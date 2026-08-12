Avec sa version 7.0, Genshin Impact nous fait enfin découvrir la région de Snezhnaya, qui marque un tournant majeur pour le jeu

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Pour les personnes qui foulent la terre de Teyvat depuis 2020, aujourd’hui marque une très grande étape dans leur aventure. La version 7.0 de Genshin Impact est désormais disponible et met en avant une région dont on entend parler depuis le tout début du jeu : Snezhnaya. Une contrée gelée et remplie de mystères, avec des personnages ô combien importants dans le lore du gacha, ce qui donne aussi l’occasion à HoYoverse de s’essayer à de nouvelles choses.

Genshin Impact // Source : HoYoverse

Le début du pinnacle de Genshin Impact ?

Si vous jouez à Genshin Impact depuis un paquet d’années, le nom de la région de Snezhnaya ne vous est certainement pas inconnu. En plus d’être la dernière région de Teyvat qui était prévue dans les plans de HoYoverse, il s’agit aussi du chef-lieu de l’organisation des Fatui, qui tente de nous mettre des bâtons dans les roues depuis le début de notre aventure, malgré quelques alliances occasionnelles.

Cette version 7.0 est donc l’occasion d’en apprendre un peu plus sur eux, mais aussi sur leur patronne, qui n’est autre que la Tsaritsa Anastasya Feodorovna Snezhnaya (allez le retenir de tête), accessoirement l’Archon Cryo. La nouvelle quête d’Archon vous permettra d’abord de prendre vos marques avec cette région enneigée, où le froid va consommer votre barre de vie à certains endroits (à la manière des Monts Dosdragon).

Pour y faire face, votre avatar (plus loquace que jamais, et c’est tant mieux) aura accès à l’Œil de Graie, un accessoire à équiper qui permet de créer des plateformes ou des sources de chaleur si vous disposez d’assez de matériaux. C’est aussi lui qui pourra vous aider à appeler le train de la région lorsque cela est possible. Certaines phases prendront aussi la forme d’un TPS dans lequel vous devrez shooter vos ennemis à distance, plutôt que de switcher entre les personnages de votre équipe. Un moyen de montrer que ce chapitre du jeu ne sera définitivement pas comme les autres.

2 personnages et demi à découvrir

Après cette quête d’Archon, libre à vous de profiter des divers événements offerts par cette version 4.0, même si l’on imagine que vous serez également tentés d’aller faire un tour sur la bannière d’invocations afin de recruter Odette, seul personnage 5 étoiles inédit de cette version 7.0.

Un personnage qui va évidemment booster les dégâts de la nouvelle réaction élémentaire du jeu, Astrodispersion, en plus de l’Astroconduction récemment introduite dans la version 6.7.

Cette bannière vous donnera également accès à Alyosha, personnage Electro 4 étoiles qui vous sera également donné en suivant le début de la quête d’Archon de la région. Suivre celle-ci vous permettra aussi de débloquer la version Cryo du Voyageur/de la Voyageuse. Il y a donc de quoi faire pour les six prochaines semaines, de ce chapitre qui est l’un des plus importants de toute l’histoire de Genshin Impact.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux autres guides sur le jeu pour en savoir plus.

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Date de sortie : 28/08/2020

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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