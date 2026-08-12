Avec sa version 7.0, Genshin Impact nous fait enfin découvrir la région de Snezhnaya, qui marque un tournant majeur pour le jeu

Le début du pinnacle de Genshin Impact ?

Si vous jouez à Genshin Impact depuis un paquet d’années, le nom de la région de Snezhnaya ne vous est certainement pas inconnu. En plus d’être la dernière région de Teyvat qui était prévue dans les plans de HoYoverse, il s’agit aussi du chef-lieu de l’organisation des Fatui, qui tente de nous mettre des bâtons dans les roues depuis le début de notre aventure, malgré quelques alliances occasionnelles.

Cette version 7.0 est donc l’occasion d’en apprendre un peu plus sur eux, mais aussi sur leur patronne, qui n’est autre que la Tsaritsa Anastasya Feodorovna Snezhnaya (allez le retenir de tête), accessoirement l’Archon Cryo. La nouvelle quête d’Archon vous permettra d’abord de prendre vos marques avec cette région enneigée, où le froid va consommer votre barre de vie à certains endroits (à la manière des Monts Dosdragon).

Pour y faire face, votre avatar (plus loquace que jamais, et c’est tant mieux) aura accès à l’Œil de Graie, un accessoire à équiper qui permet de créer des plateformes ou des sources de chaleur si vous disposez d’assez de matériaux. C’est aussi lui qui pourra vous aider à appeler le train de la région lorsque cela est possible. Certaines phases prendront aussi la forme d’un TPS dans lequel vous devrez shooter vos ennemis à distance, plutôt que de switcher entre les personnages de votre équipe. Un moyen de montrer que ce chapitre du jeu ne sera définitivement pas comme les autres.

2 personnages et demi à découvrir

Après cette quête d’Archon, libre à vous de profiter des divers événements offerts par cette version 4.0, même si l’on imagine que vous serez également tentés d’aller faire un tour sur la bannière d’invocations afin de recruter Odette, seul personnage 5 étoiles inédit de cette version 7.0.

Un personnage qui va évidemment booster les dégâts de la nouvelle réaction élémentaire du jeu, Astrodispersion, en plus de l’Astroconduction récemment introduite dans la version 6.7.

Cette bannière vous donnera également accès à Alyosha, personnage Electro 4 étoiles qui vous sera également donné en suivant le début de la quête d’Archon de la région. Suivre celle-ci vous permettra aussi de débloquer la version Cryo du Voyageur/de la Voyageuse. Il y a donc de quoi faire pour les six prochaines semaines, de ce chapitre qui est l’un des plus importants de toute l’histoire de Genshin Impact.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux autres guides sur le jeu pour en savoir plus.