Gears of War: E-Day aurait coûté pas moins de 500 millions de dollars à produire selon Kotaku

Presque trop gros pour y croire

On est désormais habitués à voir les budgets AAA atteindre des sommes complètement folles ces dernières années, avec des Marvel’s Wolverine dépassant potentiellement les 300 millions de dollars et une industrie qui semble aller droit dans le mur si elle continue de faire monter les enchères. Forcément, on s’attendait à ce que Gears of War: E-Day coûte lui aussi très cher, puisqu’il est en développement chez The Coalition depuis un petit moment, et que ce qu’il nous montre à l’écran est tout particulièrement impressionnant. Mais peut-être pas à ce qu’il coûte un demi-milliard de dollars.

C’est en tout cas ce qu’avance Kotaku, avec toutes les pincettes du monde à mettre ici. Alors que des rumeurs parlaient d’un budget inférieur à 400 millions de dollars, le site précise de son côté avoir une source proche du dossier qui lui indique plutôt que ce Gears of War: E-Day avoisinerait plutôt les 500 millions de dollars, et ce sans compter le budget marketing. Si c’est bien le cas, il faudrait faire en sorte que le jeu se vende à plusieurs millions d’exemplaires pour devenir vraiment rentable… si on oublie la question du Game Pass.

La rentabilité avant l’image, ou l’inverse ?

Durant l’ère Phil Spencer, Xbox dépensait sans compter pour renforcer son abonnement, avec des jeux à gros budgets directement disponibles sur le service pour mieux vendre ce dernier. Écouler des millions de copies d’un jeu n’était plus tant le but, puisque ces jeux servaient surtout à mettre en avant un excellent abonnement pour le public, tout en renforçant l’image de la marque.

Même si Gears of War: E-Day se vend mal, il pourra au moins servir de belle vitrine à Xbox, étant donné que le jeu est exclusif sur consoles. Mais des jeux conçus pour remporter le cœur des joueurs et des trophées, Xbox s’en est déjà débarrassé par le passé, pas plus tard que cette année en écartant des studios assez prestigieux comme Double Fine ou Ninja Theory. Spencer n’est plus là, et Xbox répond maintenant à la stratégie d’Asha Sharma, qui a besoin de retours un peu plus immédiats en limitant les dépenses. Pendant que Xbox licencie à tour de bras, on peut supposer qu’un studio comme The Coalition n’a pas vraiment le droit de se louper avec un jeu possédant un tel budget.

Côté réception, le studio s’en sort très bien pour le moment, mais côté ventes, cela semble plus difficile, à moins que Xbox nous montre le contraire. La question est maintenant de savoir si Asha Sharma sera prête à passer l’éponge en cas de non-rentabilité, ne serait-ce que parce qu’une partie de son plan repose surtout sur les grandes exclusivités de la marque, dont Gears of War fait partie. On croise en tout cas les doigts pour le studio.