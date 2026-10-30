Gears of War: E-Day ne se serait vendu qu’à 400 000 exemplaires selon The Verge

Une belle vitrine qui semble surtout avoir profité du Game Pass

Le site rapporte que les ventes de Gears of War: E-Day dépassent à peine les 400 000 exemplaires, en prenant aussi bien en compte la version Xbox Series que la version Steam.

S’il faut évidemment mettre ce chiffre entre des pincettes et y rajouter toutes les personnes qui jouent au titre via le Xbox Game Pass, il convient tout de même de noter que c’est peu, trop peu pour un titre de cette envergure. Du moins si le budget colossal du jeu se confirme. Des premiers rapports tombés hier estimaient déjà que le jeu n’avait pas provoqué de sursaut pour les ventes de la Xbox Series, ce qui pourrait être confirmé par ce chiffre. Il faudra aussi se demander si l’annulation présumée d’un portage PS5 du jeu était une bonne idée ou non.

Reste maintenant à savoir ce que Xbox en pense, puisque c’est là le facteur qui déterminera la trajectoire de The Coalition, et même de la série Gears dans son ensemble. Si le constructeur est satisfait de la vitrine que le jeu offre (puisqu’il a récolté des critiques très positives) et que les chiffres du Game Pass sont bons, on peut estimer que le studio est à l’abri. Mais la récente histoire de Xbox nous a montré qu’être aussi optimiste équivaut souvent à être bien naïf.