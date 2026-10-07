Étuis rigides Gears of War: E-Day : où les trouver à travers les chapitres ?

Comment repérer facilement les étuis rigides dans Gears of War: E-Day ?

Dans Gears of War: E-Day, les étuis rigides, à l’inverse des objets à collectionner, disposent d’une petite alerte sonore et visuelle. Lorsque vous vous approchez de l’un d’eux, vous serez naturellement avertis et il vous suffira d’ouvrir votre carte (quand c’est possible) ou d’utiliser le scanner de zone pour être en mesure de les voir facilement.

Les étuis rigides sont généralement sur votre chemin, mais d’autres se trouvent être un peu plus cachés. On pense notamment à celui qui se trouve dans le chapitre “lignes ennemies”. En effet, il faudra pour ce dernier aller à contre-sens de l’objectif et continuer votre chemin sur les rails une fois que vous aurez essuyé une vague d’ennemis, puis grimper sur les véhicules accidentés pour rejoindre un wagon.

Source : ActuGaming

Concrètement, les étuis rigides sont plutôt simples à trouver, mais il faut penser aller à l’inverse des objectifs pour s’assurer de tous les trouver. D’ailleurs, sachez que certains étuis sont disponibles lors des phases de combat, donc soyez vigilant aux signaux que vous envoie le jeu pour ne pas les louper.

Où trouver les étuis rigides dans les cartes ouvertes de Gears of War: E-Day ?

Bien que les étuis rigides soient relativement simples à trouver dans les chapitres fermés, ceux dans les cartes semi-ouvertes sont assez compliqués à trouver si on ne quadrille pas toute la carte. C’est pourquoi on vous propose de prendre en référence nos cartes pour que vous puissiez en louper aucun lors de votre exploration des différentes zones.

Et voilà pour les étuis rigides dans Gears of War: E-Day ! Il est bon de noter que les étuis ne sont pas les seuls en mesure de vous donner des mods d’armes. Les quêtes secondaires aussi vous en donnent. Ainsi, si vous êtes en quête de tous les mods, vous allez devoir compléter la Campagne du jeu sous toutes ses coutures.

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