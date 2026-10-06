Guides des trophées Gears of War: E-Day : comment réussir tous les succès du jeu ?

Gears of War: E-Day dispose de 55 succès à débloquer lors de votre aventure. Certains trophées peuvent être faits lors de la Campagne, tandis que d’autres vous demanderont d’investir un peu de temps dans le mode Horde Siege ou encore en Bataille. On estime le temps pour platiner Gears of War: E-Day à une petite cinquantaine d’heures de jeu si vous êtes assez doués avec les mécaniques de la licence et les jeux de tir à vue TPS.

Source : Xbox Game Studios

Tous les succès rapportant 15G sur Gears of War: E-Day

Souvenirs de l’Émergence : trouvez tous les objets à collecter dans la campagne (toute difficulté).

N’en jetez plus : dépensez 150 000 points d’énergie à la cache de ravitaillement en Horde Siege (toute difficulté).

Nec plus ultra : réussissez 25 événements d’invasion en mode Horde Siege (n’importe quelle difficulté).

Laisse-moi en choper un dernier… : effectuez 100 réanimations.

Tu es mon frère : terminez tous les actes de la Campagne en coopération (n’importe quelle difficulté).

Relax, c’est moi la carte : découvrez tous les étuis rigides dans la campagne.

Quartier-maître : déverrouillez tous les objets de la cache de ravitaillement dans la campagne.

Acolyte : terminez tous les objectifs secondaires dans la campagne (toute difficulté).

PDB : terminez le camp d’entraînement.

Je suis à fond : utilisez l’injecteur pour les effets de l’adrénaline pendant 30 s en Horde Siege.

On se met à 11 : exécutez 50 ennemis étourdis par le disrupteur sonique en mode Horde Siege.

Au tapis : réanimez 250 coéquipiers au tapis avec le vaporisateur de stim en mode Horde Siege.

Repéré et éliminé : touchez 1 000 ennemis avec le drone à impulsions en mode Horde Siege.

J’aime les armes lourdes : éliminez 10 ennemis d’affilée avec une seule tourelle détachée.

Never Fight Alone : sortez de Horde Siege avec l’escouade vivante (difficulté Tout-puissant ou supérieure).

Rassemblement ! : recevez la récompense maximale d’une cache d’avantages en Horde Siege (n’importe quelle difficulté).

Service sur le terrain : atteignez le niveau de joueur 100 et réengagez-vous pour la première fois.

Ça, c’est mon fusil : déverrouillez tous les mods d’armes en mode Horde Siege.

Lift Outta Hell : Terminez et survivez à 50 missions en mode Horde Siege (difficulté Infanterie ou supérieure).

Au mieux, soirée pizza : terminez 100 objectifs secondaires en mode Horde Siege.

Qui t’aime, bébé ? : Réanimez 20 joueurs d’autres escouades en mode Horde Siege.

Frère d’armes : sauvez un autre joueur des griffes d’un locuste.

C’est de la bombe, bébé : posez une bombe en mode Démolition et faites-la exploser sans que l’ennemi la désamorce.

C’est qu’un jeu, relax : remportez une partie en mode Conquête sans que l’équipe ennemie marque de points.

Tous les succès rapportant 25G sur Gears of War: E-Day

JE VAIS VOUS MASSACRER : éliminez 50 000 ennemis en mode Horde Siege (n’importe quelle difficulté).

Pour Kalona ! : terminez tous les Actes de la campagne (toute difficulté).

Fin de l’Apocalypse : terminez tous les Actes de la campagne en difficulté Cauchemar.

Prêt à voler : Réengagez-vous une dernière fois et décrochez vos ailes.

Spécialiste du siège : Atteignez le niveau maximal avec Assaut, Briseur, Tireur d’élite et Médecin en Siège de la horde.

HEY NOW, YOU’RE AN ALL STAR… : éliminez 25 000 ennemis en mode Bataille.

Tous les succès rapportant 75G sur Gears of War: E-Day

For Whom the Bell Tolls : terminez la campagne en mode Cauchemar et finissez le jeu à 100 % (n’importe quelle difficulté).

Tous les succès rapportant 85G sur Gears of War: E-Day

Ça rigole pas : Campagne à 100 % en Dément, 25 000 éliminations en Bataille, niv. de joueur max et 4 classes au max.

Tous les succès cachés de Gears of War: E-Day

Les succès cachés de Gears of War: E-Day sont un peu plus complexes que les défis susmentionnés. Ainsi, pour ceux qui présentent une manœuvre un peu plus exotique, nous avons pris soin de vous donner quelques explications pour éclairer vos lanternes et faciliter l’exécution du succès.

La tronçonneuse fait brrrrr : déchaînez une tronçonneuse sur un locuste en mode Campagne ou Horde Siege. 15G

L’Émergence commence : déverrouillez pendant l’Acte 1 de la campagne. 15G

On doit improviser : déverrouillez pendant l’Acte 1 de la campagne. 15G

Plus ils sont gros… : déverrouillez pendant l’Acte 1 de la campagne. 15G

Que mettre au bout de l’arme ?! : déverrouillez pendant l’Acte 2 de la campagne. 15G

La Légion ardente : déverrouillez pendant l’Acte 2 de la campagne. 15G

Tous à l’hélico ! : déverrouillez pendant l’Acte 2 de la campagne. 15G

Dégagez, sale 8 pattes ! : déverrouillez pendant l’Acte 3 de la campagne. 15G

Dure sera la chute : déverrouillez pendant l’Acte 3 de la campagne. 15G

Plus ils tombent de haut : déverrouillez pendant l’Acte 3 de la campagne. 15G

Terminus : déverrouillez pendant l’Acte 4 de la campagne. 15G

Un bon insecte est mort : déverrouillez pendant l’Acte 4 de la campagne. 15G

Pour mes gars : déverrouillez pendant l’Acte 5 de la campagne. 15G

Il ne reste que le combat : déverrouillez pendant l’Acte 5 de la campagne. 15G

Indigestion explosive : jouez une partie de cornhole explosif avec un batrabile. 15G

1 fracasse-tripes 2 larves : montrez à deux larves de quoi est capable une seule balle du fracasse-tripes. 15G

Aucune cloche : sauvez toute votre escouade alors que vous êtes à deux doigts de mourir en mode Horde Siege. 15G Ce succès est l’un des plus compliqués à faire comme joueur solo : votre escouade doit mourir, que vous récupériez les plaques de chaque membre, puis de placer ces plaques dans la cache de ravitaillement en étant vous-même à terre, aux portes de la mort.

Pas un jour sans incident : enfreignez les règles de sécurité sur la carte Bataille navale en mode Bataille. 15G Pour réaliser ce succès, il vous suffira de faire tomber une mine sur un autre joueur.

La vengeance paie : vengez-vous d’un rebut blindé qui vous a étourdi. 15G Pour effectuer ce succès, vous devez laisser un rebut, donc les locustes qui s’approchent toujours au corps à corps, vous étourdir par son cri, puis le tuer avec l’aide d’une attaque au corps à corps.

OK, boomer : découpez un boomer. 15G Pour effectuer ce défi, vous devez affaiblir un Boomer, puis le tuer avec l’aide de l’attaque au corps à corps du Lanzor.

En plein dans le ticker : retournez un ticker à son expéditeur par voie aérienne. 15G Ce défi est légèrement plus complexe que les autres, car tout est question de précision et de timing : lorsqu’un ticker s’approche de vous, prêt à exploser, effectuer une attaque au corps à corps en visant un trou d’apparition de locuste pour que son explosion referme le trou.



Et voilà pour ce qui est des trophées et succès de Gears of War: E-Day ! Si vous avez d’autres questions, notamment l’emplacement de tous les objets à collecter, sachez que nous avons composé une petite batterie de guides sur le jeu pour illuminer vos lanternes lors de votre périple au sein de Kalona.