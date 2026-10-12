Les serveurs de Gears of War: E-Day ont été victimes de plusieurs attaques DDoS cette nuit

Marcus fait face à d’autres types d’attaques

Même si beaucoup de personnes possédant Gears of War: E-Day doivent encore terminer le mode solo du titre, beaucoup s’amusent déjà sur les modes en ligne du jeu. Malheureusement, ces derniers n’étaient pas tout le temps accessibles durant ces dernières heures, et The Coalition nous donne maintenant la raison de tout cela. Selon le studio, il aurait été victime de plusieurs attaques DDoS qui ont mis à mal les serveurs du jeu. Une situation a priori réglée, même si les équipes de sécurité surveillent de près ce qu’il se passe :

« Plus tôt dans la journée, certains joueurs ont connu des déconnexions intermittentes, des problèmes de connexion ou d’autres interruptions de service dans Gears of War : E-Day. Ces problèmes étaient dus à des attaques par déni de service distribué (DDoS) visant nos services en ligne. Nos équipes continuent de surveiller et d’atténuer cette activité. Nous fournirons des mises à jour s’il y a des changements significatifs. Merci pour votre patience et votre compréhension. »

The Coalition n’avait sans doute pas besoin de ce stress supplémentaire. Pour le moment, on ignore encore à combien d’exemplaires le titre s’est vendu. Seules des estimations circulent ici et là, sans que celles-ci s’appuient sur des données assez solides pour être réellement prises au sérieux. Si le succès est au rendez-vous, Xbox ne tardera pas à s’en vanter, mais dans le cas contraire, on craint forcément le pire pour le studio.