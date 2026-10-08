Gears of War: E-Day | Guide complet

Guide Gears of War: E-Day

Ci-dessous, vous trouverez nos divers guides, soluces et astuces sur Gears of War: E-Day.

FAQ Gears of War: E-Day

Cette section regroupe l’ensemble des informations liées à Gears of War: E-Day. Si vous avez des questions que nous n’avons pas encore évoquées, posez-les en commentaires afin que nous puissions alimenter davantage cette FAQ.

Présentation de Gears of War: E-Day

Gears of War: E-Day est le nouvel épisode de la célèbre saga de The Coalition, qui revient aux origines de la guerre contre les Locustes. L’histoire nous ramène quatorze ans avant les événements du premier Gears of War, au moment de l’Émergence (E-Day), lorsque les hordes de Locustes surgissent des profondeurs de Sera et plongent l’humanité dans un conflit qui changera à jamais le destin de la planète. Nous y retrouvons Marcus Fenix et Dominic Santiago, alors jeunes soldats de la CGU confrontés aux premières heures de cette invasion sans précédent.

Pensé comme un véritable retour aux sources, le soft entend renouer avec l’ADN de la licence tout en profitant des possibilités offertes par l’Unreal Engine 5. Cette nouvelle aventure mise notamment sur une campagne plus cinématographique, des affrontements brutaux à base de combats à couvert et de tirs à la troisième personne, ainsi que sur un arsenal emblématique enrichi de nouvelles mécaniques. The Coalition promet également de repousser les limites techniques de la série afin de proposer une représentation particulièrement spectaculaire de l’E-Day et de ses conséquences sur Sera.

Source : Xbox Game Studios

Gears of War: E-Day est-il en monde ouvert ?

Non. Gears of War: E-Day n’est pas un monde ouvert, mais profite de quelques zones semi-ouvertes permettant d’explorer librement pour effectuer quelques activités secondaires.

Gears of War: E-Day peut-il être joué en coopération ?

Tout à fait ! La Campagne de Gears of War: E-Day, mais pas uniquement : les modes en ligne peuvent aussi être joués en coopération avec trois de vos amis.

Gears of War: E-Day propose-t-il différents modes de difficulté ?

Oui ! Il est possible de choisir parmi les différents niveaux de difficulté proposés par les développeurs, mais aussi créer votre propre difficulté à la carte. Cette option vous permettra de moduler à votre guise la vie de vos opérateurs, celle de vos adversaires, mais aussi la résistance et l’agressivité des locustes.

The Coalition propose une réelle expérience personnalisée pour profiter du jeu comme vous le souhaitez.

Source : Xbox Game Studios

Quelle est la durée de vie du jeu ?

Gears of War: E-Day propose une aventure assez courte, soit une bonne quinzaine d’heures pour venir à bout de la Campagne. Toutefois, la durée de vie s’allonge indéfiniment si vous vous prêtez aux autres modes de jeu en ligne et en coopération.

Est-ce que Gears of War: E-Day est le dernier titre de la série ?

The Coalition n’a pas communiqué sur la fin de la série ou non. Il est possible qu’un Gears 6 fasse son apparition dans les prochaines années, mais ça ne sera pas pour tout de suite.

En effet, les développeurs ont communiqué sur au moins cinq saisons de contenu post-lancement et travaillent activement sur la manière de faire revenir certaines fonctionnalités emblématiques dans E-Day ou dans un prochain titre.

Quelles sont les configurations requises sur PC ?

Configuration Minimum

Specs attendues : 1080p à 30 FPS

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 5050 ou RTX 2060, AMD Radeon RX 6600 ou RX 9060

Processeur : AMD Ryzen 5 2600X ou Intel Core i7-6850K / i5-10400

RAM : 12 Go

Stockage : 115 Go, SSD requis

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (22H 19045.7291), DirectX 12

Ray tracing matériel requis

Configuration recommandée

Specs attendues : 1440p à 60 FPS

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 5060 ou RTX 3060 Ti, AMD Radeon RX 6700 XT ou RX 9060 XT

Processeur : AMD Ryzen 5 5600 ou Intel Core i5-11600K

RAM : 16 Go

Stockage : 115 Go, SSD requis

Système d’exploitation : Windows 11 64 bits (25H2 ou ultérieur), DirectX 12

En bref