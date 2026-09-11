Clair Obscur: Expedition 33 repart en tournée avec de nouveaux concerts prévus pour 2027, voici les dates

Top départ en janvier, et en France

Si vous avez manqué votre chance d’assister à un concert autour de Clair Obscur: Expedition 33, c’est l’occasion de vous rattraper. En 2027, le compositeur Lorien Testard, la chanteuse Alice Duport-Percier et l’Orchestre Curieux repartent en tournée, aussi bien en France qu’en Europe, et même aux États-Unis. On nous promet même une nouvelle scénographie pour l’occasion, avec un top départ donné à Amnéville le 28 janvier prochain.

Voici la liste des nouveaux concerts prévus en France en 2027 pour la tournée Clair Obscur: Expedition 33 – A Painted Symphony :

28 janvier : Amnéville – Galaxie

29 janvier : Strasbourg – Zénith

9 février : Lille – Zénith

10 février : Clermont-Ferrand – Zénith

11 février : Bordeaux – Arkéa Arena

3 mars : Montpellier – Sud de France Arena

4 mars : Marseille – Le Dôme

7 mars : Lyon – LDLC Arena

22 mars : Toulouse – Zénith

25 mai : Rouen – Zénith

26 mai : Nantes – Zénith

Notez aussi que d’autres concerts auront lieu en Europe et aux États-Unis, si jamais vous vous trouvez sur place :

28 février : Londres – O2 Arena

23 mars : Barcelone – Palau Sant Jordi

30 mars : Bruxelles – ING Arena

31 mars : Hambourg – Barclays Arena

1er avril : Berlin – Uber Arena

27 avril : Oslo – Unity Arena

28 avril : Stockholm – Avicii Arena

3 mai : Amsterdam – Ziggo Dome

4 mai : Cracovie – Tauron Arena

29 & 30 septembre : New York – Radio City Music Hall

6 & 7 octobre : Los Angeles – Greek Theatre

La billetterie ouvrira dès le 15 septembre à 17 heures, sur le site officiel.