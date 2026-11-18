Une panne mineure déjà corrigée chez certains

Plusieurs utilisateurs PlayStation ont remonté des problèmes survenus sur le PSN durant le début de soirée, notamment via ResetEra. Certains d’entre eux ne pouvaient plus se connecter sur leur compte, tandis que certains jeux affichaient quelques erreurs. Il s’agit a priori d’une panne mineure qui ne touche pas tout le monde, puisque nous n’avons rencontré aucun problème de notre côté. Mais en allant faire un tour du côté du site de maintenance de PlayStation, Sony reconnaît l’existence de la panne, avec un message diffusé avant 20 heures dans la catégorie « Jeux et réseaux sociaux » :

« Vous rencontrez peut-être des difficultés pour lancer des jeux, des applications ou des fonctionnalités réseau. Nous faisons notre possible pour résoudre ces problèmes dans les meilleurs délais. Merci de votre patience. »

Il va sans dire que l’on ne se dirige pas vers une panne majeure de PSN, ce qui aurait été des plus problématiques à quelques heures de la sortie de GTA 6, jeu le plus attendu du moment, celui-ci n’étant disponible que sous un format numérique, débloqué à une heure bien précise. De quoi donner du grain à moudre à celles et ceux qui critiquent la décision de Sony concernant un futur vers le tout-dématérialisé.