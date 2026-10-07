Objets à collecter Gears of War: E-Day : où tous les trouver ?

Gears of War: E-Day cache très bien son jeu et dispose d’une grande quantité d’objets à collecter à travers votre périple dans Kalona. Entre les plaques des Gears tombés au combat, les objets personnels de certains civils, mais aussi des documents d’intérêt… Il y a de nombreuses choses à ramasser lors de vos missions sur le terrain. C’est pourquoi nous avons alors composé ce guide complet qui vous indiquera l’emplacement de tous les objets à collecter dans le jeu.

Tous les objets à collecter de l’Acte 1 de Gears of War: E-Day

Émergence (3)

Mâchoire de monstre

Après le premier affrontement que vous allez faire avec votre équipement de fortune, regardez le cadavre de monstre qui se trouve à droite au pied du kiosque : vous tomberez sur le tout premier objet à collecter de Gears of War: E-Day.

Casque ensanglanté d’employé des transports

Lorsque vous arriverez dans les souterrains, continuez votre chemin jusqu’à arriver en bas d’un petit escalier éclairé. A gauche, à côté du cadavre de l’employé des transports, vous trouverez un casque qui constitue l’un des objets à collectionner.

Une de The Kalona Times

Une fois que vous aurez aidé les civils à se libérer des débris, suivez-les dans le restaurant qui se trouve à gauche. Dans la cuisine, vous trouverez ce journal qui constitue le dernier objet à collecter du chapitre Émergence de Gears of War: E-Day.

La loi du plus fort (4)

Bulletin de la PK

En arrivant dans le commissariat, allez vers la partie gauche des bureaux pour trouver ce document posé sur le dernier bloc de bureaux de la pièce centrale.

Badge ensanglanté du chef de la police

Une fois arrivé dans le bureau du chef de la police empalé comme un trophée, allez à ses pieds pour tomber sur un badge à ramasser.

Brochure de recrutement de l’armée

Une fois la phase de tirs terminée, vous allez entrer dans le refuge de fortune de certains civils. À l’accueil, donc au fond de la pièce, vous tomberez sur cette brochure.

Casque de pilote d’essai

Toujours dans l’accueil de l’établissement de l’armée, à droite de l’accueil, vous pourrez ramasser l’un des casques exposés.

Un gear en détresse (2)

Tomates en conserve

Lorsque vous aurez rejoint l’entrepôt, allez dans la rangée à gauche pour trouver cette conserve à côté d’un cadavre.

Baïonnette Lanzor cassée

Une fois que Taï vous aura sauvé la vie, profitez de la cutscene, puis avant de partir du supermarché avec les autres Gears, prenez le temps de ramasser cet objet sur le corps de la créature qui a failli tuer Marcus.

Retour dans les rangs (4)

Une de The Tyran Chronicle

Lors de l’escorte de Madame la Maire, regardez vers les habitations à droite juste après les voitures en feu : au pied de l’une de la résidence, vous tomberez sur ce journal à ramasser.

Affiche de propagande anti-uri

Une fois la séquence d’action terminée, n’allez pas tout de suite vers le centre médical : allez à droite, puis au bout, contre un mur, vous tomberez sur cette affiche.

Note sur les fournitures médicales du mémorial de Landa

Une fois arrivé dans le centre médical, vous allez tomber sur des civils. Passez-les, puis en arrivant devant le petit bureau à droite, allez vers les télévisions pour tomber sur le document.

Plaques CGU du soldat Brick Rosso

Une fois la séquence d’action terminée à la sortie du centre médical, regardez sur votre gauche, avant l’entrée du parc pour tomber sur le dernier objet à collectionner de l’Acte 1 de Gears of War: E-Day.

Tous les objets à collecter de l’Acte 2 de Gears of War: E-Day

Escouade BRAVO (5)

Casque de la CGU avec impact de balle

Une fois que vous serez sortis de la base d’opérations d’urgence, suivez la sergente jusqu’au barrage. À gauche, derrière le bus accidenté, vous trouverez le premier objet à collecter de l’Acte 2.

Lunette de sniper

Une fois entré dans la salle de contrôle, allez au fond à gauche pour tomber sur cette paire de lunettes à côté d’un cadavre URI.

Boîte-repas d’un ouvrier du pont

Une fois la phase de combat terminée, vous allez emprunter une échelle pour descendre sous la structure du pont. À gauche, dans le renfoncement, vous trouverez cette boîte-repas.

Magazine Thrashball : La Frénésie

Dans la seconde salle de contrôle, allez tout à droite pour tomber sur ce magazine posé sur une commode.

Trousse de soins de secours

Une fois le pont dégagé, vous allez devoir approcher du stade d’Oria. À cette étape, descendez les escaliers, puis prenez à droite pour trouver à côté d’un tas de véhicules accidentés la trousse de soins.

Tenir bon (27)

Pour cette partie des objets à collectionner, les choses sont plus simples, mais en plus grandes quantités. Au lieu de vous guider au fil des étapes de l’aventure, nous allons vous indiquer les objets depuis la carte.

Magazine cinéma Filmatica

En vous rendant à l’objectif secondaire « Avant-garde », allez dans la partie « garage » du concessionnaire auto. Sur l’une des tables, vous trouverez cette brochure.

Une lettre à la famille

En vous rendant vers l’objectif principal, vous allez passer devant une supérette avec une famille bloquée dedans. En effectuant l’objectif secondaire « Famille prise au piège », vous pourrez trouver cet objet à collecter.

Boîte de céréales Thrashies

Sur le chemin pour aller aider Charlie pour sécuriser la gare d’Octus, vous allez tomber sur des Gears qui ont besoin d’assistance. Dans la supérette de la station service, vous trouverez cette boîte de céréales sur le comptoir de la caisse.

Carte postale de Kalona

Une fois la mission principale d’aider Charlie à la gare d’Octus terminée, sortez de cette dernière, puis allez directement sur votre droite. Au bout du chemin, devant un banc en pierre, vous pourrez trouver cet objet à collectionner.

Affiche de récup vandalisée

Dans le dîner qui se trouve juste en face de la Gare d’Octus, vous trouverez dans les toilettes cette affiche à ramasser.

Plaques CGU du soldat Liz Waxman

En vous rendant à l’est de la Gare d’Octus, donc en allant à gauche de cette dernière, vous pourrez entrer dans une habitation qui est gardée par un URI. Montez au premier étage, puis passez par-dessus la fenêtre qui mène à la rue pour tomber sur cet objet à collecter à côté du corps d’un soldat.

Vitrine d’exposition de l’Attaque éclair sur Emgazi

En vous rendant à l’est de la Gare d’Octus, donc en allant à gauche de cette dernière, vous pourrez entrer dans une habitation qui est gardée par un URI. Montez à l’étage de ce dernier pour trouver dans l’une des chambres cet objet à collectionner.

Carte d’anniversaire avec jouet Lanzor

À l’entrée (gauche) du parking où un convoi de la CGU ne cesse de klaxonner, vous trouverez au pied du cadavre d’un civil cet objet à collecter.

Plaques CGU du sergent-chef Mark Avamor

Dans les ruelles situées au nord-ouest de la Banque de Tyrus, vous pourrez trouver un petit entrepôt avec un camion de livraison « Timgad ». Sur le cadavre d’un membre du CGU, vous trouverez cette plaque à ramasser.

Boîte Major Burger

Dans le fast-food qui se trouve juste en face de la grande salle d’arcade située au sud de la carte, vous trouverez une cache de ravitaillement dans la salle, mais aussi un objet à collectionner dans la cuisine.

Plaques CGU du spécialiste Brendan O’Connell

Dans le renfoncement qui se trouve juste en face de la pharmacie située non loin de la quête principale « Inspecter le point de rassemblement » qui se trouve au sud de la ville, vous trouverez parmi de nombreux cadavres cet objet à collectionner.

Plaques CGU du spécialiste Arnold Imhatip

En vous rendant à la bordure nord-est de la ville, juste après les quartiers des entrepôts, cet objet est caché sous le tunnel, à gauche, sur le cadavre d’un membre du CGU.

Caricature du colonel Elias Trench

En vous rendant à la bordure nord-est de la ville, juste après les quartiers des entrepôts, vous pourrez trouver cet objet sur un poteau qui se trouve sur la route supérieure en montant les escaliers.

Objet : Plaintes concernant les vibrations

Dans le bâtiment qui fait face aux entrepôts de la ville, vous trouverez sur la porte de l’ascenseur un petit mot à ramasser. Un URI va sortir de ce même bâtiment avec un civil traînant au sol ; c’est un bon indicateur pour savoir où entrer.

Affiche de recrutement de la raffinerie de Timgad

Tout de suite à droite après le pont qui se trouve au nord de la zone de la ville, vous pourrez entrer dans un bâtiment. Mags va même intervenir en disant connaître une personne qui vivait là. Dans le coin, à droite, des ascenseurs, vous pourrez ramasser cette affiche pour compléter votre collection d’objets à collecter.

Photo et harmonica de l’appartement de Mags

Source : ActuGaming

Vous obtenez naturellement ces objets de collection en progressant dans l’histoire principale de Gears of War: E-Day.

Tarifs du métro de Kalona

Dans la bouche de métro qui se trouve au sud de la Banque de Tyrus, vous trouverez accroché au mur cet objet à collectionner.

Bon d’épargne de guerre

Source : ActuGaming

Cet objet à collectionner se trouve dans la Banque de Tyrus. Vous pourrez y accéder naturellement en suivant l’histoire principale.

Plaques CGU de la spécialiste Jada Clemmons

Dans le Grind Coffee qui se trouve à l’ouest de la Banque de Tyrus, vous pourrez trouver cet objet à ramasser sur le cadavre d’un membre de la CGU qui est derrière le comptoir.

Livre d’histoires Les Contes de la Nuit Tyrane

Dans la rue derrière le Grind Coffee, vous allez affronter deux URI, puis Marcus va remarquer la présence de deux civils au quatrième étage d’un bâtiment. Grimpez jusqu’à l’appartement en vous aidant des échafaudages présents sur la façade de la résidence, puis entrez dans l’appartement pour effectuer la quête secondaire. Sur une petite étagère du salon, vous trouverez cet objet à collectionner.

Tablette du contremaître

Dans le bâtiment en construction qui se trouve à l’ouest de la Gare d’Octus, vous trouverez au rez-de-chaussée cet objet à collectionner.

Dessins de monstre d’un enfant

En vous rendant à la petite supérette qui se trouve à droite de l’entrée du tribunal, vous pourrez trouver, dans le petit bureau en arrière-boutique, un dessin à ramasser.

Plaques CGU du sergent Elijah Adams

Une fois la mission principale avec l’escouade Whiskey terminée, allez vers le bâtiment qui se trouve juste en face de la bibliothèque : vous tomberez sur une quête secondaire. En l’effectuant, donc en montant avec l’aide d’un grappin (qui n’apparaît qu’après la mission principale) depuis la cage d’escalier, vous pourrez effectuer la quête, puis ramasser cet objet de collection.

Instructions du point de rassemblement

Une fois arrivé à la fontaine ensanglantée, allez tout au fond à droite de la place pour trouver cette affiche accrochée à un mur.

Photos de vacances

En aidant le Faucon noir qui s’est crashé à côté du fast-food, allez à l’arrière de la boutique pour trouver ces photos.

Portrait du président Tomas Dalyell

En suivant l’histoire principale, vous allez pouvoir entrer dans l’Hôtel Kalona, puis trouver à l’étage, à droite, ce tableau.

On n’abandonne personne (5)

Plaques CGU du soldat Sal Harkniss et Siv Strickland (2)

Après la cutscène où nous faisons pour la première fois la rencontre de Vraakh, retournez sur les dépouilles des Gears pour ramasser leurs plaques.

Pic ensanglanté

Après avoir passé l’énorme crevasse, allez à droite, puis patientez que les ruines s’éboulent pour alors récupérer cet objet dans un petit renfoncement sur la droite.

Clé recouverte d’encre

Même si la Place de la Victoire est envahie de tirs de mortier, allez à gauche de cette dernière pour trouver cet objet à ramasser.

Plaques CGU du lieutenant Jane Hawkins

Lorsque vous serez sur le chemin pour évacuer la zone avec la capitaine, avant de sortir du tribunal, à droite, allez vers le petit rebot et les corps mis sous draps : vous trouverez le dernier objet à collecter de ce chapitre de l’Acte 2 de Gears of War: E-Day.

Encerclés (1)

Tablette du hangar de point Fairlight

Une fois que vous aurez retrouvé Zee, dirigez-vous vers la caisse de ravitaillement, puis ramassez cet objet sur la desserte qui se trouve sur la gauche.

Tous les objets à collecter de l’Acte 3 de Gears of War: E-Day

Isolés (5)

Couteau de la CGU

Une fois que vous serez tombés sur le premier campeur, utilisez votre scanner pour trouver dans les alentours cet objet à collectionner.

Panneau du stand de tir Fairlight

Après avoir affronté l’URI sur le grand terrain de tir, vous allez enfin pouvoir rejoindre l’enceinte militaire. En arrivant dans le cimetière de chars, allez directement sur la droite pour trouver accroché à l’un des piliers des grillages de sécurité cet objet.

Grenades du fracasse-tripes

Une fois la communication établie avec le Faucon, ce dernier vous demandera d’allumer les projecteurs. Au même moment, vous pourrez trouver une caisse de ravitaillement dans le hangar à gauche. Entrez-y pour trouver cet objet à collecter.

Carte de récup du survivaliste

Une fois arrivé au hangar qui permet de rétablir la luminosité sur le cimetière de la CGU, allez à droite, vers les générateurs électriques pour tomber sur cette carte.

Cible de tir d’un soldat de l’URI

Une fois arrivé au hangar qui permet de rétablir la luminosité sur le cimetière de la CGU, allez tout à gauche pour trouver cette cible adossée contre des débris.

Lignes ennemies (6)

Fusil Destructor endommagé

Une fois que vous aurez découvert pour la première fois les foreuses, allez vers la droite de la cavité pour trouver cet objet à côté de munitions.

Parchemin et sachet de poudre

Lorsque vous aurez rejoint la première zone de ravitaillement de l’URI, vous trouverez cet objet sur les caisses situées à gauche.

Parchemin à l’écriture indéchiffrable

Une fois que vous aurez rejoint la gare oubliée, éliminez les adversaires, puis lorsque vous aurez un moment d’accalmie, descendez pour trouver ce papier à côté de tout le matériel de forage de l’URI.

Plaques CGU du soldat Beth Avila

Une fois arrivé à un quai de métro qui permet de remonter à la surface, essuyez la vague ennemie, grimpez sur les trains, puis allez dans le sens inverse de la mission en direction d’une station. Sur votre gauche, vous aurez accès à un chemin annexe qui vous permettra de tomber sur le cadavre d’un Gear et de sa plaque.

Lampe torche ensanglantée de l’agent d’entretien

Une fois arrivé à un quai de métro qui aide à remonter à la surface, essuyez la vague ennemie, grimpez sur les trains, puis allez dans le sens inverse de la mission et suivez les rails. Au bout des rails, vous tomberez sur le cadavre d’un agent d’entretien et sur un objet à collecter.

Plaques CGU du soldat de première classe Erick Davis

Le dernier objet à collecter de ce chapitre est assez évident puisqu’il se trouve juste à côté de la caisse de ravitaillement que vous découvrez à la suite de la découverte de l’armée locuste.

Dernier bastion (14)

Plaques CGU du sergent de première classe Robin Hamill

Une fois que le troisième chapitre commence, allez droit devant vous, derrière le taxi pour tomber sur votre premier objet à collecter de ce chapitre.

Plaques CGU du caporal Tracy Moore

Lorsque vous essayez de rejoindre le stade d’Oria, allez jeter un œil vers les bâtiments en ruines situés autour de l’ancienne Place de la Victoire. Dans l’un des bâtiments, vous trouverez la dépouille d’un Gear et sa plaque.

Liste des VIP du colonel Trench

Une fois que vous aurez rejoint l’escouade Thêta, allez vers l’ancien camp situé à droite : vous trouverez ce document sur une table.

Plaques CGU du soldat Luis Garcia

Lorsque vous serez sur le point de rejoindre la capitaine, n’allez pas directement vers elle, mais allez sur le camp en hauteur qui est sur la droite. Dans la tente, vous tomberez sur d’autres plaques du CGU.

Journal de terrain de la capitaine Grey

Lorsque vous aurez entendu la capitaine Grey faire son annonce dans le dernier bastion de la ville, allez vers le bureau derrière pour récupérer ce document.

Munitions de pistolet locuste

En sortant de la bibliothèque, allez vers le bord du fleuve pour trouver cet objet sur la dépouille d’un locuste.

Plaques CGU du spécialiste Bernard Havelock

Cet objet se trouve dans le tram aérien. Il vous suffira de grimper sur le véhicule des urgences pour parvenir à rejoindre cette hauteur.

Plaques CGU du soldat de première classe John Carnahan

Tout au bout de la rue qui mène vers l’hôtel où se trouve le caporal Harris, vous trouverez ces plaques sur le cadavre d’un Gears adossé à la porte du refuge 05.

Casque lourd de locuste endommagé

Une fois que vous aurez aidé le caporal Harris, allez à l’est de l’hôtel pour tomber sur une quête secondaire. Dans la rue après le parc, vous trouverez ce casque à côté d’un cratère rouge.

Plaques CGU du soldat Oded Bay

Retournez à la fontaine où l’escouade Whiskey a été éliminée pour trouver des plaques d’un des Gears sur ladite fontaine.

Projectiles tranchants

Une fois que vous aurez aidé le caporal Harris, allez vers le nouvel objectif en marchant sur la rue qui est derrière le bibliothèque, soit celle avec un « ? » d’inscrit sur la carte. Une quête secondaire va alors s’activer et vous pourrez récupérer cet objet à collecter.

Plaques CGU du soldat Terrance Sander

Quand vous devrez rapporter votre rapport au caporal Harris, faites un détour dans la ville, notamment au commissariat pour trouver cet objet qui était absent à l’Acte 2.

Plaques CGU de la spécialiste Rachel Carnahan

Au nord de la bibliothèque, vous pourrez trouver cet hôpital qui cache les dernières plaques de ce chapitre. Ces derniers sont à l’étage ; accessible depuis le grappin à l’extérieur.

Ordre d’évacuation de l’Hôpital Mémorial de Landa

Au nord de la bibliothèque, vous pourrez trouver cet hôpital qui cache le dernier document de ce chapitre.

Le convoi (3)

Plaques CGU du soldat Rudy Bartholomew

Lors de vos premiers pas dans le chapitre, restez sur le côté gauche de la route. Après un véhicule accidenté qui vous oblige à aller sur la route, regardez le cadavre adossé à celui-ci : des plaques sont à ramasser.

Emblème locuste

Après avoir aidé la capitaine Grey sur le pont inférieur du pont, patientez que les véhicules avancent puis se mettent à l’arrêt. À droite du véhicule en tête de file, au même niveau que la tyrolienne qui vous permettra de rejoindre le pont supérieur, vous trouverez un objet à collecter.

Plaques CGU du caporal Kevin Gabor

Une fois remonté sur le pont supérieur, allez à la salle de contrôle comme demandé. À côté du cadavre du Gear, vous trouverez sur le sol des plaques à collecter.

Aux grands maux (5)

Bouteille de bière Iron Coast

Après avoir éliminé les adversaires sur le toit, puis être entré dans le bâtiment, allez vers le cadavre de l’homme devant sa télévision pour ramasser la bouteille de bière.

Portrait du président Jacob Monroe

Dans le deuxième bâtiment dans lequel vous entrez avec les civils, éliminez les charognards qui vous foncent dessus, puis passez dans l’ouverture qui se trouve à gauche. Vous trouverez ce portrait, mais aussi une caisse.

Programme de cérémonie : Monument du sanctuaire des héros

Une fois que vous aurez aidé la Gear en détresse, allez au fond à droite de la terrasse pour trouver ce prospectus.

Épaulière à pics locuste

Une fois que vous aurez assisté à la mort de Barnes, continuez votre chemin jusqu’à avoir des créatures explosives sur un pont. Après cette séquence, faites le tour du parterre de fleurs pour trouver cet objet sur le cadavre d’un locuste.

Carreau explosif

Une fois que vous aurez éliminé les snipers, puis les autres locustes, montez à l’étage de la tour pour trouver ce dernier objet du chapitre 4 de l’Acte 3.

Les grands remèdes (3)

Lettre à la famille du commandant

Une fois l’assaut terminé, descendez des remparts, puis allez tout à gauche, vers le véhicule à l’arrêt : par terre, vous trouverez un document à ramasser.

Drapeau en lambeaux de Tyrus

Après que l’énorme créature ait passé le pont, pourchassez-le, mais avant de continuer après le premier assaut, allez au fond à gauche pour trouver ce drapeau dans les décombres.

Boule à neige de Morith Harbor

Dans la boutique de souvenirs, au premier étage à droite, vous trouverez cet objet sur le petit bureau qui se trouve devant la reconstitution du Fort.

Tous les objets à collecter de l’Acte 4 de Gears of War: E-Day

Espoir et ruines (13)

Plaques CGU du sergent-major Hank Rustin

Source : ActuGaming

Vous obtenez automatiquement cet objet à collecter.

Message de la coalition

Dès que le chapitre 4 commence, tournez les talons pour trouver cet objet sur le monument au mort.

Plaques CGU du sergent Betsy Barnes

Dès que vous aurez traversé le pont avec Zee et Thai, regardez au pied de la voiture accidentée au carrefour à gauche : vous trouverez ces plaques par terre.

Liste des clients VIP de l’hôtel Regalia

Une fois à l’hôtel Regalia, allez sur le comptoir pour ramasser ce document.

Magazine Polémik

En sortant de l’hôtel depuis la brèche du bâtiment, vous allez pouvoir enquêter sur un convoi accidenté. Sur la droite de ce dernier, au sol, un document à ramasser.

Carte d’anniversaire et billet pour Khindago

Dans le café en ruines, allez sur le comptoir qui se trouve juste derrière la tourelle : vous tomberez sur cet objet à collecter.

Statuette de Roman Kalona

Dans la boutique de souvenirs, sur le comptoir au fond de la boutique, vous trouverez cet objet à collecter.

Lettre manuscrite en vasgari

Au sud du Parc Commons, vous trouverez sur l’étal d’un peintre, ou d’un vendeur d’art, ce document à ramasser.

Plaques CGU du spécialiste Harrison Alexieff

À l’ouest de la grande place, vous trouverez dans le petit parc en hauteur de nouvelles plaques à ramasser sur le cadavre d’un Gear.

Plaques CGU du spécialiste Dale Maddoc

Sur la place Kalona, en bas des escaliers qui se trouve à l’ouest, vous pourrez trouver des plaques à ramasser.

Peluche d’Ulk tachée de sang

Dans la rue principale qui mène vers l’Opéra de Spire, observez le côté droit de la rue : derrière une voiture, vous trouverez cette peluche sur une valise ouverte.

Programme de l’opéra Lumières et Ténèbres

Montez à l’étage de l’opéra pour tomber sur cette brochure sur la terrasse centrale extérieure.

Plaques CGU de la spécialiste Mei Aoi

Dans la rue qui se trouve à gauche de l’opéra, vous trouverez tout au bout de cette dernière les dernières plaques à ramasser de ce chapitre.

Problèmes techniques (2)

Plaques CGU du sergent Aman Landry

À la première station de métro avec les locustes, Clement, descendez sur le quai pour ramasser des plaques sur le Gear mort juste devant.

Affiche taguée non à la 80E

À la seconde station, allez dans la direction opposée à l’objectif pour trouver cette affiche placardée contre un mur de la station de métro.

Curs à cuire (14)

Affiche de la nuit des jeunes artistes

En sortant du Line’s End, ouvrez la porte, puis allez directement sur la gauche : sur le mur de la façade, vous trouverez un premier objet.

Plaques CGU du caporal Calder Hunt

Pour trouver ces plaques, il vous suffira de grimper au toit du bâtiment.

Lettre concernant les Armadillo

En aidant les civils qui tentent d’attirer les locustes, le bâtiment va alors s’ouvrir et vous pourrez accéder à ces documents.

Composant de GIR

Cet objet se trouve tout simplement dans le dernier wagon accessible depuis la voie ferrée.

Veste du syndicat des raffineurs

En vous rendant à l’étage de la gare de l’usine, vous trouverez entre plusieurs conteneurs en bois cette veste.

Charge explosive d’imulsion

En aidant les civils présents à l’ouest de la carte, vous serez en mesure d’accéder à une quête qui vous permettra d’ouvrir le conteneur.

Plaques CGU du lieutenant Jacob Palma

Au rez-de-chaussée du bâtiment de la tour de contrôle, caché derrière un train, vous pourrez trouver le cadavre d’un Gear et ses plaques.

Registre d’amarrage du port de Kalona

Ce document se trouve au sein même de la tour de contrôle. Vous devez progresser dans l’histoire principale de cet acte pour l’atteindre.

Tête décapitée de robot Jack

À l’entrée ouest de l’usine d’armes, vous trouverez à côté d’un cadavre de Gear cet objet.

Photo floue de l’attaque des locustes

À l’entrée ouest de l’usine d’armes, vous trouverez cette photo dans une petite pièce isolée que vous pouvez aisément rejoindre en grimpant sur le camion bleu.

Plaques CGU du caporal Dalia Avdol

Une fois arrivé au premier objectif de la quête principale, montez directement sur les débris à gauche pour trouver cet objet à collecter.

Panneau de fermeture de l’usine Seradyne

Au sein même de l’usine, vous trouverez cet objet accroché à un mur.

Bouteille d’alcool de pomme Maranday

À l’étage de la station de réseau électrique, vous trouverez sur un établi de fortune cette bouteille d’alcool.

Plaques CGU du caporal Goran Ducaine

Avec l’aide d’une tyrolienne à l’extérieur, vous serez en mesure de rejoindre cette hauteur pour trouver ces dernières plaques du chapitre.

Signaux (5)

Pastilles à la menthe infinity

Dans la station-service, vous trouverez cet objet derrière le comptoir de la caisse.

Casquette signée des Kalona Eagles

Après avoir affronté les locustes dans la zone des générateurs électriques, poursuivez votre chemin vers la tour radio, mais empruntez le chemin de droite lorsqu’un croisement se fera. Vous trouverez au bout dudit chemin cette casquette.

Paire de jumelles

Avant de vous rendre à la tour radio pour rétablir les communications, allez à droite de l’objectif pour tomber sur la paire de jumelles posée contre la façade de l’émetteur.

Photo de Lucas et ses amis

Au sein même de la tour radio, sur le tableau disponible sur la gauche, vous pourrez ramasser cette photo.

Radio portative de Lucas

Enfin, sur le bureau central, vous trouverez le dernier objet à collectionner de ce chapitre.

Voies divergentes (2)

Plaques CGU du caporal Aniyah Musa

Cette plaque se trouve au début de la zone, notamment là où il y a l’indication « Centrale électrique à nouveau opérationnelle », non loin de la station de réseau électrique.

Plaques CGU du caporal Ava Wilson

Une fois l’appel à l’évacuation des lieux lancé par Tata, allez à l’étage de la gare de l’usine. Vous trouverez un cadavre avec des plaques d’un Gear.

Échec critique (5)

Buste du Tout-Puissant Decha Timgad

Cet objet est difficile à manquer : il se trouve dès l’entrée de la raffinerie et plus précisément derrière le comptoir de l’accueil.

Masque à gaz endommagé

Une fois arrivé à la trappe de la raffinerie, après l’ascenseur et l’appel avec Cara, allez d’abord à droite pour récupérer cet objet sur un cadavre.

Tyran Business Monthly

Une fois que vous aurez retrouvé Mags et Dom, allez dans la pièce située au fond à gauche de la salle de combat : vous tomberez sur ce magazine au sol.

Note à l’intention du docteur Elliott

Une fois que vous aurez utilisé le badge, puis fait la découverte de Gears dans le laboratoire, allez derrière le bureau pour trouver ce document.

Journal de recherche de Dalia Fabbri

Le dernier objet de ce chapitre ce trouve dans le laboratoire, là où le plan du missile-lumière a été dévoilé.

Tous les objets à collecter de l’Acte 5 de Gears of War: E-Day

Un problème à la fois (1)

Plaques CGU du soldat Lorin Galvin

Une fois la séquence de combat sur le train terminée, attendez que le train s’arrête puis descendez de ce dernier. Avant de franchir le mur de pierre, allez vers l’avant du train pour trouver contre le mur des plaques.

Ville fantôme (3)

Plaques CGU du spécialiste Wallance Teale

En descendant du train, continuez tout droit puis grimpez sur le premier wagon venu : vous tomberez naturellement sur cet objet à collecter.

Médicament d’essai clinique

Lorsque vous arriverez à l’hôpital, allez à l’étage, puis tournez les talons pour trouver cet objet sur une desserte.

Plaques CGU du sergent-chef Joseph Kopex

Une fois que vous aurez pris la fuite dans les appartements de la place de la Fontaine, montez à l’étage, puis en passant par la cuisine donnant vu sur la ville, vous pourrez trouver ce Gear avec ses plaques par terre.

Resolute (5)

Plaques CGU du lieutenant Enola Tabaaha

Une fois les escaliers descendus, allez directement sur la gauche pour tomber sur des cadavres et cet objet.

Journal du capitaine, VNC Resolute

Une fois que vous aurez rejoint Michealson, allez une nouvelle fois à gauche pour trouver ce journal sur une petite bibliothèque.

Plans de désaffectation du VNC Resolute

Une fois la phase de combat terminée, entrez dans la prochaine zone d’exploration, puis allez à gauche, vers l’établi pour trouver cet objet.

Plaques CGU du lieutenant Arthur Palarmo

Une fois le premier essai d’ouverture de la cale sèche terminé, vous allez chercher un autre moyen pour faire couler l’eau. Vous monterez alors une échelle, puis arriverez dans une sorte de SAS. Derrière l’échelle, vous trouverez ces plaques.

Croquis du panorama de Kalona

Le dernier objet du chapitre se trouve dans la grue, à l’étage où Marcus va se plaindre d’un ascenseur.

La chute de Kalona (3)

Plaques CGU du sergent Alton Hau

Une fois la première vague ennemie passée allez sur la route de gauche pour trouver à côté du guichet des plaques à ramasser.

Plaques CGU du sergent Bryce Valen et Plaques CGU et photo de Carlos Santiago

Ces plaques et cette photo vous sont données automatiquement à la fin du chapitre.

Et voilà, vous savez maintenant tout sur les objets à collecter dans Gears of War: E-Day ! En cas d’autres questions, n’hésitez pas à consulter nos autres guides ; ils vous seront sans doute utiles pour décrocher quelques succès pour le platine !