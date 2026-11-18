Quelle est la durée de vie de GTA 6 ?

Pour voir le bout de GTA 6, il faudra prévoir un bon paquet d’heures, mais tout dépendra évidemment de votre manière de jouer. Certains préféreront se concentrer sur les missions principales, tandis que d’autres prendront le temps d’explorer Leonida de fond en comble.

Voici la durée de vie de GTA 6 :

Quête principale : 60 heures

: 60 heures Quête principale + quêtes annexes : 120 heures

: 120 heures Finir à 100 % : 250 heures

Si vous souhaitez uniquement découvrir les aventures de Jason et Lucia, comptez environ 60 heures pour terminer la campagne principale de GTA 6. Une durée déjà conséquente pour un jeu en monde ouvert, d’autant que Rockstar prend le temps de développer son intrigue et ses personnages.

L’aventure se déroule en plusieurs chapitres et introduit progressivement de nouvelles mécaniques, tout en laissant une place importante aux activités du quotidien. Le rythme se rapproche ainsi davantage de celui de Red Dead Redemption 2 (mais sans les grosses lenteurs) avec une progression qui nous invite à prendre notre temps.

Si vous souhaitez profiter de l’histoire tout en accomplissant une grande partie des missions secondaires, il faut plutôt compter autour de 120 heures de jeu. GTA VI propose une quantité impressionnante de contenu annexe. En dehors des missions scénarisées, il est possible de réaliser des braquages, de participer à différentes courses, de découvrir de nombreuses activités et de faire la rencontre de personnages secondaires.

Mais ce qui distingue particulièrement ce nouvel épisode, c’est la manière dont certains événements et missions peuvent apparaître pendant l’exploration. Toutes les activités ne sont pas nécessairement indiquées sur la carte, et certaines rencontres peuvent même être particulièrement difficiles à découvrir. Il est donc facile de passer à côté d’une partie du contenu en se limitant aux objectifs visibles.

Si vous souhaitez terminer GTA 6 à 100 %, il faudra faire preuve d’une grande patience car le nombre d’heures indiqué n’est qu’une estimation (malgré nos 200 heures passées sur le jeu). GTA VI regorge d’activités, de défis et d’objets à collectionner. Les amateurs d’exploration peuvent notamment partir à la recherche de trésors engloutis, de véhicules rares, d’armes uniques ou encore de nombreuses découvertes cachées dans les différentes régions.

Il faut également prendre en compte le système de scan proposé par l’application WAiNK qui encourage à répertorier les animaux, les véhicules et certains éléments artistiques de l’environnement. Autant d’objectifs qui peuvent demander énormément de temps, particulièrement lorsque l’on cherche à ne rien manquer.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6 si vous souhaitez justement ne rien louper sur ce que l’on vient d’énoncer. Le voyage rapide, par exemple, va vous faire gagner un temps fou.