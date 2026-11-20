Ubisoft réorganise déjà ses Creative Houses

Assassin’s Creed Jade n’est pas mort… mais il n’est pas non plus la priorité d’Ubisoft. Via le discours de Frédérick Duguet, directeur financier de l’entreprise (rapporté par Investing.com, via Eurogamer), on comprend qu’Ubisoft priorise à nouveau le marché du PC et des consoles, avant celui des mobiles. Par conséquent, si Assassin’s Creed Jade est toujours cité comme un jeu qui sortira dans un futur plus ou moins proche, l’éditeur veut se reconcentrer sur ce qui lui rapporte le plus :

« Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que les consoles et le PC demeurent notre priorité absolue pour nos licences majeures. »

Par conséquent, Ubisoft a décidé de réorganiser ses Creative Houses une dernière fois pour faire face à ces nouvelles priorités. La Creative House 3 (centrée sur les jeux service comme For Honor, Riders Republic, The Crew, etc.) va fusionner avec la Creative House 5 (qui s’occupe des jeux mobiles ou encore des titres comme Just Dance). Cela a pour but de « tirer parti des synergies entre les expériences de jeux service sur différentes plateformes » selon Julien Bares, qui a été placé à la tête de ce groupe.

Assassin’s Creed Jade reste malgré tout un cas à part puisqu’il est avant tout géré par Tencent, mais ces changements montrent en tout cas que le mobile n’est plus un marché si crucial pour Ubisoft, du moins pas assez pour avoir sa propre Creative House. Alors on ne serait pas étonnés de voir Jade comme étant le dernier grand projet de la saga Assassin’s Creed à sortir sur mobiles.