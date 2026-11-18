Le studio enchaîne les vagues de licenciements

Crystal Dynamics doit dire au revoir à plusieurs personnes alors qu’il a pourtant besoin de bras sur Tomb Raider: Legacy of Atlantis, prévu en février prochain, et Tomb Raider Catalyst, qui devrait quant à lui sortir en 2028. Le site Vertical Slice nous apprend qu’Embracer a licencié une nouvelle fois au sein de cette équipe, ce qui n’est que la cinquième fois en 2 ans. Cette fois-ci, ce sont 8 personnes qui ont été remerciées, sans qu’une raison précise soit ici évoquée. Un représentant du studio a déclaré :

« Crystal Dynamics a pris une décision commerciale difficile mais nécessaire en réduisant les effectifs actuels du studio de 8 personnes. Lorsque des postes sont supprimés sur un projet, nous mettons tout en œuvre pour trouver de nouvelles opportunités au sein de l’entreprise pour nos formidables collègues. Toutes les personnes concernées bénéficient d’une indemnité de départ complète ainsi que d’un accompagnement au reclassement professionnel pour les aider durant cette transition. Nous leur souhaitons le meilleur et espérons avoir l’occasion de retravailler ensemble à l’avenir. »

Avec un studio déjà vidé d’une partie de ses effectifs, et trois mois avant la sortie d’un jeu majeur, ce n’est pas le genre de nouvelles que l’on a forcément envie d’entendre. Crystal Dynamics a assurément besoin que Tomb Raider: Legacy of Atlantis soit un succès commercial s’il veut sortir la tête de l’eau, même si de nos jours, cela ne peut rien garantir.