Première équipe Thunderstruck !

Après la dixième Team Of The Week, et l’équipe Hall Of Fut Unleashed, EA Sports FC 27 célèbre le Black Friday avec la première équipe Thunderstruck ou Fulgurance. Comme tous les ans, la promotion est très appréciée et propose de très belles cartes qui pourront évoluer selon les performances de leur club, sans oublier les évolutions et les défis création d’équipe. Avec une nouveauté cette année, l’apparition des jetons que vous allez pouvoir échanger dans la boutique.

Vous allez donc pouvoir packer les joueurs et joueuses suivant(e)s : Hamm (94), Best (92), Seger (92), Yamal (92), Socrates (91), Nesta (91), Kane (91), Bruno Fernandes (90), Graham Hansen (90), Mariona (90), Zaïre-Emery (89), Schlotterbeck (89), Ibanez (88), Elena Julve (88), Pulisic (87), Benitez (87), Van de Ven (87), Silva (86), Jones (86) et Levels (86).

EA Sports FC 27 est disponible depuis le 25 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.