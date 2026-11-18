La meilleure bande-annonce du mois

S’il n’a pas les droits du morceau déjà emblématique « Flower in a Hurricane » de GTA 6 composé par le duo Justice, Devolver a tenté de l’imiter avec un thème musical assez proche pour l’ultime bande-annonce de Volvy’s Adventure: Reslimed. Et celle-ci va tout au bout de la parodie via un court-métrage animé qui recrée des scènes de la bande-annonce de GTA 6, si ce n’est que Jason et Lucia sont remplacés par la mascotte de Devolver et sa compagne.

Il convient de préciser que Volvy’s Adventure: Reslimed ne ressemble absolument pas à ça en jeu. Il s’agit d’un jeu de plateforme en 2D à l’aspect retro, loin de ce que l’on peut voir dans cette vidéo. Mais la parodie est complètement assurée et réussie, en recréant même la fameuse séquence sous la douche entre Jason et Lucia, ou en remplaçant les strip-teaseuses par des robots un peu sexys.

Comme on pouvait s’y attendre de la part de Devolver, c’est très réussi, plutôt drôle, et ça fait parler de Volvy’s Adventure: Reslimed de manière intelligente avant sa sortie demain, en même temps que GTA 6 (mais seulement sur PC via Steam).