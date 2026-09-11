Ubisoft ne va plus forcément vous obliger à lancer Ubisoft Connect lorsque vous jouerez à l’un de ses jeux sur Steam

Lancez vos jeux Ubisoft sur Steam sans un deuxième launcher

Cela commence par Prince of Persia: The Lost Crown, qui sera le cobaye d’Ubisoft ici concernant la fin de l’obligation d’avoir Ubisoft Connect pour le lancer sur Steam. Désormais, le launcher d’Ubisoft sera moins gênant, et vous pourrez tout de même conserver les avantages comme le cross-play, le cross-save et vos récompenses, sans avoir besoin de passer par Ubisoft Connect. Un premier essai avant que l’éditeur généralise la pratique sur d’autres jeux publiés sur Steam :

« Cette première itération constitue une étape initiale vers une expérience de lancement plus fluide et optimisée sur Steam. Nous continuerons à faire évoluer et à améliorer les services Ubisoft Connect au fil du temps, avec pour objectif de proposer les fonctionnalités et services que les joueurs utilisent et attendent, tout en rendant l’expérience sur Steam aussi fluide que possible. À l’avenir, les services Ubisoft Connect évolueront progressivement et seront déployés sur davantage de jeux Ubisoft disponibles sur Steam. »

Une bonne nouvelle si vous jouez principalement aux jeux Ubisoft sur Steam (en attendant de voir à quel point cela sera généralisé), et que vous souhaitez ne pas être constamment embêté avec un launcher pour le moins décrié.