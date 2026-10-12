Les serveurs de Gears of War: E-Day ont été victimes de plusieurs attaques DDoS cette nuit

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The Coalition joue très gros avec Gears of War: E-Day, si l’on prend en compte l’épée de Damoclès qui plane au-dessus du studio, représentée par le « Reset » de Xbox. Pas question de se louper et de voir le jeu être mis de côté par le public, c’est pourquoi il se serait bien passé de voir ses serveurs être mis à mal ce week-end.

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Gears of War: E-Day // Source : Xbox Game Studios

Marcus fait face à d’autres types d’attaques

Même si beaucoup de personnes possédant Gears of War: E-Day doivent encore terminer le mode solo du titre, beaucoup s’amusent déjà sur les modes en ligne du jeu. Malheureusement, ces derniers n’étaient pas tout le temps accessibles durant ces dernières heures, et The Coalition nous donne maintenant la raison de tout cela. Selon le studio, il aurait été victime de plusieurs attaques DDoS qui ont mis à mal les serveurs du jeu. Une situation a priori réglée, même si les équipes de sécurité surveillent de près ce qu’il se passe :

« Plus tôt dans la journée, certains joueurs ont connu des déconnexions intermittentes, des problèmes de connexion ou d’autres interruptions de service dans Gears of War : E-Day. Ces problèmes étaient dus à des attaques par déni de service distribué (DDoS) visant nos services en ligne. Nos équipes continuent de surveiller et d’atténuer cette activité. Nous fournirons des mises à jour s’il y a des changements significatifs. Merci pour votre patience et votre compréhension. »

The Coalition n’avait sans doute pas besoin de ce stress supplémentaire. Pour le moment, on ignore encore à combien d’exemplaires le titre s’est vendu. Seules des estimations circulent ici et là, sans que celles-ci s’appuient sur des données assez solides pour être réellement prises au sérieux. Si le succès est au rendez-vous, Xbox ne tardera pas à s’en vanter, mais dans le cas contraire, on craint forcément le pire pour le studio.

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Gears of War: E-Day
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Date de sortie : 06/10/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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