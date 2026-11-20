Attention, la suite de cet article contient un spoiler majeur concernant un personnage qui apparaît vers la fin de l’histoire de GTA 6. Si vous souhaitez découvrir toutes les surprises du jeu par vous-même, nous vous recommandons vivement de ne pas poursuivre votre lecture.

Un retour inattendu, 18 ans après sa première apparition

C’est probablement l’une des plus grandes surprises de Grand Theft Auto VI. Niko Bellic, le protagoniste de GTA IV, fait officiellement son retour dans ce nouvel épisode, 18 ans après sa première apparition en 2008.

Pour les joueurs qui ont découvert la licence avec les épisodes précédents, difficile de ne pas ressentir une certaine nostalgie en retrouvant ce personnage emblématique. Depuis les événements de Liberty City, Niko s’était fait particulièrement discret, même si quelques références à son existence avaient été glissées dans GTA V.

C’est finalement dans le cinquième chapitre de GTA VI que l’on retrouve le criminel originaire d’Europe de l’Est. Désormais plus âgé, avec des cheveux grisonnants, Niko apparaît au cours de deux cinématiques liées à une intrigue impliquant Giorgio Gallo, un riche homme d’affaires qui intervient dans l’aventure principale.

Sans entrer dans tous les détails de cette partie de l’histoire, Niko intervient pour le compte d’une organisation criminelle d’Europe de l’Est, afin de faire pression sur Giorgio après la disparition d’une importante cargaison de cocaïne. Son apparition reste relativement courte, mais elle dépasse le simple clin d’œil destiné aux fans. Elle permet également d’entrevoir ce qu’est devenu le personnage après les événements de GTA IV, même si Rockstar conserve volontairement une part de mystère sur son parcours.

Une surprise soigneusement cachée par Rockstar

Autre détail intéressant, Niko Bellic est de nouveau interprété par Michael Hollick, le comédien qui lui prêtait déjà sa voix et son corps via la motion capture dans GTA IV. Son retour a néanmoins été soigneusement dissimulé par Rockstar. Dans les crédits officiels de GTA VI, Michael Hollick apparaît simplement sous le nom de « The Hitman ».

Il s’agit également d’un miracle que cela n’ait pas été dévoilé par les fuites (et d’autres éléments du scénario d’ailleurs). Il s’agit d’un joli clin d’œil à l’histoire de la franchise. GTA IV reste l’un des épisodes les plus appréciés pour son écriture et son protagoniste. Son parcours tragique reste d’ailleurs assez unique dans l’histoire de la série.

En faisant revenir Niko dans GTA VI, Rockstar établit ainsi un nouveau lien entre Liberty City et Vice City. On espère que d’éventuels DLC ou GTA Online permettra d’en apprendre plus sur lui.