Où trouver la Maibatsu Penumbra FF (Mitsubishi Eclipse de Fast & Furious) dans GTA 6 ?

GTA 6 rend hommage à sa manière au regretté Paul Walker en représentant la Mitsubishi Eclipse de son personnage dans les films Fast & Furious. Pour trouver ce véhicule qui se nomme ici Maibatsu Penumbra FF (1997), vous devrez vous préparer à le voler. Et mieux vaut au moins avoir passé le chapitre 2, ou la mission de Moses, pour disposer d’outils de crochetage et pour pouvoir ensuite conserver cette voiture si vous le souhaitez.

Une fois ces dispositions prises, rendez-vous à Vespucci Island, au cœur de Vice Dale. Une île visiblement réservée aux riches, avec de belles demeures, même si peu d’entre elles peuvent être cambriolées. Au milieu de l’île, vous trouverez une résidence ouverte avec quelques voitures garées devant.

Ce qui nous intéresse, c’est ce qui se trouve dans le garage. Enfoncez la porte puis allez vite éteindre l’alarme pour ne pas avoir les flics sur le dos. Vous trouverez alors la voiture en question, toute de vert et de bleu vêtue. Il ne vous reste plus qu’à la voler pour ensuite aller faire un tour à Vice City avec. Vous constaterez que c’est un vrai bolide de course, qui va très vite et qui tient bien la route, soit l’inverse de la voiture de départ de Jason.

Une fois la Maibatsu Penumbra FF au garage, rien ne vous empêche de filer vers Vice City à son volant. Moses, qui vous permet de la conserver, rachète aussi les autres voitures volées : tout est expliqué dans notre guide pour gagner de l’argent dans GTA 6, le reste est dans notre guide complet de GTA 6.