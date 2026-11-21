Même les développeurs de Naughty Dog peinent à croire ce que Rockstar a accompli

Parmi les réactions les plus marquantes, on retrouve celle de Michael Barclay, vétéran de Naughty Dog et actuellement directeur du world design sur Intergalactic: The Heretic Prophet. Malgré ses 19 années d’expérience dans l’industrie, le développeur n’a pas caché son étonnement face à GTA VI avec une comparaison qui en dit long sur son ressenti :

GTA VI me fait l’effet d’une Bugatti Veyron face à un enfant de l’époque victorienne.

I’ve made video games for 19 years and GTA VI appears to me as a Bugatti Veyron would to a nervous Victorian child. — Michael Barclay (@MotleyGrue) November 20, 2026

Venant d’un studio ayant réalisé des prouesses techniques remarquables avec la série The Last of Us, l’analyse a sans doute plus de poids. Dans une autre publication, il s’est également attardé sur la gestion des éclairages, indéniablement l’un des aspects techniques les plus impressionnants du jeu.

Je suis toujours stupéfait de voir à quel point leur éclairage environnemental est essentiellement dynamique, tout en offrant un rendu aussi bon, voire meilleur, que la plupart des éclairages précalculés.

CD Projekt, Larian et d’autres grands noms saluent également la performance de GTA 6

Michał Nowakowski, co-PDG de CD Projekt, a lui aussi tenu à féliciter les équipes de Rockstar Games à l’occasion de la sortie de GTA VI. Le dirigeant du studio derrière Cyberpunk 2077 et The Witcher n’a pas hésité à qualifier le jeu de chef-d’œuvre, tout en soulignant l’ampleur de l’exploit réalisé par les développeurs.

Il est incroyablement difficile de réaliser ce que vous venez d’accomplir. Chapeau à toute l’équipe.

Là encore l’hommage est particulièrement significatif de la part d’une structure qui conçoit également des mondes ouverts ambitieux. D’autres figures de CD Projekt ont également pris la parole. Paweł Sasko, « Associate Game Director » du prochain Cyberpunk, estime que les premières impressions laissent entrevoir un jeu capable de marquer toute une génération. Il se dit notamment impatient de découvrir la profondeur de son univers et l’attention portée aux détails.

Congratulations dear @RockstarGames, first early look on the game shows you have cooked some generational banger. Cannot wait to experience the depth of the world and your fingerprint attention to detail. Words of admiration and respect 🙇‍♂️ pic.twitter.com/MesHPaLSzf — Paweł Sasko (@PaweSasko) November 19, 2026

De son côté, Sebastian Kalemba, réalisateur de The Witcher 4, a simplement expliqué sur X avoir hâte de consacrer un week-end entier au nouveau jeu de Rockstar avant de devoir retourner travailler sur les aventures du Sorceleur.

Chez Larian Studios, Michael Douse, directeur de l’édition et figure régulièrement présente dans les discussions autour de l’industrie, a choisi d’insister sur la dimension culturelle et le caractère rassembleur de cette sortie.

Dans un monde qui donne souvent l’impression de partir en vrille, il est agréable que tout le monde partage un moment culturel commun qui procure la même excitation à tous les publics et à toutes les générations, autour de quelque chose qui s’est révélé être véritablement brillant. Tous les jeux n’ont pas besoin d’être GTA, et cela laisse de la place à d’autres types d’expériences, tout en rendant ce moment rare encore plus spécial !

Toutes les réactions ne sont toutefois pas exclusivement enthousiastes. Warren Spector, notamment connu pour Deus Ex et Epic Mickey, a également félicité Rockstar sur LinkedIn tout en exprimant ses inquiétudes concernant les moyens nécessaires pour produire un jeu de cette ampleur. Selon lui, un tel modèle économique n’est pas nécessairement souhaitable ni reproductible pour le reste de l’industrie.

Une bonne occasion de rappeler que, malgré l’engouement massif suscité par GTA 6, Rockstar reste une exception dans une industrie qui traverse une période particulièrement difficile. En témoignent les nouvelles vagues de licenciements annoncées en pleine euphorie autour du lancement du jeu.