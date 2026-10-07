Durée de vie Gears of War: E-Day : combien de temps demande la Campagne ?

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Vous souhaitez vous lancer sur Gears of War: E-Day, mais vous ignorez du tout combien de temps demande la Campagne ? Sachez que vous êtes tombé sur la bonne adresse, puisque dans cet article, on vous délivre la durée de vie de la Campagne !

gears of war: e-day-durée-de-vie
Source : ActuGaming

Il y a combien d’actes dans Gears of War: E-Day ?

Avant de vous donner la durée de vie de Gears of War: E-Day, nous profitons de cet article pour répondre à une question que de nombreuses personnes se posent : il y a combien d’actes ?

Pour faire simple, il y a 5 actes, ainsi qu’un épilogue qui est purement cinématique. Au travers des actes, vous jouerez divers chapitres qui viendront rythmer l’émergence des locustes au sein de Kalona.

En vous rendant dans le menu des objets à collecter, vous serez en mesure de consulter tous les chapitres de l’acte dans lequel vous vous trouvez.

Gears of war: e-day-objectifs-secondaire-vignette
Source : Xbox Games Studios

Combien de temps demande la Campagne de Gears of War: E-Day ?

La Campagne de Gears of War: E-Day dispose de différentes durées de vie selon votre façon de jouer. Il va de soi qu’aller en ligne droite est bien plus rapide que jouer pour chercher la complétion. Alors, voici les différentes fourchettes d’heures que demande la Campagne de Gears of War: E-Day pour être complété.

  • En ligne droite, Gears of War: E-Day ne demande qu’une petite quinzaine d’heures.
  • En cherchant la complétion, Gears of War: E-Day demande plus vingt-cinq heures dans la mesure où il faudra être vigilant aux objets, aux étuis rigides et aux objectifs secondaires.

À tout le moins, il n’est question ici que de la Campagne, car la durée de vie du jeu devient extensible avec ses différents modes de jeu en ligne (Bataille, Siège de Horde). Ainsi, tout dépend de votre manière de consommer le multijoueur du jeu, c’est pourquoi nous ne pouvons pas vous délivrer une durée de vie pour tous les contenus multijoueurs. Soit vous adorez et vous restez longtemps sur le jeu, soit vous n’appréciez pas et vous oublierez rapidement ces modes de jeu.

Gears of war: e-day-trophées-1-trophées-vignette
Source : Xbox Game Studios

Et c’est tout ce que vous devez savoir sur la durée de vie de Gears of War: E-Day. Si vous souhaitez connaître d’autres informations sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre page Actualités ou notre page Guides pour vous aider lors de votre périple à Kalona.

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Jaquette de Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
pc xbox series

Date de sortie : 06/10/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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