Durée de vie Gears of War: E-Day : combien de temps demande la Campagne ?

Il y a combien d’actes dans Gears of War: E-Day ?

Avant de vous donner la durée de vie de Gears of War: E-Day, nous profitons de cet article pour répondre à une question que de nombreuses personnes se posent : il y a combien d’actes ?

Pour faire simple, il y a 5 actes, ainsi qu’un épilogue qui est purement cinématique. Au travers des actes, vous jouerez divers chapitres qui viendront rythmer l’émergence des locustes au sein de Kalona.

En vous rendant dans le menu des objets à collecter, vous serez en mesure de consulter tous les chapitres de l’acte dans lequel vous vous trouvez.

Source : Xbox Games Studios

Combien de temps demande la Campagne de Gears of War: E-Day ?

La Campagne de Gears of War: E-Day dispose de différentes durées de vie selon votre façon de jouer. Il va de soi qu’aller en ligne droite est bien plus rapide que jouer pour chercher la complétion. Alors, voici les différentes fourchettes d’heures que demande la Campagne de Gears of War: E-Day pour être complété.

En ligne droite , Gears of War: E-Day ne demande qu’ une petite quinzaine d’heures .

, Gears of War: E-Day ne demande qu’ . En cherchant la complétion, Gears of War: E-Day demande plus vingt-cinq heures dans la mesure où il faudra être vigilant aux objets, aux étuis rigides et aux objectifs secondaires.

À tout le moins, il n’est question ici que de la Campagne, car la durée de vie du jeu devient extensible avec ses différents modes de jeu en ligne (Bataille, Siège de Horde). Ainsi, tout dépend de votre manière de consommer le multijoueur du jeu, c’est pourquoi nous ne pouvons pas vous délivrer une durée de vie pour tous les contenus multijoueurs. Soit vous adorez et vous restez longtemps sur le jeu, soit vous n’appréciez pas et vous oublierez rapidement ces modes de jeu.

Source : Xbox Game Studios

Et c’est tout ce que vous devez savoir sur la durée de vie de Gears of War: E-Day. Si vous souhaitez connaître d’autres informations sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre page Actualités ou notre page Guides pour vous aider lors de votre périple à Kalona.