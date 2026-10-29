La sortie de Gears of War: E-Day ne semble pas avoir eu d’impact significatif sur les ventes de Xbox Series dans certains pays

Une pression trop lourde à porter pour un seul jeu

Christopher Dring et Mat Piscatella ont évoqué le sujet lors d’une discussion menée sur The Game Business, avec des premiers éléments de réponse concernant l’impact que Gears of War: E-Day a eu sur les ventes de consoles Xbox Series. En se basant sur les données de l’institut anglais Nielsen IQ et celles de Circana aux États-Unis, les deux intervenants sont parvenus à la conclusion que le jeu de The Coalition n’avait pas réellement changé le fait que les ventes de Xbox Series ont bien du mal à repartir à la hausse, comme l’a prouvé le dernier bilan du constructeur.

Le fait que Gears of War: E-Day soit une exclusivité majeure n’aurait pas fait changer les choses, malgré les retours critiques dithyrambiques sur le titre. Au Royaume-Uni, en ce mois d’octobre, les ventes de Xbox enregistrent une baisse de 22 %, tandis que Circana n’a pas constaté de sursaut aux États-Unis. Rendre le jeu exclusif a peut-être reboosté l’image de Xbox, mais en l’état, cela ne se traduit pas par des ventes tonitruantes. Demander que ce jeu en particulier relance les ventes d’une machine à bout de souffle est peut-être aussi trop exigeant, étant donné que de nombreux autres éléments entrent en compte, mais les performances de cette exclusivité notable sont forcément scrutées.

Asha Sharma a déjà donné un élément de réponse à ce propos en indiquant qu’il y avait plus de demande que de stock pour la Xbox Series, ce qui peut se vérifier chez certaines enseignes. À voir maintenant ce qu’il en sera lorsque d’autres exclusivités sortiront et si ce retour à une stratégie « à l’ancienne » portera vraiment ses fruits pour la marque.