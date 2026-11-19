Partez pour Leonida dès maintenant

Si vous avez précommandé GTA 6 et que celui-ci est installé sur votre console, ça y est, vous pouvez enfin voir ce que Rockstar a concocté durant toutes ces années. Jasson et Lucia vous attendent pour faire le tour de Leonida dans cet épisode qui repousse les limites du monde ouvert, avec un nombre d’activités tout bonnement ahurissant à accomplir. De quoi vous occuper des centaines d’heures, selon notre estimation de sa durée de vie globale.

Si vous faites encore partie des récalcitrants, vous pouvez toujours lire notre test de GTA 6 afin de vous faire un meilleur avis sur le jeu, qui, s’il n’est pas parfait, est un immanquable de cette année, pour ne pas dire cette génération de consoles. Du moins, c’est ce qu’en pense l’ensemble de la presse qui lui a attribué une note Metacritic historique, mais c’est maintenant à vous d’en juger.

Nos guides sur GTA 6 arrivent

De notre côté, notre couverture de GTA 6 n’est pas terminée. On le sait, certains ici sont assez allergiques au titre de Rockstar (même l’auteur de ces lignes, vous savez) et regrettent de voir que celui-ci occupe une si grande place dans l’espace médiatique. Mais des titres ayant l’ampleur d’un GTA 6, on n’en voit pas tous les quatre matins, ce qui nécessite pas mal d’articles à son sujet pour faire tourner une boutique comme la nôtre tout le reste de l’année (notamment pour vous préparer des initiatives comme l’AG French Direct, au hasard).

Pour celles et ceux qui ont déjà un billet pour Vice City, vous pourrez retrouver de très nombreux guides et astuces sur notre site, avec un guide complet déjà en ligne qui sera mis à jour quotidiennement pour les semaines à venir. On vous prépare également quelques vidéos au sujet du jeu sur notre chaîne YouTube, car il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à montrer. D’ici là, prenez votre pied si vous vous dirigez vers Leonida (mais ne partez pas trop loin !).