« Cachez ces fesses que je ne devrais pas voir »

Depuis la sortie de GTA 6 hier, plusieurs internautes japonais partagent des photos ou des vidéos du jeu pour montrer que la version vendue au Japon n’est pas tout à fait la même que celle que l’on peut retrouver en Occident. En témoigne par exemple un screenshot partagé par Genki sur Twitter, où l’on peut voir Jason être affublé d’un slip (assez échancré tout de même) au lieu d’avoir les fesses à l’air, lorsqu’il prend sa douche.

Ce n’est pas la seule représentation de nudité qui est gommée ici, puisque le site GameSpark (relayé par VGC) a montré que cette censure s’applique également à la violence affichée dans le jeu, en montrant moins de sang et en supprimant les décapitations. Chose que vous pouvez vous-mêmes désactiver si l’envie vous en prend dans les paramètres, mais le public japonais n’a pas cette liberté d’afficher cela ou non. Ce degré de censure est placé pour que le jeu obtienne la certification CERO Z, qui est l’équivalent de notre PEGI 18, afin que le jeu soit quand même proposé à la vente.

Rien qui ne gâche vraiment l’aventure dans la mesure où tout cela est uniquement esthétique, mais cela ne devrait pas ravir tout le monde.