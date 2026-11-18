La PS5 Pro n’est pas assez puissante pour Rockstar

Pour jouer à GTA 6 en 60 fps, il faudra probablement attendre la sortie de la version PC. Car sur PS5 Pro, Rockstar ne pourra apparemment jamais faire mieux que du 30 fps. C’est ce que Marc Chambers, membre de l’équipe de production de la technologie chez Rockstar, a confirmé auprès de Kotaku. Lorsque le site lui a demandé si des mises à jour étaient prévues pour améliorer le framerate maximal sur GTA 6, Rockstar a répondu à la négative, clamant que la PS5 Pro n’était tout simplement pas assez bien équipée pour cela :

« Notre présentation de base intègre des reflets en ray tracing ainsi qu’un éclairage global. Sur PS5 Pro, cette expérience est enrichie par l’ajout d’ombres en ray tracing, tandis que la clarté globale est renforcée grâce à la technologie PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). La PS5 Pro est dotée d’un processeur graphique amélioré et d’un upscaling que nous exploitons pour accroître la fidélité visuelle du jeu. Bien que le processeur central de la PS5 Pro soit légèrement plus performant que celui de la console PS5 standard, il n’est pas assez puissant pour faire tourner la simulation complexe du jeu à une fréquence d’images plus élevée. »

Vous pouvez donc faire une croix sur GTA 6 en 60 fps, en attendant peut-être de voir cette imitation se lever sur les PC les plus performants (on imagine qu’il faudra une sacrée bécane). Ou qui sait, sur les consoles de nouvelle génération.