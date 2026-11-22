Attention : cet article révèle des détails de la mission « Plomberie » et du chapitre 1 de GTA 6.

Qui est Mandy dans GTA 6 ?

Mandy est l’une des locataires de Brian Heder, installée à Key Lento, à quelques rues de la maison de Jason. Elle apparaît au chapitre 1, quand Brian envoie Jason récupérer son loyer en retard.

Rôle : locataire de Brian Heder

locataire de Brian Heder Lieu : Key Lento (Mariana County)

Key Lento (Mariana County) Première apparition : Plomberie, mission 7 sur 22 du chapitre 1, avec Jason

Plomberie, mission 7 sur 22 du chapitre 1, avec Jason Romance possible : non

Mandy connaît la vie de Jason dans les moindres détails. Jalouse de Lucia, alors en prison, elle affirme qu’ils devaient se marier, ce que Jason dément, et avoue casser ses appareils exprès pour qu’il revienne les réparer. Le jeu ne raconte jamais vraiment leur passé commun mais ils n’ont probablement jamais rien partagé ensemble.

Où trouver la maison de Mandy ?

La maison de Mandy se trouve à Key Lento, dans le comté de Mariana, tout près de celle de Jason. Il s’agit d’une petite maison au bardage bleu clair et notamment signalée par le marqueur de la mission « Plomberie ». Vous pouvez y retourner librement une fois la mission terminée, ce qui permet de revoir Mandy et de fouiller les alentours.

Peut-on coucher avec Mandy dans GTA 6 ?

Non, il est impossible de coucher avec Mandy ou d’entamer une romance avec elle. Elle multiplie pourtant les avances pendant que Jason débouche son évier, en bikini et sans la moindre subtilité, mais Jason les repousse et aucune option ne permet d’y céder. Dans GTA 6, Jason et Lucia sont les seuls partenaires possibles l’un pour l’autre : Jason ne peut tromper Lucia ni avec Mandy, ni avec un autre personnage.

Une fois l’évier réparé, Mandy jette une boîte de cigares Macizo dans la rue. Retournez alors dans la maison : vous pouvez soit la provoquer, soit calmer le jeu, mais les deux réponses mènent au même résultat. Mandy passe par la chambre, s’enferme dans la salle de bain et vous demande de partir. Et là, vous ne pourrez plus rien faire, hormis quitter la zone de mission et retourner chez vous. Cependant, vos avez tout le loisir de sortir et regarder par la fenêtre de la salle de bain depuis l’extérieur.

Peut-on revoir Mandy après la mission « Plomberie » ?

Oui, mais une seule fois pour une vraie scène. Avant la mission « Enfin libre », celle où Jason va chercher Lucia à la prison, vous pouvez recroiser Mandy devant chez elle. Elle invite Jason à entrer et lui explique qu’elle a travaillé sur elle-même et qu’elle a tourné la page. Vos réponses pendant « Plomberie » ne changent rien à cette scène, et elle n’est plus disponible une fois la mission lancée.

Si vous repassez chez elle plus tard, Mandy ne veut plus voir Jason et lui demande de partir. Elle continue en revanche de lui écrire pendant le chapitre 1, avec des messages au ton de plus en plus agressif, qui varient selon ce que vous avez fait chez elle. Vous pourrez la recroiser ensuite, notamment pour prendre des nouvelles, mais sans événement majeur.

Que cache vraiment la maison de Mandy ?

Attention, ce passage révèle les secrets de Mandy.

En fouillant un peu, la maison de Mandy réserve des découvertes bien moins charmantes que son accueil :

L’évier : ce qui bouchait la canalisation ressemble fortement à un doigt humain, que Mandy récupère aussitôt sans un mot.

ce qui bouchait la canalisation ressemble fortement à un doigt humain, que Mandy récupère aussitôt sans un mot. Le coffre de sa voiture : garée devant la maison, sa voiture contient un hachoir, de l’eau de Javel, du ruban adhésif, du fil de fer et un sécateur. Le coffre s’ouvre une fois la mission terminée (il suffit d’interagir avec).

garée devant la maison, sa voiture contient un hachoir, de l’eau de Javel, du ruban adhésif, du fil de fer et un sécateur. Le coffre s’ouvre une fois la mission terminée (il suffit d’interagir avec). Le jardin : à côté de la maison, un trou fraîchement rebouché, à peu près de la taille d’un corps.

à côté de la maison, un trou fraîchement rebouché, à peu près de la taille d’un corps. La buanderie : des bidons d’acide et une tenue de protection.

des bidons d’acide et une tenue de protection. L’intérieur : une pièce reste fermée à clé.

Mandy est-elle une tueuse en série dans GTA 6 ?

Rien ne le confirme pour l’instant. C’est la théorie qui circule chez les joueurs depuis la sortie, nourrie par le doigt dans l’évier, le contenu du coffre et le trou dans le jardin. Mais aucune scène ne montre Mandy s’en prendre à quelqu’un, et Rockstar n’a rien confirmé. Chacun des objets du coffre a d’ailleurs un usage tout à fait banal. Rockstar a déjà semé ce genre d’indices sans y donner suite, comme avec l’Infinity Killer de GTA 5, dont l’énigme ne débouche sur aucune mission.

Voilà. Si vous voulez d’autres astuces, il y a notre guide complet de GTA 6, où l’on vous liste notamment les choses à faire avant la fin du chapitre 1.