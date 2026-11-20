Moins d’employés, plus d’IA

Après avoir viré plus d’une centaine de personnes, Ubisoft fait le pari de miser sur l’IA générative via Motherbrain, une équipe qui va se concentrer sur le développement de la technologie pour l’intégrer dans le gameplay afin de proposer de nouvelles expériences. Cela fait suite au travail d’Ubisoft sur Teammates, une expérimentation autour de l’IA générative qui avait surtout pour but de proposer des PNJ capables de répondre à certains dialogues via l’IA générative. Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, a déclaré la chose suivante lors de la présentation du dernier bilan trimestriel du groupe :

« Nous avons également créé Motherbrain, l’équipe à l’origine de notre première expérience jouable basée sur l’IA générative, Teammates, en tant que filiale séparée. Celle-ci développe des technologies destinées au gameplay, afin de donner davantage de moyens aux créateurs et d’ouvrir de nouvelles perspectives pour des expériences de jeu plus riches et plus immersives. »

Cela ne veut pas dire que vous trouverez forcément des PNJ de la sorte dans le prochain Assassin’s Creed, mais Ubisoft ne semble en tout cas pas être freiné par les inquiétudes du public au sujet de la technologie dans la création artistique, là où la plupart des studios se montrent encore prudents et incorporent surtout l’IA dans du travail plus technique.