Rouen – Zénith
  • 26 mai : Nantes – Zénith

Notez aussi que d’autres concerts auront lieu en Europe et aux États-Unis, si jamais vous vous trouvez sur place :

  • 28 février : Londres – O2 Arena
  • 23 mars : Barcelone – Palau Sant Jordi
  • 30 mars : Bruxelles – ING Arena
  • 31 mars : Hambourg – Barclays Arena
  • 1er avril : Berlin – Uber Arena
  • 27 avril : Oslo – Unity Arena
  • 28 avril : Stockholm – Avicii Arena
  • 3 mai : Amsterdam – Ziggo Dome
  • 4 mai : Cracovie – Tauron Arena
  • 29 & 30 septembre : New York – Radio City Music Hall
  • 6 & 7 octobre : Los Angeles – Greek Theatre

La billetterie ouvrira dès le 15 septembre à 17 heures, sur le site officiel.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 24/04/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Sandfall Interactive (Clair Obscur: Expedition 33) réagit à l’arrêt des jeux physiques sur PlayStation

pc ps5 xbox series
Sandfall Interactive (Clair Obscur: Expedition 33) réagit à l’arrêt des jeux physiques sur PlayStation

Shuhei Yoshida avait conseillé à Kepler de ne pas décrire Clair Obscur: Expedition 33 comme un RPG au tour par tour

pc ps5 xbox series
Shuhei Yoshida avait conseillé à Kepler de ne pas décrire Clair Obscur: Expedition 33 comme un RPG au tour par tour

Clair Obscur: Expedition 33 : La version Switch 2 s’avère compliquée à développer selon Sandfall Interactive

pc ps5 xbox series
Clair Obscur: Expedition 33 : La version Switch 2 s’avère compliquée à développer selon Sandfall Interactive

Sandfall Interactive (Clair Obscur: Expedition 33) va prendre « des décisions drastiques » pour son prochain jeu

pc ps5 xbox series
Sandfall Interactive (Clair Obscur: Expedition 33) va prendre « des décisions drastiques » pour son prochain jeu
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Until Dawn 2 ne sera pas vendu plein pot, du moins pas à l’échelle des autres jeux PlayStation Studios
ps5
Until Dawn 2 ne sera pas vendu plein pot, du moins pas à l’échelle des autres jeux PlayStation Studios
Fairgames semble réapparaitre sous le nom de Project Espresso, avec un playtest qui ouvre ses inscriptions
pc ps5
Fairgames semble réapparaitre sous le nom de Project Espresso, avec un playtest qui ouvre ses inscriptions
Le fonds d’investissement d’Arabie saoudite réfléchit à fusionner Electronic Arts avec son propre géant Savvy Games Group
Le fonds d’investissement d’Arabie saoudite réfléchit à fusionner Electronic Arts avec son propre géant Savvy Games Group
Naoki Hamaguchi explique pourquoi Final Fantasy VII Revelation demande un téléchargement supplémentaire en plus du disque
pc ps5 xbox series switch 2
Naoki Hamaguchi explique pourquoi Final Fantasy VII Revelation demande un téléchargement supplémentaire en plus du disque
Durée Marvel’s Wolverine : Combien de temps pour finir le jeu d’Insomniac Games ?
ps5
Durée Marvel’s Wolverine : Combien de temps pour finir le jeu d’Insomniac Games ?
Level-5 annonce Inazuma Eleven: Bold Revolution et prévoit de sortir Decapolice, Snack World et Holy Horror Mansion en 2027
pc ps5 switch ps4 switch 2
Level-5 annonce Inazuma Eleven: Bold Revolution et prévoit de sortir Decapolice, Snack World et Holy Horror Mansion en 2027
Spyro: A Realm Beyond fait prendre la pose au dragon violet pour son anniversaire avec de nouvelles images
pc ps5 xbox series switch 2
Spyro: A Realm Beyond fait prendre la pose au dragon violet pour son anniversaire avec de nouvelles images
Professeur Layton et l’Étrange Village passera par la case remake, avec une sortie sur PC, PS5 et les deux Switch
pc ps5 switch switch 2
Professeur Layton et l’Étrange Village passera par la case remake, avec une sortie sur PC, PS5 et les deux Switch
La Switch 2 se met à jour avec l’ajout du VRR lorsque la console est connectée à votre TV
switch 2
nintendo switch 2
On a joué une heure à Final Fantasy VII Revelation, qui est définitivement l’épisode de la démesure
pc ps5 xbox series switch 2
On a joué une heure à Final Fantasy VII Revelation, qui est définitivement l’épisode de la démesure
PlayStation abandonne Physint sans en expliquer la raison et force Kojima à trouver refuge chez Xbox pour éditer le jeu
PlayStation abandonne Physint sans en expliquer la raison et force Kojima à trouver refuge chez Xbox pour éditer le jeu
Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX : Konami annonce un remake de TAG FORCE 3 pour février 2027
Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX : Konami annonce un remake de TAG FORCE 3 pour février 2027
Dead or Alive 6: Last Round acceuille Minato dans ses rangs, nouveau DLC disponible dès aujourd’hui
pc ps5 xbox series
Dead or Alive 6: Last Round acceuille Minato dans ses rangs, nouveau DLC disponible dès aujourd’hui
Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau revient sur Switch 2 dans une Édition ultime en février 2027
switch
Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau revient sur Switch 2 dans une Édition ultime en février 2027
La console retro NeoGeo AES+ prend du retard, son lancement est repoussé de presque un an
La console retro NeoGeo AES+ prend du retard, son lancement est repoussé de presque un an
Pokémon Pokopia : la partie 2 du Pass d’extension exhibe ses accessoires pour rendre vos Pokémon stylés
switch 2
Pokémon Pokopia : la partie 2 du Pass d’extension exhibe ses accessoires pour rendre vos Pokémon stylés
Fatal Fury: City of the Wolves s’invite sur Switch 2 en annonçant une colllaboration avec le manga Tokyo Revengers
pc ps5 xbox series ps4
Fatal Fury: City of the Wolves s’invite sur Switch 2 en annonçant une colllaboration avec le manga Tokyo Revengers
Romancing SaGa 3: Destinies United sera un remake dans la lignée du deuxième épisode, premières images
pc ps5 xbox series switch switch 2
Romancing SaGa 3: Destinies United sera un remake dans la lignée du deuxième épisode, premières images
Une date pour la version Switch 2 de Stellar Blade, avec des costumes Bayonetta en bonus
pc ps5 switch 2
Une date pour la version Switch 2 de Stellar Blade, avec des costumes Bayonetta en bonus
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en septembre avec Ball x Pit, Date Everything! et d’autres
ps5 ps4
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en septembre avec Ball x Pit, Date Everything! et d’autres
Monster Hunter Wilds montre ses premières images sur Nintendo Switch 2 et annonce sa date de sortie
pc ps5 xbox series
Monster Hunter Wilds montre ses premières images sur Nintendo Switch 2 et annonce sa date de sortie
Marvel’s Guardians of the Galaxy en veut encore avec une nouvelle édition sur Switch 2
switch 2
Marvel’s Guardians of the Galaxy en veut encore avec une nouvelle édition sur Switch 2
Les remakes des Resident Evil 2, 3 et 4 sortiront du coffre de Capcom le 16 octobre sur Switch 2
switch 2
Resident Evil 3 Remake
Persona 4 Revival sortira un peu en retard sur Switch 2, mais au moins Persona 6 sortira aussi sur la console de Nintendo
pc ps5 xbox series
Persona 4 Revival sortira un peu en retard sur Switch 2, mais au moins Persona 6 sortira aussi sur la console de Nintendo